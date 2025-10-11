Volumatic Fair Value Gaps MT5 Multi Timeframe

Özel teklif: ALL TOOLS , her biri sadece $35!

Volumatic Fair Value Gaps (FVG), anlamlı fiyat dengesizliği bölgelerini belirleyip korur ve her gap içindeki yönlü hacmi ayrıştırır. Hacim, daha düşük zaman diliminden (varsayılan M1, kullanıcı seçilebilir) alınır, Alım/Satım paylarına bölünür ve toplamı %100 olan iki yüzde çubuğu olarak gösterilir. Her FVG’nin sağ kenarında toplam işlem hacmi etiketi de bulunur. Kullanıcı ayarlarına göre, fiyat karşı sınırı kapatma ile (daha katı) veya fitilin yüksek/düşük temasına göre (daha duyarlı) aştığında gap hafifletilir ve kaldırılır.

Kavramlar ve çekirdek mantık

FVG tanımı : fiyatın işlemi “atladığı” üç mumluk dengesizlik; araç, boğa/ayı gap’lerini çizer ve hafifletmeye kadar sağa doğru otomatik uzatır.

Boyut filtreleme: göreli boyut yüzdeliklerine göre dikkat çeken gap’leri tutar; isteğe bağlı min/maks puan eşikleri, sembol ve zaman dilimi özelliklerine uyarlanır.

Hacim dökümü : her gap’in aralığında düşük ZD hacmini toplar, Alım/Satım katkılarını ayırır ve iki satır içi % çubuğu (toplam = %100) ve gap’in toplam hacmini gösterir.

Hafifletme: sınırın kapanışla aşılması veya fitil temasıyla kaldırma, yapılandırmaya bağlıdır.

Görüntü denetimleri ve birincil parametreler

Tarama derinliği : geçmiş mumların ne kadar geriye kadar değerlendirileceğini sınırlar (0 = tam geçmiş).

Hacim kaynak zaman dilimi : daha düşük ZD girişi (varsayılan M1).

Gap türleri : boğa ve ayı FVG’lerini bağımsız etkinleştirme.

Hacim görselleri : her gap için yüzde çubuklarını ve toplam hacim etiketini aç/kapat.

Fresh vs. Touched : gap’in dokunulmamış olup olmadığını veya fiyatın temas edip etmediğini belirtir.

Etiketler ve estetik : etiket boyutu, gap renkleri, bölge şeffaflığı, hafifletme rengi ve şeffaflığı ile (isteğe bağlı) zaman dilimi etiketini yapılandırır.

Sağa uzatma : gap gövdesinin sağa ne kadar projeleneceğini ayarlar (0 = mevcut mum’a kadar).

Kapasite sınırları: yanıt verebilirliği korumak için aktif FVG sayısını sınırlar.

Uyarılar ve hızlı etkileşim

Uyarı olayları : gap algılama, temas ve hafifletme durumlarında.

İletim kanalları : ekran mesajı, push bildirimi, e-posta ve ses (seçilebilir ses dosyası).

Kısayol tuşu: zaman dilimi seçici kullanılmadığında FVG katmanlarını hızlıca göster/gizle.

İsteğe bağlı zaman dilimi seçici

Grafik içi seçici : ön tanımlı zaman dilimi listesine sahip kompakt bir panel gösterir.

Zaman dilimine göre önayarlar : isteğe bağlı olarak zaman dilimine göre ayrı parametreler (boyut yüzdeliği, min/maks puan, hacim görselleri, Fresh/Touched, etiketler, kapasite, renkler, sağa uzatma, hafifletme seçenekleri).

Panel düzeni: genişlik/yükseklik, taşınır vs. sabit konum, arka plan/metin renkleri, yazı tipi ailesi ve boyutu ayarlanır.

Pratik kurulum (önerilen akış)

Hacim kaynağını seçin: ayrıntı için M1 ile başlayın; enstrümanın likidite/oynaklığı farklı bir düşük ZD önerdiğinde değiştirin. Filtreyi sıkılaştırın: maddi açıdan önemli dengesizliklere odaklanmak için göreli boyut yüzdeliğini ve/veya minimum puanları artırın; aşırı geniş gap’leri hariç tutmak için maksimum puanları kullanın. Hafifletme modunu seçin: Kapanış temelli: daha muhafazakâr; mum kapanışı sınırı geçtiğinde kaldırır.

High/low temelli: daha duyarlı; fitil sınırına dokunduğunda kaldırır. Her gap’in kanıtını okuyun: söz konusu dengesizlikte yönlü katılımı ölçmek için Alım/Satım %’lerini toplam gap hacmiyle birlikte yorumlayın. Görsel verimliliği koruyun: grafik okunaklı ve performanslı kalsın diye şeffaflık, sağa uzatma, aktif gap limiti ve çakışma kontrolünü ayarlayın.

Conclusion

Araç, dengesizliklerin nerede oluştuğuna ve içinde hacmin nasıl yer aldığına odaklanan yapılandırılmış bir çerçeve sunar. Esnek boyut filtreleme, gap başına Alım/Satım yüzde çubukları ve toplam hacim etiketleri, yapılandırılabilir hafifletme, uyarı seçenekleri ve isteğe bağlı zaman dilimi önayarlarıyla kullanıcılar, grafik bilgisini tutarlı şekilde düzenleyip geniş yelpazedeki piyasa koşullarına uyarlayabilir.