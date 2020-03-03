Super Nasdaq Quant

SUPER NASDAQ QUANT

외환 로봇 시장에서 혁신적이고 변혁적인 기술인 Quant NAS100은 인공지능, 신경망 및 맞춤형 지표를 결합하여 NASDAQ 100 지수(NAS100)에서 거래 전략을 최적화하고 결과를 극대화하는 고급 전문가 어드바이저입니다.

기술 하이라이트

신경망과 머신러닝
Quant NAS100은 GPT-4 모델을 기반으로 한 고급 신경망을 사용하여 심층 분석을 수행하고 거래의 효율성을 지속적으로 향상시킵니다. 머신러닝 통합을 통해 로봇은 복잡한 시장 패턴을 인식하고 변동성이 큰 시장에서 수익을 극대화하기 위해 전략을 조정할 수 있습니다.

맞춤형 지표 및 기능

  • ATR (Average True Range): 시장의 변동성을 모니터링하고 자동으로 스톱로스 및 테이크프라핏 수준을 조정하여 최적화된 리스크 관리 전략을 보장합니다.
  • 엔벨로프: 과매도 및 과매수 영역을 정의하여 시장의 움직임에 동적으로 적응하고 정확하게 반전 기회를 식별합니다.
  • Bull Power 및 Bear Power: 구매자와 판매자의 힘을 평가하고 시장 트렌드의 변화를 예측하는 데 도움을 줍니다.
  • RSI (Relative Strength Index): 모멘텀을 측정하고 과매도 및 과매수 영역을 식별하여 상승 또는 하락 시장에서 로봇이 더 정확한 결정을 내릴 수 있게 합니다.

이 지표들의 조합은 신경망에 의해 관리되며, 시장 조건에 자동으로 적응하여 높은 정밀도로 진입 및 퇴출을 조정합니다.

지능적인 리스크 관리

Quant NAS100은 Ryan Jones의 리스크 관리 기술을 채택하여 손실을 최소화하고 수익을 극대화하는 것을 목표로 합니다. 수학적 계산과 적응형 알고리즘을 통해 로봇은 확장 가능하고 고성능의 거래를 수행합니다.

아래 권장 사항을 따르세요:

  • 추천 브로커: Pepperstone, RoboForex, Moneta Markets.
  • 시간 프레임: M1.
  • 자산: NASDAQ 100 (NAS100).
  • 자릿수: 1.
  • 최대 스프레드: 최대 30 핍.
  • 초기 예치금: 500 USD (추천 잔액: 1500 USD, 더 높은 안전성).

참고: 백테스트 설정에 어려움이 있으면 채팅을 통해 지원팀에 문의하십시오.

추가 기능

  • 차트에서의 거래 패널: 수동 및 자동 거래를 전환할 수 있는 유연성을 제공합니다.
  • 스프레드 및 시간 필터: 불필요한 손실을 방지하고 유리한 거래 시간 동안 성공 확률을 높입니다.
  • 스마트 주문: 시장 변동성에 따라 동적으로 조정되는 스톱로스 및 테이크프라핏 수준은 보호 및 수익 증가를 보장합니다.

왜 SUPER NASDAQ QUANT을 선택해야 할까요?

Quant NAS100은 단순한 거래 로봇이 아니라, 첨단 기술, 맞춤형 지표, 인공지능을 결합하여 안전하고 수익성 있는 거래 경험을 제공합니다. 초보자든 경험 많은 트레이더든, Quant NAS100은 NASDAQ 100 거래를 새로운 차원으로 끌어올릴 준비가 되어 있습니다.

백테스트나 기술 지원에 대한 질문이 있으시면 채팅을 통해 저희 팀에 문의하세요. 재정적 목표를 달성하는 데 도움을 드리겠습니다!


제작자의 제품 더 보기
Super Wall Street Index Us30
Tiago Oliveira Silva
Experts
WALL STREET INDEX US30 권장 계정 설정 타임프레임: M1 또는 M5 최대 스프레드: 50 계정 유형: 헤지(Hedge) 호가 자릿수: 1 권장 예치금: 500 USD 권장 브로커: Pepperstone, IC Markets Raw EA 개요 Wall Street US30 은 US30 인덱스(다우존스 산업평균지수) 전용으로 설계된 고급 트레이딩 로봇(EA)입니다. 스캘핑에 최적화되어 있으며, 빠르고 빈번한 가격 움직임을 활용합니다. EA는 다음의 3가지 모드를 지원하며, 파라미터에서 “false” → “true” 로 변경하여 활성화할 수 있습니다: 보수적 모드 중간 위험 모드 공격적 모드 (고빈도 거래 포함) 브로커의 최대 스프레드에 따라 소폭 조정이 필요할 수 있습니다. Wall Street US30의 주요 특징 1. 고정밀 스캘핑 미세한 가격 변동을 초고속으로 처리하여 단기 매매에 최적화. 2. 고급 기술적 분석 여러 지표·가격 패턴·알고리즘 논리를 결합하여 최
