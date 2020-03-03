Super Nasdaq Quant
ASDAQ QUANT
Uma tecnologia inovadora e transformadora no mercado de robôs Forex, o Quant NAS100 é um expert advisor avançado que combina inteligência artificial, redes neurais e indicadores personalizados para otimizar estratégias e maximizar resultados ao operar no índice NASDAQ 100 (NAS100).
Destaques da Tecnologia
Redes Neurais e Aprendizado de Máquina
O Quant NAS100 utiliza redes neurais avançadas baseadas no modelo GPT-4 para realizar análises profundas e melhorar continuamente a eficiência de suas operações. A integração de aprendizado de máquina permite que o robô identifique padrões de mercado complexos e adapte suas estratégias para maximizar lucros em condições de alta volatilidade.
Indicadores Personalizados e Suas Funções
- ATR (Average True Range): Monitora a volatilidade do mercado e ajusta automaticamente os níveis de stop loss e take profit, garantindo uma gestão de risco otimizada.
- Envelopes: Define zonas de sobrecompra e sobrevenda para identificar oportunidades de reversão com precisão, ajustando-se dinamicamente aos movimentos do mercado.
- Bull Power e Bear Power: Avaliam a força dos compradores e vendedores, ajudando a prever possíveis mudanças na tendência do mercado.
- RSI (Relative Strength Index): Mede o momentum e identifica zonas de sobrecompra e sobrevenda, permitindo que o robô tome decisões mais precisas em mercados em alta ou em queda.
A combinação desses indicadores é gerenciada pela rede neural para ajustar as entradas e saídas com alta precisão, adaptando-se automaticamente às condições de mercado.
Gestão Inteligente de Risco
O Quant NAS100 incorpora a técnica de gerenciamento de risco Ryan Jones, que visa minimizar perdas enquanto maximiza os lucros. Por meio de cálculos matemáticos e algoritmos adaptativos, o robô realiza operações escaláveis e de alto desempenho.
SIGA AS RECOMENDAÇÕES A BAIXO:
- Corretoras Recomendadas: Pepperstone, RoboForex, Moneta Markets.
- Timeframe: M1.
- Ativo: NASDAQ 100 (NAS100).
- Dígitos: 1.
- Spread Máximo: Até 30 pips.
- Depósito Inicial: $500 USD (saldo recomendado: $1500 para maior segurança).
Funcionalidades Adicionais
- Boleta Operacional no Gráfico: Oferece a flexibilidade de alternar entre operações manuais e automáticas.
- Filtros de Spread e Horário: Evitam perdas desnecessárias e potencializam as chances de sucesso durante os horários mais favoráveis.
- Ordens Inteligentes: Stop Loss e Take Profit ajustados dinamicamente com base na volatilidade do mercado, garantem a proteção e o aumento dos ganhos.
Por que escolher o SUPER NASDAQ QUANT?
O Quant NAS100 é mais do que um robô de trading – é uma ferramenta inovadora que une tecnologia de ponta, indicadores personalizados e inteligência artificial para oferecer uma experiência de trading segura e lucrativa. Seja você um iniciante ou um trader experiente, o Quant NAS100 está preparado para levar suas operações no NASDAQ 100 a um novo patamar.
