Super Nasdaq Quant

ASDAQ QUANT

Uma tecnologia inovadora e transformadora no mercado de robôs Forex, o Quant NAS100 é um expert advisor avançado que combina inteligência artificial, redes neurais e indicadores personalizados para otimizar estratégias e maximizar resultados ao operar no índice NASDAQ 100 (NAS100).

Destaques da Tecnologia

Redes Neurais e Aprendizado de Máquina

O Quant NAS100 utiliza redes neurais avançadas baseadas no modelo GPT-4 para realizar análises profundas e melhorar continuamente a eficiência de suas operações. A integração de aprendizado de máquina permite que o robô identifique padrões de mercado complexos e adapte suas estratégias para maximizar lucros em condições de alta volatilidade. Indicadores Personalizados e Suas Funções ATR (Average True Range) : Monitora a volatilidade do mercado e ajusta automaticamente os níveis de stop loss e take profit, garantindo uma gestão de risco otimizada.

: Monitora a volatilidade do mercado e ajusta automaticamente os níveis de stop loss e take profit, garantindo uma gestão de risco otimizada. Envelopes : Define zonas de sobrecompra e sobrevenda para identificar oportunidades de reversão com precisão, ajustando-se dinamicamente aos movimentos do mercado.

: Define zonas de sobrecompra e sobrevenda para identificar oportunidades de reversão com precisão, ajustando-se dinamicamente aos movimentos do mercado. Bull Power e Bear Power : Avaliam a força dos compradores e vendedores, ajudando a prever possíveis mudanças na tendência do mercado.

: Avaliam a força dos compradores e vendedores, ajudando a prever possíveis mudanças na tendência do mercado. RSI (Relative Strength Index): Mede o momentum e identifica zonas de sobrecompra e sobrevenda, permitindo que o robô tome decisões mais precisas em mercados em alta ou em queda.

A combinação desses indicadores é gerenciada pela rede neural para ajustar as entradas e saídas com alta precisão, adaptando-se automaticamente às condições de mercado. Gestão Inteligente de Risco

O Quant NAS100 incorpora a técnica de gerenciamento de risco Ryan Jones, que visa minimizar perdas enquanto maximiza os lucros. Por meio de cálculos matemáticos e algoritmos adaptativos, o robô realiza operações escaláveis e de alto desempenho. SIGA AS RECOMENDAÇÕES A BAIXO:

Corretoras Recomendadas : Pepperstone, RoboForex, Moneta Markets.

: Pepperstone, RoboForex, Moneta Markets. Timeframe : M1.

: M1. Ativo : NASDAQ 100 (NAS100).

: NASDAQ 100 (NAS100). Dígitos : 1.

: 1. Spread Máximo : Até 30 pips.

: Até 30 pips. Depósito Inicial : $500 USD (saldo recomendado: $1500 para maior segurança).

: $500 USD (saldo recomendado: $1500 para maior segurança).



OBSERVAÇÃO: SE TIVER DIFICULDADES PARA CONFIGURAR BACKTETING PODE SOLICITAR NOSSA AJUDA PELO CHAT

Funcionalidades Adicionais

Boleta Operacional no Gráfico : Oferece a flexibilidade de alternar entre operações manuais e automáticas.

: Oferece a flexibilidade de alternar entre operações manuais e automáticas. Filtros de Spread e Horário : Evitam perdas desnecessárias e potencializam as chances de sucesso durante os horários mais favoráveis.

: Evitam perdas desnecessárias e potencializam as chances de sucesso durante os horários mais favoráveis. Ordens Inteligentes: Stop Loss e Take Profit ajustados dinamicamente com base na volatilidade do mercado, garantem a proteção e o aumento dos ganhos.

Por que escolher o SUPER NASDAQ QUANT?

O Quant NAS100 é mais do que um robô de trading – é uma ferramenta inovadora que une tecnologia de ponta, indicadores personalizados e inteligência artificial para oferecer uma experiência de trading segura e lucrativa. Seja você um iniciante ou um trader experiente, o Quant NAS100 está preparado para levar suas operações no NASDAQ 100 a um novo patamar.

Entre em contato com nossa equipe no chat para dúvidas sobre backtests ou suporte técnico. Estamos prontos para ajudá-lo a alcançar seus objetivos financeiros!



