ATR Pyramid

ATR Pyramid 🏔️: Steroid almış Jenga kulesinden daha yüksek kârlar yığmanın bileti 🗼💪, piyasa oynaklığını trend sörfü 🏄‍♂️ ve pozisyon ekleme partisine 🎉 dönüştürüyor, sadece ilk işlem bir çöküş riski taşırken 🌊, geri kalanını stop loss'unuzu asansör gibi yukarı kaydırarak 🛗 koruyorsunuz, espresso içmiş bir tavşandan daha hızlı forex hesabınızı çoğaltmanın tek gerçek yolu olan bir konfor bölgesi yaratıyorsunuz!!! ☕🐰💨

Dikkat tüm kâr yığıcılar ve trend sörfçüleri! 📢🏄‍♂️ Bu ATR Pyramid göstergesi, finansal piramitler inşa etmeyi seven sizler için (yasal türden olduğuna söz veriyoruz 😉).

ATR'nin sadece piyasa oynaklığını gösterdiğini söylediklerini biliyorsun değil mi? 📊 Eh, işte sürpriz - bu hikayenin tamamı değil! 🎭 Bu kurnaz küçük araç, aslında kafein çılgınlığına kapılmış bir av köpeğinden daha hızlı trend yönünü koklayabilir. 🐕☕ Ve tahmin et ne? Bunu, sanki açık büfe gibi o kârları yığmak için kullanıyoruz. 🍽️💰

Ama bekle, daha fazlası var! 🎩✨ Giza'daki kadar muhteşem, hatta daha yüksek bir piramit inşa etmek için, en büyük Piyasa Yapıcıların ne yaptığını kontrol etmenizi öneririz. Nasıl mı? glimpz.net'ten Glimpz göstergesi ile! 🕵️‍♂️🌐 Bu, piyasa devlerinin zihnine açılan gizli bir pencere gibi. Akıntıya karşı işlem yapma, büyük balıklarla birlikte dalgaya bin! 🐳🏄‍♂️

Şunu hayal et: Sadece trende binmiyorsun, üzerine gökdelen inşa ediyorsun. 🏗️ Her kat? Kazanma serine eklenen yeni bir pozisyon. 📈 Bu tersine Jenga oynamak gibi - ne kadar yükseğe çıkarsan, o kadar stabil hale geliyor! 🧱🔄

Unutmayın arkadaşlar: Kâr piramidi, sermayenizi büyütmenin ve kayıpları sıkı bir diyette tutmanın tek yoludur. 💪💰 Kartlarınızı doğru oynarsanız, sadece ilk pozisyonunuz kayıp riskiyle flört eder. 🃏 Bu, satranç oyununda fedai bir piyon gibidir, ancak bu piyon vezire dönüşebilir. ♟️👑

Bu yüzden, piramitlerinizi akıllıca yönetin, traderlar. Onları Pisa Kulesi'nden daha yüksek inşa etmeyin ve kesinlikle o kadar eğilmelerine izin vermeyin. 🗼⚖️ Ve Glimpz yanınızdayken, trading imparatorluğunuzu sağlam temeller üzerine inşa edeceksiniz! 🏛️💼

Mutlu piramitleşmeler, siz çılgın kâr mimarları! 🏗️🤪 Trendleriniz her zaman lehinize olsun ve kârlarınız New York'taki bir şarküteriden aldığınız sandviçten daha yüksek yığılsın!!! 🥪🗽💰


Önerilen ürünler
MQLTA Support Resistance Lines DEMO
MQL4 Trading Automation
Göstergeler
MQLTA Support Resistance Lines is an indicator that calculates the historical levels of Support and Resistance and display them as Lines on chart. It will also Alert you if the price is in a Safe or Dangerous zone to trade and show you the distance to the next level. The indicator is ideal to be used in other Expert Advisor through the iCustom function. This DEMO only works with AUDNZD, the full product can be found at https://www.mql5.com/en/market/product/26328 How does it work? The indicator
FREE
MQLTA Support Resistance Lines
MQL4 Trading Automation
4.27 (11)
Göstergeler
MQLTA Support Resistance Lines is an indicator that calculates the historical levels of Support and Resistance and display them as Lines on chart. It will also Alert you if the price is in a Safe or Dangerous zone to trade and show you the distance to the next level. The indicator is ideal to be used in other Expert Advisor through the iCustom function. This indicator can be tested LIVE on AUDNZD with the following DEMO https://www.mql5.com/en/market/product/26572 How does it work? The indicato
FREE
Round Number By Pips
Nguyen Thanh Sang
5 (2)
Göstergeler
Indicator draws Round Number lines by distance of pips. 1. You can enable / disable indicator to show / hide the lines. 2. You can set distance of pips between the lines. 3. You can edit the number of lines.  4. You can edit properties of lines by inputs (style (DASH, DOT, SOLID, ...) , width (1 for DASH, DOT, 2 is not for DASH, DOT, it only SOLID), color). When indicator is deleted from the chart, the lines will be removed.
FREE
Selective PinBar mt4
Daniel Opoku
Göstergeler
The selective pin bar is designed to identify reversals. To use the selective pin bar effectively, traders typically look for Strong Rejection: The tail of the pin bar should extend significantly beyond the surrounding price action. It indicates that there was a sharp rejection of higher or lower prices during the trading period. A strong rejection suggests that the market sentiment may be changing.
FREE
Show Pips
Roman Podpora
4.26 (58)
Göstergeler
Bu bilgi göstergesi her zaman hesaptaki güncel durumdan haberdar olmak isteyenler için faydalı olacaktır. Gösterge, puan cinsinden kâr, yüzde ve para birimi gibi verilerin yanı sıra mevcut çiftin spreadini ve mevcut zaman diliminde çubuğun kapanmasına kadar geçen süreyi görüntüler. VERSİYON MT5 -   Daha kullanışlı göstergeler Bilgi satırını grafiğe yerleştirmek için birkaç seçenek vardır: Fiyatın sağında (fiyatın arkasında); Yorum olarak (grafiğin sol üst köşesinde); Ekranın seçilen köşesinde.
FREE
SmartTrade Manager
Aleksandr Andreev
Göstergeler
The indicator is a multifunctional tool for automating the analysis and visualization of the trading process. Main features: News display — the indicator automatically loads and displays economic news on the chart, allowing you to take into account important events when trading. Dynamic timeframe change — during the news release, the chart switches to a preset period for more detailed analysis. Adapting to the number of orders — the timeframe can change automatically depending on the number of
FREE
MP Woodie Pivot Levels
Pierre Ksachikian
Göstergeler
This indicator is stand alone version from  MP Pivot Levels  (All in one) containing Woodie Pivots. Woodie’s pivot points are made up of multiple key levels, calculated from past price points, in order to frame trades in a simplistic manner. The key levels include the ‘pivot’ itself, and multiple support and resistance levels (usually up to three each). Traders use these levels as a guide for future price movements when setting up trades. The pivot : (Previous high + previous low + 2 x previous
FREE
Wicks UpDown Target GJ
Lee Teik Hong
Göstergeler
Wicks UpDown Target GJ Wicks UpDown Target GJ is specialized in GJ forex pairs. Choppy movement up and down on the opening range every day.  Trading breakouts on London session and New York session is recommended. Guideline Entry Strategy Idea: Step 1 - Breakout Forming (Warning! Trade on London Session and New York Session) Step 2 - Breakout Starting (Take Action on your trading plan) Step 3 - Partial Close your order & set breakeven (no-risk) Step 4 - Target complete Step 5 - Don't trade
FREE
MP Demark Pivot Levels
Pierre Ksachikian
4.5 (2)
Göstergeler
This indicator is stand alone version from  MP Pivot Levels  (All in one) containing Demark's Pivots. Calculations:     PP = X / 4     R1 = X / 2 - LOWprev     S1 = X / 2 - HIGHprev Uses: When the pair currency price may change the direction of movement. Possible constraints of support and resistance that creates plateaus for the currency pair prices. Tendency identification by comparing the present prices according to current day's pivot point and also the prior day's pivot points. ____________
FREE
Professional Pivot Points
Simon Busley
3.88 (8)
Göstergeler
This tool gives you the opportunity to display pivot point support and resistance levels as well as the daily open, weekly close and monthly close levels on your chart with high levels of customization. Pivot points are important horizontal support and resistance levels that get calculated using the high, low and closing price of the previous period (for example D1). With this indicator, you can choose between hourly to monthly timeframes to base your pivot point calculation on. There is a va
FREE
Support resistanses show
Meysam Ghasemi
Göstergeler
.....................................hi....................... ................for showing high s and low s and support and resistanses .....................we have a lot of ways............................... it can be helpful for finding trends , higher highs , higher lows , lower highs , lower lows .......................today i write on of thems.......................... ........................you can enter the number of last support and resistanses .........................and it will dra
FREE
Bar Size MT4
Mikhail Tcvetkov
5 (3)
Göstergeler
The technical indicator, in real time, searches for candlesticks that exceed the size set in the settings and gives signals about them. As a rule, such abnormally large candles appear either at the beginning of strong impulses or at the end of a directional price movement. At the beginning of the pulse, the signal can serve as a basis for searching for an entry point, at the end of the movement, it is a sign of a climax and may indicate the near end of the trend. The reference size for filtering
FREE
Magic SMA
Imre Heli
Göstergeler
The Magic SMA indicator is of great help in determining trend direction. It can be an excellent addition to your existing strategy or the basis of a new one. We humans can make better decisions when we see better visually. So we designed it to show a different color for rising and falling trends. Everyone can customize this in the way that suits them best. By setting the Trend Period, we can optimize it for longer or shorter trends for our strategy. It is great for all time frames. IF YOU NEED
FREE
Pivot Point daily
Meysam Ghasemi
Göstergeler
.................................if you need pivot point s levels............................... ............................this is a daily pivot point level creator........................... ...it is for daily pivots and show levels at times period H4 , H1 , M30 , M15 ,M 5... .................................also shows levels for 3 last days.............................. ................can use it with other indicators and see important levels...............
FREE
Session High Low
Jerome Asiusin
Göstergeler
This indicator help to mark the high and low of the session Asian,London,Newyork , with custom hour setting This indicator is set to count from minute candle so it will move with the current market and stop at the designated hour and create a accurate line for the day. below is the customization that you can adjust : Input Descriptions EnableAsian Enables or disables the display of Asian session high and low levels. EnableLondon Enables or disables the display of London session high and
FREE
Top Currency Strength
Madzhid Forgani
Göstergeler
This indicator is one of the useful tools for traders who trade on currency pairs and based on the strength of each currency they can make a correct decision or confirmation in the positions.  It has been calculated for all the minor currency pairs supported by the broker and displays the values of the major currencies. These currencies are displayed horizontally or vertically according to the trader's config when executing the indicator. One of the trading strategies that can be used is to cho
FREE
Follow The Line
Oliver Gideon Amofa Appiah
3.94 (16)
Göstergeler
FOLLOW THE LINE GET THE FULL VERSION HERE: https://www.mql5.com/en/market/product/36024 This indicator obeys the popular maxim that: "THE TREND IS YOUR FRIEND" It paints a GREEN line for BUY and also paints a RED line for SELL.  It gives alarms and alerts of all kinds. IT DOES NOT REPAINT and can be used for all currency pairs and timeframes. Yes, as easy and simple as that. Even a newbie can use it to make great and reliable trades. NB: For best results, get my other premium indicators for more
FREE
Not trading time
Mikhail Nazarenko
4 (2)
Göstergeler
There are time periods in the market, when trading is highly likely to be unprofitable. This indicator warns you about such non-trading situations and helps you preserve your money and time. Parameters Remind about non-trading periods: Expiration week - remind about the expiration week Consumer index day - remind a day before the release of Consumer index day NON FARM - remind a day before the release of NON FARM Christmas - remind a day before Christmas New Year Days 25.12 - 15.01 - remind abo
FREE
MQLTA Auto Close Demo
MQL4 Trading Automation
Yardımcı programlar
Auto Close is an expert advisor that can assist you with your money and risk management rules. The EA can monitor your Balance, Equity, Margin, Global Profit and Global Loss and alert you in case any of these reaches a specified threshold. This Demo Version has Notification and Close features disabled, full version can be found https://www.mql5.com/en/market/product/29141 How does it work? Load the Auto Close EA in the chart and set the parameters you want to keep monitored. If any of the risk
FREE
ScalpingOne for MT4free
Xian Er Sha Ao
3 (1)
Yardımcı programlar
Scalping Day Trading Support Utility Scalping One MT4 free One position is displayed with one button. View P & L, Lot, and Point in real time. It is possible to switch the display of positions of only chart currencies and all currency pairs.  (The free version has only 3 positions) Supports automatic identification in Japanese and English   Account currency notation corresponds to dollar, euro, pound, yen (automatic identification) The timeline drawing function can be linked with the clock disp
FREE
Lot Calculator MT4
Ibrahim Olalekan Ganiu
Yardımcı programlar
LOTSIZE'INIZI HEMEN METATRADER'DA HESAPLAYIN!!! Merhaba yatırımcılar. Risk yönetimi odaklı bir yatırımcı mısınız? Evet ise, bu tam size göre. Benim adım İbrahim, hesap bakiyenize göre risk yüzdesine göre lotsize'inizi hesaplamanıza yardımcı olabilecek bir araç geliştirdim. Bu araç, riskinizi % olarak belirtmek yerine riske atmak istediğiniz mutlak bir değer varsa, lotsize'inizi hesaplamanıza da yardımcı olabilir. Örneğin, bakiyenizden 100$ riske atmak istediğinizi belirtebilirsiniz. MT5 sürüm
FREE
Profitstat free
Tonny Obare
4 (2)
Yardımcı programlar
Profitstat is a free indicator that scans your history and displays it on the chart. The free version shows the number of trades and profit made on the current and previous day. The data is updated instantly as soon as a trade closes. Simply attach it to any chart and it gives the account data irrespective of the chart currency nor timeframe.
FREE
WH Price Wave Pattern MT4
Wissam Hussein
4.4 (5)
Göstergeler
Fiyat Dalga Modeli   MT4 --(ABCD Modeli)--   hoş geldiniz     ABCD modeli, teknik analiz dünyasında güçlü ve yaygın olarak kullanılan bir ticaret modelidir. Tüccarların piyasadaki potansiyel alım ve satım fırsatlarını belirlemek için kullandıkları uyumlu bir fiyat modelidir. ABCD modeliyle, tüccarlar potansiyel fiyat hareketlerini tahmin edebilir ve alım satımlara ne zaman girip çıkacakları konusunda bilinçli kararlar verebilir. EA Sürümü :   Price Wave EA MT4 MT5 sürümü:   Price Wave Patter
FREE
Prop Trade Assistant
Michal Hrubes
Yardımcı programlar
Prop Trade Assistant — Smart Prop Account Manager Overview Prop Trade Assistant is a utility designed for traders using prop firm accounts (e.g., FTMO, MFF, The Funded Trader, MyForexFunds, etc.). It functions as a risk management tool and dashboard, providing real-time tracking of drawdown, current PnL, profit targets, and other account metrics. Features Calculates profit and loss based on lot size, stop loss (SL), take profit (TP), and break-even (BE) Accepts input values in pips, currency
FREE
UPD1 D Levels
Vitaliy Kuznetsov
5 (2)
Göstergeler
Seviye göstergesi bir önceki günün verilerine dayanır. Matematiksel formül giriş ve çıkış seviyelerini belirler.  Ticaret önerileri. Seviyeler, volatilite göründüğünde Avrupa seansının başında işlem görür. Yetersiz volatilite durumunda, çıkmak için kar almanın yarısını kullanın. Fiyat yarı karla tersine dönerse, tersine döndüğünde de yarı kar alma seviyesinde bir hedef arayın. Fiyat giriş seviyesinden sıçradıysa, ters yönde fiyat ikinci alım karına ulaşabilir. Her zaman bir kopuşa girmemelisi
FREE
RC Hour Interval Lines MT4
Francisco Rayol
Göstergeler
The Rayol Code Hour Interval Lines indicator was designed to assist your trading experience. It draws the range of hours chosen by the user directly on the chart, so that it enables traders to visualize price movements during their preferred trading hours, providing traders a more comprehensive view of price movements and market dynamics. This indicator allows the user to choose not only the Broker's time, but also the Local time. This way, the user no longer needs to calculate local time in re
FREE
Hogvid Period Separator
David Richard Hinze
5 (1)
Yardımcı programlar
Simple and unobtrusive utility for displaying weeks, days and hours Options to control the display of separator lines and labels allow you to customize them to your own taste Display of the separator lines either only in the main chart, or across any indicator windows Automatically reduce intensity of less relevant separator lines and labels for the chart‘s current magnification
FREE
Traditional MACD MT4
Daniel Lewis
4.58 (55)
Göstergeler
MACD indicator in MetaTrader 4/5 looks different than MACD does in most other charting software. That is because the MetaTrader 4/5 version of MACD displays the MACD line as a histogram when it is traditionally displayed as a line. Additionally, the MetaTrader 4/5 version computes the Signal line using an SMA, while according to MACD definition it is supposed to be an EMA. The MetaTrader 4/5 version also does not compute a true MACD Histogram (the difference between the MACD/Signal lines). This
FREE
MT4 AccountInfoEA
Nikolaos Pantzos
Yardımcı programlar
Account Info EA It is a tool that presents on the graph all the positions of the account, and specific information concerning the positions, but also the account. It enables the user to have an image of his account at a glance. Use like any expert advisor. You can't attach it in the same chart with other expert advisor. It does not have the ability to open or manage positions. You can attach it on any chart and any timeframe.
FREE
Toby Strategy Indicator
Ahmd Sbhy Mhmd Ahmd ʿYshh
Göstergeler
The indicator rely on The Toby strategy >> The mother candle which is bigger in range than the previous six candles. A vertical line shows the last Toby Candle with the targets shown up and down. The strategy is about the closing price out of the range of the toby candle to reach the 3 targets..The most probable to be hit is target1 so ensure reserving your profits and managing your stop lose.
FREE
Bu ürünün alıcıları ayrıca şunları da satın alıyor
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.82 (145)
Göstergeler
Gann Made Easy , bay teorisini kullanarak ticaretin en iyi ilkelerine dayanan, profesyonel ve kullanımı kolay bir Forex ticaret sistemidir. WD Gann. Gösterge, Zararı Durdur ve Kâr Al Seviyeleri dahil olmak üzere doğru SATIN AL ve SAT sinyalleri sağlar. PUSH bildirimlerini kullanarak hareket halindeyken bile işlem yapabilirsiniz. LÜTFEN ÜCRETSİZ OLARAK TİCARET İPUÇLARI, BONUSLAR VE GANN MADE EA ASİSTANI ALMAK İÇİN SATIN ALIMDAN SONRA BENİMLE İLETİŞİME GEÇİN! Muhtemelen Gann ticaret yöntemlerini b
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
5 (68)
Göstergeler
Trend Ai göstergesi, trend tanımlamasını işlem yapılabilir giriş noktaları ve geri dönüş uyarılarıyla birleştirerek bir yatırımcının piyasa analizini geliştirecek harika bir araçtır. Bu gösterge, kullanıcıların forex piyasasının karmaşıklıklarında güvenle ve hassasiyetle yol almalarını sağlar. Birincil sinyallerin ötesinde, Trend Ai göstergesi geri çekilmeler veya düzeltmeler sırasında ortaya çıkan ikincil giriş noktalarını belirleyerek, yatırımcıların belirlenen trend içindeki fiyat düzeltmele
M1 Sniper
Oleg Rodin
4.89 (18)
Göstergeler
M1 SNIPER kullanımı kolay bir işlem göstergesi sistemidir. M1 zaman dilimi için tasarlanmış bir ok göstergesidir. Gösterge, M1 zaman diliminde scalping için bağımsız bir sistem olarak kullanılabilir ve mevcut işlem sisteminizin bir parçası olarak kullanılabilir. Bu işlem sistemi özellikle M1'de işlem yapmak için tasarlanmış olsa da, diğer zaman dilimleriyle de kullanılabilir. Başlangıçta bu yöntemi XAUUSD ve BTCUSD ticareti için tasarladım. Ancak bu yöntemi diğer piyasalarda işlem yaparken de ya
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (98)
Göstergeler
Şu anda %20 İNDİRİMLİ! Herhangi bir Acemi veya Uzman Tüccar için En İyi Çözüm! Bu gösterge paneli yazılımı 28 döviz çifti üzerinde çalışıyor. Ana göstergelerimizden 2'sine (Gelişmiş Para Birimi Gücü 28 ve Gelişmiş Para Birimi Dürtüsü) dayanmaktadır. Tüm Forex piyasasına harika bir genel bakış sağlar. Gelişmiş Para Birimi Gücü değerlerini, para birimi hareket hızını ve tüm (9) zaman dilimlerinde 28 Forex çifti için sinyalleri gösterir. Trendleri ve / veya scalping fırsatlarını belirlemek için
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
Göstergeler
An exclusive indicator that utilizes an innovative algorithm to swiftly and accurately determine the market trend. The indicator automatically calculates opening, closing, and profit levels, providing detailed trading statistics. With these features, you can choose the most appropriate trading instrument for the current market conditions. Additionally, you can easily integrate your own arrow indicators into Scalper Inside Pro to quickly evaluate their statistics and profitability. Scalper Inside
Game Changer Indicator
Vasiliy Strukov
5 (2)
Göstergeler
Game Changer, metatrader'ınızı güçlü bir trend analiz aracına dönüştürmek için herhangi bir finansal enstrümanda kullanılmak üzere tasarlanmış devrim niteliğinde bir trend göstergesidir. Gösterge, yeniden çizim yapmaz ve gecikmez. Herhangi bir zaman diliminde çalışır ve trend tanımlamasına yardımcı olur, olası geri dönüşleri işaret eder, takip eden bir durdurma mekanizması görevi görür ve anında piyasa tepkileri için gerçek zamanlı uyarılar sağlar. İster deneyimli, ister profesyonel, ister avant
Trend Screener
STE S.S.COMPANY
4.79 (95)
Göstergeler
Trend Göstergesi, Trend Alım Satım ve Filtreleme için Çığır Açan Benzersiz Çözüm, Tüm Önemli Trend Özellikleriyle Tek Bir Araç İçinde Yerleştirildi! Forex, emtialar, kripto para birimleri, endeksler ve hisse senetleri gibi tüm sembollerde/araçlarda kullanılabilen %100 yeniden boyamayan çoklu zaman çerçevesi ve Çoklu para birimi göstergesidir. SINIRLI SÜRELİ TEKLİF: Destek ve Direnç Tarama Göstergesi sadece 50$ ve ömür boyu mevcuttur. (Orijinal fiyat 250$) (teklif uzatıldı) Trend Screener, grafik
SMC Easy Signal
Mohamed Hassan
4.67 (12)
Göstergeler
2 copies left at $65, next price is $120 SMC Easy Signal was built to remove the confusion around the smart money concept by turning structural shifts like BOS (Break of Structure) and CHoCH (Change of Character) into simple buy and sell trading signals. It simplifies market structure trading by automatically identifying breakouts and reversals as they happen, allowing traders to focus on execution rather than analysis. Whether the market is continuing its trend or preparing to reverse, the i
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (296)
Göstergeler
CURRENTLY 26% OFF !! Best Solution for any Newbie or Expert Trader! This indicator is a unique, high quality and affordable trading tool because we have incorporated a number of proprietary features and a new formula. With this update, you will be able to show double timeframe zones. You will not only be able to show a higher TF but to show both, the chart TF, PLUS the higher TF: SHOWING NESTED ZONES. All Supply Demand traders will love it. :) Important Information Revealed Maximize the potentia
Adaptive Volatility Range
Stanislav Konin
5 (3)
Göstergeler
Adaptive Volatility Range [AVR] is a powerful tool for identifying key trend reversal points. AVR accurately reflects the Average True Range (ATR) of volatility, taking into account the Volume-Weighted Average Price (VWAP). The indicator adapts to any market volatility by calculating the average volatility over a specific period, ensuring a stable rate of profitable trades. You receive not just an indicator but a professional automated trading system , AVR-EA . Advantages: Automated Trading Sys
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.84 (55)
Göstergeler
Currency Strength Wizard , başarılı ticaret için size hepsi bir arada çözüm sağlayan çok güçlü bir göstergedir. Gösterge, birden çok zaman dilimindeki tüm para birimlerinin verilerini kullanarak şu veya bu forex çiftinin gücünü hesaplar. Bu veriler, şu veya bu para biriminin gücünü görmek için kullanabileceğiniz, kullanımı kolay para birimi endeksi ve para birimi güç hatları biçiminde temsil edilir. İhtiyacınız olan tek şey, işlem yapmak istediğiniz tabloya göstergeyi eklemektir ve gösterge size
IQ Gold Gann Levels
INTRAQUOTES
5 (4)
Göstergeler
Presenting one-of-a-kind Gann Indicator for XAUUSD IQ Gold Gann Levels is a non-repainting, precision tool designed exclusively for XAUUSD/Gold intraday trading. It uses W.D. Gann’s square root method to plot real-time support and resistance levels, helping traders spot high-probability entries with confidence and clarity. William Delbert Gann (W.D. Gann) was an exceptional market analyst whose trading technique was based on a complex blend of mathematics, geometry, astrology, and ancient calcul
Day Trader Master
Oleg Rodin
5 (14)
Göstergeler
Day Trader Master , günlük tüccarlar için eksiksiz bir ticaret sistemidir. Sistem iki göstergeden oluşmaktadır. Bir gösterge, satın almak ve satmak için bir ok işaretidir. Aldığınız ok göstergesidir. Size ikinci göstergeyi ücretsiz olarak sağlayacağım. İkinci gösterge, bu oklarla birlikte kullanılmak üzere özel olarak tasarlanmış bir trend göstergesidir. GÖSTERGELER TEKRARLAMAYIN VE GEÇ KALMAYIN! Bu sistemi kullanmak çok basittir. İki renkli bir çizgi olarak görüntülenen mevcut trend yönündeki o
Entry Points Pro
Yury Orlov
4.61 (170)
Göstergeler
Yeniden boyamadan bir ticarete girmek için doğru sinyaller sağlayan MT5 için en iyi gösterge! Herhangi bir finansal varlığa uygulanabilir: forex, kripto para birimleri, metaller, hisse senetleri, endeksler. MT5 versiyonu burada Oldukça doğru alım satım sinyalleri sağlayacak ve bir alım satımı açıp kapatmanın en iyi zamanını size söyleyecektir. Göstergeyi ödeyen yalnızca bir sinyali işleme örneğiyle videoyu (6:22) izleyin! Çoğu tüccar, Giriş Noktaları Pro göstergesinin yardımıyla ilk işlem h
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
Göstergeler
Dynamic Forex28 Navigator - Yeni Nesil Forex Ticaret Aracı. ŞU ANDA %49 İNDİRİM. Dynamic Forex28 Navigator, uzun zamandır popüler olan göstergelerimizin evrimidir ve üçünün gücünü tek bir göstergede birleştirir: Gelişmiş Döviz Gücü28 Göstergesi (695 inceleme) + Gelişmiş Döviz İMPULS ve UYARI (520 inceleme) + CS28 Kombo Sinyalleri (Bonus). Gösterge hakkında ayrıntılar https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 Yeni Nesil Güç Göstergesi Ne Sunuyor?  Orijinallerde sevdiğiniz her şey, şimdi yeni
M1 Arrow
Oleg Rodin
5 (19)
Göstergeler
Piyasanın iki temel ilkesine dayanan bir gün içi stratejisi. Algoritma, ek filtreler kullanarak hacimlerin ve fiyat dalgalarının analizine dayanmaktadır. Göstergenin akıllı algoritması, yalnızca iki piyasa faktörü bir araya geldiğinde bir sinyal verir. Gösterge, daha yüksek zaman çerçevesinin verilerini kullanarak M1 grafiğinde belirli bir aralıktaki dalgaları hesaplar. Ve dalgayı doğrulamak için gösterge, hacme göre analizi kullanır. Bu gösterge hazır bir ticaret sistemidir. Bir tüccarın ihtiya
Dynamic Scalper System
Vitalyi Belyh
Göstergeler
" Dynamic Scalper System " göstergesi, trend dalgaları içinde işlem yapmak için scalping yöntemi için tasarlanmıştır. Başlıca döviz çiftleri ve altın üzerinde test edilmiştir, diğer işlem araçlarıyla uyumluluğu mümkündür. Ek fiyat hareketi desteğiyle trend boyunca pozisyonların kısa vadeli açılması için sinyaller sağlar. Göstergenin prensibi. Büyük oklar trend yönünü belirler. Küçük oklar şeklinde scalping için sinyaller üreten bir algoritma trend dalgaları içinde çalışır. Kırmızı oklar yüksel
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (20)
Göstergeler
FX Power: Daha Akıllı Ticaret Kararları için Para Birimlerinin Gücünü Analiz Edin Genel Bakış FX Power , her piyasa koşulunda başlıca para birimlerinin ve altının gerçek gücünü anlamak için vazgeçilmez bir araçtır. Güçlü para birimlerini alıp zayıf olanları satarak, FX Power ticaret kararlarınızı basitleştirir ve yüksek olasılıklı fırsatları ortaya çıkarır. İster trendlere sadık kalın ister Delta'nın aşırı değerlerini kullanarak tersine dönüşleri öngörün, bu araç ticaret tarzınıza mükemmel bir
Volumatic Support Resistance Levels MT4 Scanner
Duc Hoan Nguyen
5 (1)
Göstergeler
Özel teklif : ALL TOOLS , tanesi sadece $35 ! Yeni araçlar   ilk   $30   için   ilk hafta   veya   ilk 3 alışveriş te olacak!  Trading Tools Channel on MQL5 : En son haberler için MQL5 kanalımı takip edin Volumatic Support/Resistance Levels Scanner, fiyat yapısına hacim bağlamı ekleyen bir destek‑direnç göstergesidir. İşlem hareketinin son pivotlar çevresinde nasıl kümelendiğini göstererek, alım veya satım ilgisinin en yoğun olduğu seviyeleri görmeyi sağlar. MT5 sürümü için:  Volumatic Support
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
Göstergeler
ŞU ANDA %20 INDIRIMLI! Herhangi bir Acemi veya Uzman Tüccar için En İyi Çözüm! Bu Gösterge, Egzotik Çiftler Emtialar, Endeksler veya Vadeli İşlemler gibi herhangi bir sembol için para birimi gücünü göstermek için uzmanlaşmıştır. Türünün ilk örneğidir, Altın, Gümüş, Petrol, DAX, US30, MXN, TRY, CNH vb. gerçek para birimi gücünü göstermek için 9. satıra herhangi bir sembol eklenebilir. Bu benzersiz, yüksek kaliteli ve uygun fiyatlı bir ticaret aracıdır çünkü bir dizi tescilli özelliği ve yeni b
PZ Trend Trading
PZ TRADING SLU
4.8 (5)
Göstergeler
Capture every opportunity: your go-to indicator for profitable trend trading Trend Trading is an indicator designed to profit as much as possible from trends taking place in the market, by timing pullbacks and breakouts. It finds trading opportunities by analyzing what the price is doing during established trends. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Trade financial markets with confidence and efficiency Profit from established trends without getting whip
Market Structure Break Out
Ashkan Hazegh Nikrou
5 (7)
Göstergeler
Market Structure Break Out (MSB) , MT4 ve MT5 için tasarlanmış gelişmiş bir araçtır. Bu gösterge, yatırımcıların piyasa hareketlerini yapısal olarak görmelerine yardımcı olur ve oklar ve uyarılar aracılığıyla trend yönünde veya ters yönde etkili işlem sinyalleri sunar. Ürünün en önemli özelliklerinden biri, kaybolmayan arz ve talep bölgelerini çizebilmesidir. Ayrıca, canlı geçmiş test (backtest) özelliği sayesinde yatırımcılar geçmiş performansı doğrudan grafik üzerinde inceleyebilir, bu da güv
EZT Trend
Tibor Rituper
4.67 (3)
Göstergeler
EZT Trend göstergesi size trendi, geri çekilmeyi ve giriş fırsatlarını gösterecektir. İsteğe bağlı filtreleme ve her türlü uyarı mevcuttur. E-posta ve anlık bildirim uyarıları eklendi. Ayrıca bu göstergeyi temel alan ve yakında kullanıma sunulacak bir EA da geliştiriyoruz. İki renkli histogram ve bir çizgiden oluşan çok işlevli bir göstergedir. Bu, bir trendin yönünün ve gücünün görsel bir temsilidir; ayrıca çizgide veya histogramda birçok kez sapma bulacaksınız. Gösterge, otomatik parametre
Quantum Heiken Ashi PRO MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.33 (6)
Göstergeler
Tanıtımı       Quantum Heiken Ashi PRO   çizelgeleri Pazar eğilimleri hakkında net bilgiler sağlamak için tasarlanan Heiken Ashi mumları, gürültüyü filtreleme ve yanlış sinyalleri ortadan kaldırma yetenekleriyle ünlüdür. Kafa karıştırıcı fiyat dalgalanmalarına veda edin ve daha sorunsuz, daha güvenilir bir grafik sunumuna merhaba deyin. Quantum Heiken Ashi PRO'yu gerçekten benzersiz kılan şey, geleneksel şamdan verilerini okunması kolay renkli çubuklara dönüştüren yenilikçi formülüdür. Kırmızı v
Cycle Sniper
Elmira Memish
4.39 (36)
Göstergeler
Please contact us after your purchase and we will send you the complimentary indicators to complete the system Cycle Sniper is not a holy grail but when you use it in a system which is explained in the videos, you will feel the difference. If you are not willing to focus on the charts designed with Cycle Sniper and other free tools we provide, we recommend not buying this indicator. We recommend watching the videos about the indiactor and system before purchasing. Videos, settings  and descri
RSI Shift Zone MT4 Scanner
Duc Hoan Nguyen
5 (2)
Göstergeler
Özel teklif : ALL TOOLS , her biri sadece $35 ! Yeni araçlar   ilk   hafta   veya   ilk 3 satın alma   için   $30 olacaktır!  Trading Tools Channel on MQL5 : en son haberler için katılın RSI Shift Zone Scanner, RSI sinyallerini fiyat hareketi ile ilişkilendirerek piyasa duyarlılığının değişebileceği anları belirler. RSI, önceden ayarlanmış seviyeleri (varsayılan: aşırı alım 70, aşırı satım 30) aştığında veya altına indiğinde gösterge doğrudan grafikte bir kanal çizer. Bu kanallar, duyarlılığın
GOLD Impulse with Alert
Bernhard Schweigert
4.64 (11)
Göstergeler
Bu gösterge, 2 ürünümüz Advanced Currency IMPULSE with ALERT  +   Currency Strength Exotics  'in süper bir kombinasyonudur. Tüm zaman dilimleri için çalışır ve 8 ana para birimi artı bir Sembol için grafiksel olarak güç veya zayıflık dürtüsünü gösterir! Bu Gösterge, Altın, Egzotik Çiftler, Emtialar, Endeksler veya Vadeli İşlemler gibi herhangi bir sembol için para birimi gücü ivmesini göstermek için uzmanlaşmıştır. Türünün ilk örneğidir, Altın, Gümüş, Petrol, DAX, US30, MXN, TRY, CNH vb. içi
Gold AMS
Aleksandr Makarov
Göstergeler
Gold AMS   - is a good technical stock indicator. The indicator algorithm analyzes the asset price movement and reflects volatility and potential entry zones. The indicator 100% does not repaint!!! The best indicator signals: If a signal appears, it does not disappear! Unlike indicators with redrawing, which lead to loss of deposit, because they can show a signal and then remove it. Trading with this indicator is very easy. We wait for a signal from the indicator and enter the transaction, a
PRO Renko System
Oleg Rodin
5 (28)
Göstergeler
PRO Renko Sistemi, RENKO grafikleri ticareti için özel olarak tasarlanmış son derece hassas bir ticaret sistemidir. Bu, çeşitli ticaret araçlarına uygulanabilen evrensel bir sistemdir. Sistemi etkin piyasa sana doğru ters sinyallerine erişim hakkı denilen ses nötralize eder. Göstergenin kullanımı çok kolaydır ve sinyal üretiminden sorumlu tek bir parametreye sahiptir. Aracı, seçtiğiniz herhangi bir ticaret aracına ve renko çubuğunun boyutuna kolayca uyarlayabilirsiniz. Yazılımımla karlı bir
Volumetric Order Blocks MT4 Multi Timeframe
Duc Hoan Nguyen
5 (8)
Göstergeler
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Volumetrik Sipariş Blokları Çoklu Zaman Çerçevesi göstergesi, önemli piyasa katılımcılarının siparişleri biriktirdiği kilit fiyat bölgelerini belirleyerek piyasa davranışına daha derin bir içgörü arayan tüccarlar için tasarlanmış güçlü bir araçtır. Bu bölgeler, Volumetrik Sipariş Bloklar
Yazarın diğer ürünleri
Lisek Levels and Channels Indicator
Darius Hans Lischka
4.8 (20)
Göstergeler
Forex ticaretinin Sherlock Holmes'u olmaya hazır mısınız? ️‍️ İşte size nihai ticaret aracı: Lisek Levels and Channels göstergesi!!! Birden fazla göstergeyle sirk numarası gibi jonglör yapmayı unutun. İhtiyacınız olan her şeyi etkileyici bir gösteriye paketledik: Fiyat seviyeleri? Tamam! Fiyat kanalları? İddiaya girebilirsiniz! Fiyat VWAP'ı? Oh evet! Hacim Dengesi? Hepsi burada! Peki ya üstündeki çilek? Sizi çift espressodan daha hızlı uyandıracak alarmlar ve anlık bildirimler! ️
FREE
Lisek Levels EA
Darius Hans Lischka
4.4 (5)
Uzman Danışmanlar
Simple but powerfull Trend and Hedge EA for Lisek Levels and Channels Indicator . 1. Download Lisek Levels and Channels Indicator . 2. Backtest and optimize in Strategy Tester. 3. For Agressive Tick Mode set your Chart to M1 Time Frame. 4. To speed up Strategy Tester, set "Show Info" to   false   ! 5. After backtesting, it’s important to analyse the test results  (best profit and smallest drawdown). 6. Test your EA settings on Demo Account. Happy Trading !!!
FREE
Lisek Weis Wave
Darius Hans Lischka
5 (3)
Göstergeler
This Weis Wave Volume indicator is a tool to help traders identify the current price trend.  Understanding volume can provide insight into a market's behavior to help you determine its overall health. The most important rule is this: volume precedes price. Typically, before a market price moves, volume comes into play. It has 2 main colors histogram which are green and red. – Green indicates an upward wave. The more the price increases, the bigger the green volume gets. – The red color shows a d
FREE
Lisek ATR Levels
Darius Hans Lischka
5 (3)
Göstergeler
Are you looking for  ATR Levels,   ATR Trend, ATR Support and Resistance  Indicators ? Now you have all in one !!!  Info on your chart is showing you: where current price and levels are, what is current trend and signals. Search for an entry with low risk for trading by Lisek ATR Indicator. There are many ways to trade with Lisek ATR Indicator: Trade Support and Resistance Levels. Trade pullbacks (Range trading). Trade breakouts. Trade reversals. Take profit or set stop-loss based on ATR Levels.
FREE
Simple ATR StopLoss
Darius Hans Lischka
Göstergeler
Simple ATR Stop Loss : Ticaretin tehlikeli sularında gezinmenize yardımcı olan , daha akıllı Stop Loss'lar ayarlamanızı sağlayan ve sizi bir ticaret ninjası gibi gösteren piyasa volatilite pusulanız (pelerin dahil değildir). Dikkat, tüm ticaret tutkunları ve piyasa uzmanları! İşte karşınızda Simple ATR Stop Loss göstergesi – ticaretin vahşi dünyasındaki yeni en iyi arkadaşınız. İki parçalı bir yapbozdan daha basit ama kafeinin etkisindeki bir boğanın porselen dükkanında yaratabi
FREE
Lisek Waves
Darius Hans Lischka
4 (1)
Göstergeler
Search for an entry with low risk for trading by Lisek Waves Indicator. Using Lisek Waves Indicator can improve your trading performance. In it’s simplest form, this trading tool make it easy to s earch for an entry with low risk   and to manage your trade and risk. Lisek Wave analysis is based on the notion that markets follow specific patterns called waves which are the result of a natural rhythm of crowd psychology that exists in all markets. You can avoid the loss from taking trades that are
FREE
Lisek Stochastic
Darius Hans Lischka
2.83 (6)
Göstergeler
Lisek Stochastic   oscillator indicator with Alarm, Push Notifications and e-mail  Notifications. The Stochastic indicator is a momentum indicator that shows you how strong or weak the current trend is. It helps you identify overbought and oversold market conditions within a trend. The Stochastic indicator is lagging indicator, which means it don't predict where price is going, it is only providing data on where price has been !!! How to trade with Stochastic indicator: Trend following: As long
FREE
Lisek Multi MA
Darius Hans Lischka
5 (1)
Göstergeler
Search for an entry with low risk for trading by Lisek Moving Average Indicator. There are many ways to trade with Lisek Moving Average Indicator: Trend continuation (Trend trading). Trade pullbacks (Range trading). Trade breakouts. Trade reversals. Take profits or set stop-loss based on your MA. Moving Averages are a frequently used technical indicator in forex trading, especially over 10, 50, 100, and 200 periods. Moving Averages are lagging indicators, which means they don't predict where p
FREE
Filtrele:
İnceleme yok
İncelemeye yanıt