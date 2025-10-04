Specter Trend Cloud MT5 Scanner
- Göstergeler
- Duc Hoan Nguyen
- Sürüm: 1.0
- Etkinleştirmeler: 10
Key Features
Çoklu MA çekirdek motoru
SMA, EMA, SMMA (RMA), WMA veya VWMA seçilebilir. Göstergede iki ortalama kullanılır: kısa vadeli (kullanıcı tanımlı uzunluk) ve bunun iki katı uzunluğa ayarlanmış uzun vadeli.
Oynaklık ayarlı ofset
Her iki ortalama da trend yönüne göre ATR(200) kadar kaydırılır. Bu ayar, bulutun aşırı dar bantlar yerine piyasanın gerçekçi “nefes alanını” yansıtmasını sağlar.
Trend bulutu
Kaydırılmış iki ortalama arasındaki alan yarı saydam gölgelendirme ile doldurulur:
- Aqua = yükseliş trendi
- Orange = düşüş trendi
Trend dönüş mantığı
Kısa ortalama uzun ortalamayı yukarı/aşağı kestiğinde bir “flip” oluşur. Bulut anında renk değiştirir ve yeni durumu yansıtmaya başlar.
Yeniden test tespiti
Nasıl çalışır
Devam eden bir trend sırasında fiyat beş bar içinde kısa ortalamayı yeniden test ederse, araç şunları yapar:
- Çubuğun üstüne/altına oklar ile yeniden testi işaretler.
- Yeniden test fiyatından noktalı yatay bir çizgi uzatır.
Trend tanımı: kısa ve uzun ortalamalar arasındaki ilişkiye dayanır.
Bulut doldurma: iki kaydırılmış ortalama arasında yarı saydam aqua veya orange gölgelendirme.
Yeniden testler: oklar ve noktalı çizgiler, aktif trend sırasında geri çekilme noktalarını vurgular.
Bulut rengini üst düzey trend eğilimi olarak kullanın (aqua = yükseliş, orange = düşüş).
Oklar ve noktalı çizgiler, devamın gelişebileceği geri çekilme/yeniden test bölgelerini gösterir.
Korunan bir yeniden test seviyesi trend güvenini güçlendirir; kırılan seviye momentum zayıflamasını işaret edebilir.
Varlık davranışı ve zaman dilimi tercihlerinize göre MA türünü ve uzunluğunu ayarlayın.
Taranıcı ve uyarılar
- Kullanıcılar, diğer grafikleri hızlıca izlemek için tarayıcıyı açıp kapatabilir.
- Gösterge, Buy/Sell ortaya çıktığında ve trend değiştiğinde sinyal uyarıları sunar; bu uyarılar (özellikle Taranıcı kullanırken) piyasa bilgisini kolayca kavramayı sağlar.
Ayrı parametreler
Kullanıcılar her zaman dilimi için ayrı parametreler belirleyebilir; yani hangi zaman diliminin ilgili parametreyi kullanacağını seçebilir.Örneğin,
Zaman Dilimi Listesi "M1;M5;M15;M30;H1;H4;D1;W1" iseve Length listesi "5;10;15;20;25;30;35;40" ise
gösterge karşılık gelen Length parametresini kullanacaktır:
- M1: 5
- M5: 10
- M15: 15
- M30: 20
- H1: 25
- H4: 30
- D1: 35
- W1: 40
Not: Bu parametreyi kullanmak için “Use separate parameters for each time frame” seçeneğini etkinleştirin.
Conclusion
Specter Trend Cloud, trend tespiti, oynaklık ayarlı bulut gölgelendirmesi ve yeniden test görselleştirmesini tek bir araçta birleştirir. Renkli bulut yönü anında netleştirirken, oklar ve noktalı seviyeler taktiksel yeniden test bölgelerini vurgular ve geçersiz olduğunda otomatik olarak temizlenir. Farklı piyasalar ve işlem stilleri genelinde trend yapısını izlemek için çok yönlü ve uyarlanabilir bir katmandır.