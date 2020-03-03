Super Nasdaq Quant

Uma tecnologia inovadora e transformadora no mercado de robôs Forex, o Quant NAS100 é um expert advisor avançado que combina inteligência artificial, redes neurais e indicadores personalizados para otimizar estratégias e maximizar resultados ao operar no índice NASDAQ 100 (NAS100).

Destaques da Tecnologia

  1. Redes Neurais e Aprendizado de Máquina
    O Quant NAS100 utiliza redes neurais avançadas baseadas no modelo GPT-4 para realizar análises profundas e melhorar continuamente a eficiência de suas operações. A integração de aprendizado de máquina permite que o robô identifique padrões de mercado complexos e adapte suas estratégias para maximizar lucros em condições de alta volatilidade.

  2. Indicadores Personalizados e Suas Funções

    • ATR (Average True Range): Monitora a volatilidade do mercado e ajusta automaticamente os níveis de stop loss e take profit, garantindo uma gestão de risco otimizada.
    • Envelopes: Define zonas de sobrecompra e sobrevenda para identificar oportunidades de reversão com precisão, ajustando-se dinamicamente aos movimentos do mercado.
    • Bull Power e Bear Power: Avaliam a força dos compradores e vendedores, ajudando a prever possíveis mudanças na tendência do mercado.
    • RSI (Relative Strength Index): Mede o momentum e identifica zonas de sobrecompra e sobrevenda, permitindo que o robô tome decisões mais precisas em mercados em alta ou em queda.
      A combinação desses indicadores é gerenciada pela rede neural para ajustar as entradas e saídas com alta precisão, adaptando-se automaticamente às condições de mercado.

  3. Gestão Inteligente de Risco
    O Quant NAS100 incorpora a técnica de gerenciamento de risco Ryan Jones, que visa minimizar perdas enquanto maximiza os lucros. Por meio de cálculos matemáticos e algoritmos adaptativos, o robô realiza operações escaláveis e de alto desempenho.

  4. SIGA AS RECOMENDAÇÕES A BAIXO:

  • Corretoras Recomendadas: Pepperstone, RoboForex, Moneta Markets.
  • Timeframe: M1.
  • Ativo: NASDAQ 100 (NAS100).
  • Dígitos: 1.
  • Spread Máximo: Até 30 pips.
  • Depósito Inicial: $500 USD (saldo recomendado: $1500 para maior segurança).

OBSERVAÇÃO: SE TIVER DIFICULDADES PARA CONFIGURAR BACKTETING PODE SOLICITAR NOSSA AJUDA PELO CHAT 

Funcionalidades Adicionais

  • Boleta Operacional no Gráfico: Oferece a flexibilidade de alternar entre operações manuais e automáticas.
  • Filtros de Spread e Horário: Evitam perdas desnecessárias e potencializam as chances de sucesso durante os horários mais favoráveis.
  • Ordens Inteligentes: Stop Loss e Take Profit ajustados dinamicamente com base na volatilidade do mercado, garantem a proteção e o aumento dos ganhos.

Por que escolher o SUPER NASDAQ QUANT?

O Quant NAS100 é mais do que um robô de trading – é uma ferramenta inovadora que une tecnologia de ponta, indicadores personalizados e inteligência artificial para oferecer uma experiência de trading segura e lucrativa. Seja você um iniciante ou um trader experiente, o Quant NAS100 está preparado para levar suas operações no NASDAQ 100 a um novo patamar.

Entre em contato com nossa equipe no chat para dúvidas sobre backtests ou suporte técnico. Estamos prontos para ajudá-lo a alcançar seus objetivos financeiros!


