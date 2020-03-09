Mr Beast Sniper el

Mr. Beast Sniper Elite es un asesor experto excepcional en el mundo del trading, especializado en divisas y metales preciosos. Su enfoque se centra en identificar y capitalizar oportunidades en el mercado de manera eficiente y precisa. Con una precisión afilada y una estrategia bien definida, este asesor experto destaca por su rendimiento sobresaliente. Utilizando un arsenal de herramientas analíticas y una profunda comprensión de los movimientos del mercado, Mr. Beast Sniper Elite aprovecha al máximo cada situación, maximizando los beneficios para sus usuarios.

Disclaimer de Riesgo:

A pesar del rendimiento sólido y las habilidades demostradas de Mr. Beast Sniper Elite, el trading conlleva riesgos significativos y puede resultar en pérdidas. Se recomienda encarecidamente a los usuarios que comprendan completamente estos riesgos y que estén dispuestos a asumirlos antes de utilizar cualquier asesor experto o participar en actividades de trading.


Önerilen ürünler
CandleMomentum FX
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
Uzman Danışmanlar
CandleMomentum FX – Precision Candlestick & Momentum Trading Bot Overview CandleMomentum FX is a high-performance forex trading bot designed to analyze candlestick patterns and momentum shifts for executing high-precision trades. By combining price action analysis with momentum-based trading, this EA ensures fast and accurate market entries, making it ideal for traders who rely on trend strength and candlestick formations. Key Features Momentum-Based Candlestick Analysis: Detects strong price a
FREE
Trend Catcher with Alert
Issam Kassas
4.7 (71)
Göstergeler
Trend Yakalayıcı (The Trend Catcher): Uyarı göstergesine sahip Trend Catcher Stratejisi, yatırımcılara piyasa trendlerini ve olası giriş-çıkış noktalarını belirlemede yardımcı olan çok yönlü bir teknik analiz aracıdır. Piyasa koşullarına göre uyum sağlayan dinamik Trend Catcher Stratejisi, trend yönünün net bir görsel temsilini sunar. Yatırımcılar, tercihleri ve risk toleranslarına göre parametreleri özelleştirebilirler. Gösterge, trend tespiti yapar, olası dönüşleri sinyaller, bir takip eden du
FREE
GMMA Trade X
Yu Xin Pu
Uzman Danışmanlar
GMMA Trade X is an EA based on GMMA. GMMA parameters such as MovingAveragePeriod1-24, MovingAverageMAShift1-24, MovingAverageShift1-24 and CandlestickShift1-24 can be adjusted. GMMA Trade X applies BTN TECHNOLOGY's state-of-the-art intelligent technology to help you create optimal results for your trades. May your dreams come true through GMMA Trade X. Good luck. = == == Inquiries = == == E-Mail:support@btntechfx.com
WH AutoFib EA MT4
Wissam Hussein
4 (1)
Uzman Danışmanlar
AutoFib EA, otomatik ticaret için Fibonacci düzeltme ve uzatma seviyelerinin gücünden yararlanmak üzere tasarlanmış, son teknoloji ürünü bir uzman danışmandır. İster yeni başlayan ister deneyimli bir yatırımcı olun, AutoFib EA işlem stratejinizi hassasiyet ve verimlilikle güçlendirir. Test     The EA Before Risking Real Money.  Ayarı testinize göre ayarlayın       sonuçlar. Sorularınız mı var? çekinmeyin       sormak. Temel Özellikler: Otomatik İşlem:       Fibonacci seviyelerine göre alım ve sa
FREE
King Grid
Luis Mariano Vazquez Marcos
Uzman Danışmanlar
King Gold Grid Presentamos con orgullo el revolucionario Asesor Experto de Sistema Grid, una obra maestra creada por  Mr Beast. Este excepcional producto se distingue como uno de los mejores en su categoría, destacando por su magnífica gestión de riesgos y especialización en el trabajo con el oro. Diseñado meticulosamente para optimizar la eficiencia y maximizar los beneficios, este asesor experto se erige como un líder indiscutible en el mundo de los sistemas de rejilla. Su capacidad para adapt
Mr Beast Cobertura
Luis Mariano Vazquez Marcos
Uzman Danışmanlar
Mr Beast Super Hedge Asesor experto diseñado para trabajar encerrando el precio entre 2 valores hasta que rompa en una dirección tanto de compra como de venta. Este robot de trading de Forex ha sido desarrollado por MRBEAST como una herramienta para facilitar el trading intradía. Tenga en cuenta que el uso de este robot implica ciertos riesgos y no garantiza ganancias consistentes en el mercado de divisas. El robot de trading se basa en algoritmos y estrategias que he diseñado, los cuales se han
Rainbow Dream Mr Beast
Luis Mariano Vazquez Marcos
Uzman Danışmanlar
El Robot Experto "Rainbow" es una herramienta automatizada de trading diseñada para operar en el emocionante mundo de divisas en el mercado financiero. Desarrollado con algoritmos avanzados, el Rainbow busca identificar oportunidades de trading en el marco de tiempo H1, aprovechando las tendencias del mercado para ejecutar operaciones eficientes. Características Principales: Especialización en Forex: Rainbow se especializa en el mercado de divisas, permitiendo a los operadores beneficiarse de la
Big Deal
Ong Wee Kiat
Uzman Danışmanlar
An automated Expert Advisor that uses Price action techniques. It is developed and tested repeatedly. It is the only EA in the market that has passed 29 years of backtesting from 1990 to 2019. Recommendation: EURUSD 1hr timeframe Use the settings found on the comment page. You can play around with the settings like the deposits and lots. Do not change the take profit and stoploss settings.
Giant
Artem Konkov
4 (1)
Uzman Danışmanlar
Automatic trading system. It includes three very strict algorithms for finding a reversal on large timeframes. It is installed on any timeframe, but for the quality indicators of the visual panel, it is better to set it to H4, you can set it to H1. Optimized for the USDZAR currency pair. In addition to the usual settings, it is possible to limit trading by day. If the days 1-31 are set, the EA will trade every day. The Expert Advisor trades by itself, but it is more profitable to use it as an
FREE
Koala Supply Demand
Ashkan Hazegh Nikrou
5 (1)
Göstergeler
MetaTrader 4 için Koala Arz Talep Göstergesi'ni tanıtıyoruz (İster olumlu ister olumsuz olsun, yorumlarınızı veya geri bildirimlerinizi paylaşmanızı öneririz, böylece diğer yatırımcılar da deneyimlerinizden faydalanabilir.) : Koala Supply Demand Göstergesi'ne hoş geldiniz. Bu göstergeler, kesintisiz arz ve talep bölgelerini tanımlamak için tasarlanmıştır. Bu gösterge, tüccarın piyasayı bölge alanları olarak görmesine yardımcı olabilir; fiyatın bazı güçlü bölgelere nasıl saygı gösterdiğini göreb
FREE
Reversal Monster Mini
Abdulfattah Yahya Mohammed Alhazmi
Uzman Danışmanlar
The Most advanced and comprehensive EA to trade Trend Reversals/Pullbacks It is a very profitable EA, to trade trends breakout, and manage trades, takeprofit, stoploss, move to breakeven, and trailing stop. The   “Reversal Monster EA”   trades Reversal/Pullbacks when the current price of the pair pullback to a predefined horizontal level or trendline on the currency chart. The opening of the position can be immediate after pullback to the drawn trendline or after closing the candle below/above
FREE
MultiFiboDynamicMT4
Andrey Spiridonov
Göstergeler
MultiFiboDynamicMT4 is a powerful, professional indicator for estimating the most important support and resistance levels. The main advantage is that it plots the Fibonacci levels at all timeframes simultaneously, which allows the trader to see the full picture of the possible price movement of the trading instrument! Advantages of the indicator The indicator is perfect for scalping and trading binary options. Suitable for beginners and experienced traders. Works on all timeframes. Works on any
FREE
Fobos 10 Bars Signal
Marta Gonzalez
Uzman Danışmanlar
Fobos 10 Bars Signal - it is a Secure Automated Software for trade Forex market and indices. Fobos 10 Bars Signal is a mixture of the  Mars 10 Bars Signal  indicator using the  GO IT  algorithm     Can used this EA whit 500$ in your account The architecture is a Fully Automatic Autonomous Robot Expert capable of  independently analyzing the market and making trading decisions  Fobos 10 Bars Signal It is an advanced trading system. This is a fully automatic Expert Advisor.      It is a 100% au
Spiderbot GOLD
Petr Popov
Uzman Danışmanlar
The trader’s task is to find a pattern and make money on it. Classic trading uses patterns in the form of graphical analysis - candlestick patterns, levels, trend lines, graphic figures, etc. Their main difficulty is that they are not unambiguous. Each trader sees everything differently. Against the backdrop of this ambiguity, a bunch of other problems arise: psychology is the most common reason for losing a deposit, attracting transactions “by the ears” in places where there is none, the time
KP Grid
Ruben Fernandez Souto
Uzman Danışmanlar
KP Grid  is a robust Expert Advisor specifically designed for grid-based strategies in trending or ranging markets. It intelligently opens and manages buy/sell grids using customizable distance, volume scaling, and profit/loss management logic. With built-in trailing options and optional RSI-based signal filtering, KP Grid adapts to various market scenarios while offering strong control over drawdowns. This EA is suitable for experienced traders who understand the dynamics of grid systems and w
Pirate
Anatoliy Lukanin
3.9 (20)
Uzman Danışmanlar
Deposit :   from 100 deposit units Trading pairs: I recommend currency pairs: EURAUD, CHFJPY, EURCHF, EURGBP, AUDCHF, CADCHF, USDCHF. Trading period :  Any Account: You should use ECN-ECN.Pro accounts with five-digit quotes with a moderate size (spread). Parameters: USING - Choice, trading risk or fixed lot RISK/LOT - Lot Risk Value RESTORING_THE_BALANCE - Restoring balance* HOW_THE_RESET_WINDOW - Reset the Global Variable TAKE_PROFIT - Set profit STOP_LOSS - Set loss COUNT_BUY - The number of s
Analitic RSI
Yvan Musatov
Uzman Danışmanlar
A professional expert analyzes the market using the relative strength index. The basic principle is that the bot takes the indicated prices for a certain period of time and calculates the strength and amplitude of the price. This can show when the trend will lose strength and reverse. The signal from the exit from the overbought/oversold zones is analyzed, the levels of these zones will be the levels with LEVEL_MAX and LEVEL_MIN values. We buy when the signal first falls below a certain level (
Mr Beast Paterns with alerts
Luis Mariano Vazquez Marcos
Göstergeler
El indicador "MR BEAST PATTERNS WITH ALERTS" es una herramienta avanzada diseñada para identificar y notificar automáticamente patrones de oportunidad en el mercado financiero. Basándose en una combinación de análisis técnico y algoritmos inteligentes, este indicador escanea constantemente el gráfico en busca de patrones específicos que podrían indicar momentos propicios para la toma de decisiones. Características Principales: Detección de Patrones: El indicador identifica patrones de oportunida
Voenix
Lorentzos Roussos
4.58 (12)
Uzman Danışmanlar
Harmonik desen tarayıcı ve tüccar. Bazı Grafik desenleri de Dahil edilen desenler: ABCD deseni Gartley deseni yarasa deseni şifre deseni 3Sürücü deseni Siyah Kuğu deseni Beyaz Kuğu deseni Quasimodo deseni veya Üzeri Alt deseni Alternatif Yarasa deseni kelebek deseni Derin Yengeç deseni Yengeç deseni Köpekbalığı deseni FiveO deseni baş ve omuzlar desen Artan Üçgen deseni bir iki üç desen Ve 8 özel desen Voenix, 25 çizelge ve fibonacci modelini destekleyen çok zaman dilimli ve çok çiftli bir harm
ET9 for MT4
Hui Qiu
5 (3)
Uzman Danışmanlar
ET9 New on the Market, Launch promo! Only a few copies left at: $699 Next price: $799 Final price: $1599 The Best  Expert Advisor  on   XAUUSD   any timeframes！ ET9  for MT4 Updated 4.80 !!   Important update: Merge Dragon Ball's H4 breakout strategy, Optimize parameters,     Add MaxStopLoss and MaxTakeProfit parameters Include Free  ET1 for MT4:  https://www.mql5.com/en/market/product/113219 Dragon Ball MT4 Updated v1.80 !!  https://www.mql5.com/en/market/product/116521 Descriptions ET9 for
Gold Scalping Zig Zag Pattern
Harsh Tiwari
Uzman Danışmanlar
Introducing our state-of-the-art Gold Trading Robot, a revolutionary tool designed to navigate the complexities of the gold market with precision and efficiency. Engineered using advanced algorithms and cutting-edge machine learning techniques, this autonomous software operates tirelessly to capitalize on market fluctuations and deliver optimal trading outcomes. Key Features: Advanced Algorithmic Trading: The Gold Trading Robot employs sophisticated algorithms to analyze vast amounts of market d
Gold Crazy EA MT4
Nguyen Nghiem Duy
Uzman Danışmanlar
Gold Crazy EA   is an Expert Advisor designed specifically for trading Gold H1/ EU M15. It use some indicators to find the good Entry. And you can set SL or you can DCA if you want. It can be an Scalping or an Grid/ Martingale depend yours setting. This EA can Auto lot by Balance, set risk per trade. You also can set TP/ SL for earch trade or for basket of trade. - RSI_PERIOD - if = -1, then the default strategy works, if >0, then the RSI strategy works - MAX_ORDERS - to trade with only 1 order,
Fibonacci SR Indicator
Martin Eshleman
3 (2)
Göstergeler
Fibonacci SR Indicator This indicator creates support and resistance lines. This indicator is based on Fibonacci Retracement and Extension levels. It will consider many combinations of the Fibonacci levels and draw support/resistance lines based on these. This indicator uses tops and bottoms drawn by the ZigZag indicator in its calculations. The ZigZag can also be drawn on the chart, if necessary. The indicator considers many combinations of past reversal points and Fibonacci ratio levels, and w
FREE
Bfxenterprise RSI
Ricky Romadona Tri Saputra
Uzman Danışmanlar
Bfxenterprise RSI Inspired and optimized RSI indicator is the focus of this Expert Advisor (EA). Designed with the use of RSI to perform optimal transactions. Reading trends and price reversals is done by the RSI whose functions have been sorted. Version of Bfxenterprise The version with the name “Bfxenterprise” focuses on special and thorough sorting of transactions. So this version does not always make transactions, unlike the Expert Advisor version in general. This version relies on accuracy
Fibonacci Theft Mt4
Marta Gonzalez
Uzman Danışmanlar
Fibonacci theft   is an ultrascalping system that uses Fibonacci levels to launch a scalping system that allows   theft     a few pips from the market. This system allows the use of fibonacci levels, predetermined levels or a level chosen by the user. It also presents the option of using or not volume and impulse filters. Being a very aggressive scalping system, it should only be used in pairs with a low spread and low commissions. This system is suitable for small accounts and can be used wit
VolnaFX
Roman Meskhidze
4.67 (15)
Uzman Danışmanlar
LAUNCH PROMO Next price:        $349 The price will be rise to limit the number of users for this strategy The "Volna FX" Expert Advisor is a representative of robots trading from levels. Levels can be built automatically, or they can be rigidly set in the parameters of the Expert Advisor. CHECK REAL SIGNAL :  https://www.mql5.com/en/signals/847709 The uniqueness of the advisor is that it can work both with averaging and using the martingale principle, or without it, i.e. use a clear take profi
TradeLogicPro Long Term Trading
Matsuba Andrew Makwela
Uzman Danışmanlar
TradeLogic Pro – The Advanced MT4 EA for Long Term Investing TradeLogic Pro   is an advanced   MetaTrader 4 Expert Advisor (EA)   designed to harness the power of price imbalances in the forex trading markets. Whether you’re a beginner or a professional trader,   TradeLogic Pro   uses sophisticated market analysis to identify high-potential entry points, allowing you to trade smarter and more efficiently. How Does TradeLogic Pro Work? At the core of   TradeLogic Pro   is its ability to   detect
Bitcoin Robot Grid MT4
MQL TOOLS SL
5 (17)
Uzman Danışmanlar
Bitcoin Robot Grid MT4 is an intelligent trading system designed to automate BTCUSD trading using the grid trading strategy. This method takes advantage of market fluctuations by placing a structured series of buy and sell orders at predefined price levels. The robot   continuously monitors market   conditions and executes trades according to its preset parameters, allowing for consistent market engagement without the need for manual intervention. Bitcoin Robot Grid is the   perfect solution  
Mr Beast Cobra
Luis Mariano Vazquez Marcos
Uzman Danışmanlar
Mr Beast Cobra Reomended Eur Usd multiple set  Este robot de trading de Forex ha sido desarrollado por MRBEAST como una herramienta para facilitar el trading intradía. Tenga en cuenta que el uso de este robot implica ciertos riesgos y no garantiza ganancias consistentes en el mercado de divisas. El robot de trading se basa en algoritmos y estrategias que he diseñado, los cuales se han creado utilizando mi conocimiento y experiencia en el campo del trading. Sin embargo, el rendimiento pasado no g
The Grid Inside
Luiz Godoy
5 (1)
Uzman Danışmanlar
The Grid Inside works on a counter trend mode, automatically opens a new order when it hits the price target due to the Fibonacci levels at 23.6 and 73.6. If the price goes the wrong way it opens another order with a calculated lot and position. All the positions are closed when it reaches the target profit defined on settings. As TGI does not use stop loss, I don't recommend you put on your account more than you can afford to lose, the higher the timeframe safer it gets. Once an order is trigge
Bu ürünün alıcıları ayrıca şunları da satın alıyor
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
5 (4)
Uzman Danışmanlar
AI   Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation   Artificial Intelligence   system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in   real time   and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by   artificial intel
Goldex AI
Mateo Perez Perez
4.37 (27)
Uzman Danışmanlar
Goldex AI: Bugünün başarısı yarının meyvesi olacak SINIRLI SÜRE IÇIN SÜPER INDIRIM! FİYAT ARTMADAN ÖNCE SON 2 KOPYA 299 USD. Canlı Sinyal > IC Markets Real: Goldex AI Yüksek riskli set Kılavuz ve yapılandırma dosyaları: Satın aldıktan sonra kılavuz ve yapılandırma dosyalarını almak için benimle iletişime geçin. Fiyat: Başlangıç fiyatı 899$'dır ve her on satıştan sonra 199$ artacaktır. Mevcut kopya sayısı: 2 Goldex AI - Sinir ağları, trend ve fiyat hareketi ile gelişmiş ticaret robotu. Goldex
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.62 (21)
Uzman Danışmanlar
Aura Black Edition, yalnızca ALTIN ​​ticareti yapmak için tasarlanmış tamamen otomatik bir EA'dır. Uzmanlar, 2011-2020 döneminde XAUUSD'de istikrarlı sonuçlar gösterdi. Hiçbir tehlikeli para yönetimi yöntemi kullanılmadı, martingale yok, grid veya scalp yok. Herhangi bir broker koşulu için uygundur. Çok katmanlı bir algılayıcı ile eğitilen EA Sinir Ağı (MLP), ileri beslemeli yapay sinir ağı (ANN) sınıfıdır. MLP terimi belirsiz bir şekilde kullanılır, bazen gevşek bir şekilde herhangi bir ileri b
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (6)
Uzman Danışmanlar
Vortex - geleceğe yatırımınız Vortex Gold EA uzman Danışmanı, Metatrader platformunda altın ticareti (XAU / USD) için özel olarak yapılmıştır. Tescilli göstergeler ve gizli yazarın algoritmaları kullanılarak oluşturulan bu EA, altın piyasasındaki karlı hareketleri yakalamak için tasarlanmış kapsamlı bir ticaret stratejisi kullanır. Stratejisinin temel bileşenleri, ideal giriş ve çıkış noktalarını doğru bir şekilde işaret etmek için birlikte çalışan CCI ve Parabolik Gösterge gibi klasik gösterge
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.41 (37)
Uzman Danışmanlar
The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (170)
Uzman Danışmanlar
Tanıtımı       Quantum Emperor EA   , prestijli GBPUSD çiftinde işlem yapma şeklinizi değiştiren çığır açan MQL5 uzman danışmanı! 13 yılı aşkın ticaret tecrübesine sahip deneyimli yatırımcılardan oluşan bir ekip tarafından geliştirilmiştir. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Quantum Emperor EA satın alın ve  Quantum StarMan  veya Quantum King ücretsiz edinin!*** Daha fazla ayrıntı için özelden sorun
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
Uzman Danışmanlar
PROP FİRMASI HAZIR!   (   SETFILE'ı indirin   ) PROMO BAŞLAT: Mevcut fiyata yalnızca birkaç kopya kaldı! Son fiyat: 990$ 1 EA'yı ücretsiz alın (2 ticari hesap için) -> satın aldıktan sonra benimle iletişime geçin Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Altın Reaper'a hoş geldiniz! Çok başarılı Goldtrade Pro'yu temel alan bu EA, aynı anda birden fazla zaman diliminde çalışacak şekilde tasarlanmıştır ve ticaret sıklığını çok muhafazakardan aşırı değişke
GOLD Dahab MT4
Ebrahim Mohamed Ahmed Maiyas
5 (1)
Uzman Danışmanlar
An advanced Expert Advisor powered by artificial intelligence and machine learning, specifically designed for analyzing Gold (XAU/USD). It adapts to price movements and market fluctuations to detect potential trading opportunities. Contact me if you need the settings file, have any questions, or need any assistance. Special launch offer – limited time only. A tiered pricing model applies: Every 5th purchase increases the price by $50. With each new buyer, the next price level gets closer – mak
AW Recovery EA
AW Trading Software Limited
4.39 (84)
Uzman Danışmanlar
Expert Advisor, kârsız pozisyonları kurtarmak için tasarlanmış bir sistemdir.   Yazarın algoritması kaybeden bir pozisyonu kilitler, onu birçok ayrı parçaya böler ve her birini ayrı ayrı kapatır. Kolay kurulum, düşüş durumunda gecikmeli başlatma, kilitleme, diğer Uzman Danışmanları devre dışı bırakma, trend filtreleme ile ortalama alma ve kaybedilen bir pozisyonun kısmi kapanması tek bir araçta yerleşiktir. Sadece tüm gruplarda siparişleri kapatan şebeke stratejilerinin aksine, kayıplarla daha g
Indicement MT4
Profalgo Limited
5 (2)
Uzman Danışmanlar
Indicement'a Hoş Geldiniz! PROP FİRMASI HAZIR! -> set dosyalarını   buradan indirin LANSMAN PROMOSYONU: Güncel fiyattan sadece birkaç adet kaldı! Son fiyat: 990$ NEW: Choose 1 EA for FREE! (limited to 2 trading account numbers) En İyi Kombo Fırsatı     ->     buraya tıklayın KAMU GRUBUNA KATILIN:   Buraya tıklayın   VERSION 4.0 LIVE RESULTS OLD VERSION FINAL RESULTS INDICEMENT,   Endeks piyasalarına profesyonel işlem algoritmaları oluşturma konusunda 15 yıllık deneyimimi getiriyor. EA, en iyi
DS Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.5 (10)
Uzman Danışmanlar
Introducing the DS Gold Robot, your ultimate companion in navigating the intricate world of XAUUSD trading. Developed with precision and powered by cutting-edge algorithms, DS Gold is a forex robot meticulously crafted to optimize your trading performance with  XAUUSD pairs . With its advanced analytical capabilities,  DS Gold  Robot   constantly monitors the gold market, identifying key trends , patterns, and price movements with lightning speed. The DS Gold Robot opens positions every day from
Infinity Trader EA
Lachezar Krastev
5 (15)
Uzman Danışmanlar
BLACK FRIDAY! ->> Buy Infinity Trader EA with -70% OFF and get a BONUS EA ->> Trend Matrix EA NOTE: Promo price: $167 (Regular Price: $547) - The offer ends soon! Trend Matrix EA - Amazing strategy with many features and support for 10 symbols with a real price of $447! Don't miss it!  After purchase, contact me to get your BONUS EA! Infinity Trader EA Live Results:  https://www.mql5.com/en/signals/2290275 Infinity Trader EA seamlessly integrates the strengths of Chat GPT and Gemini AI, providi
Golden Mirage mt4
Michela Russo
Uzman Danışmanlar
Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> The price will go up every 5 purchases, next price : $399 Golden Mirage is a robust gold trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of RSI, Moving Average,  ADX, and High/Low Level  indicators, Golden Mirage delivers high-quality signals and fully automated trading on the M5 timeframe for XAUUSD (GOLD) . It features a robu
Big Forex Players MT4
MQL TOOLS SL
4.8 (41)
Uzman Danışmanlar
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.73 (30)
Uzman Danışmanlar
ChatGPT Turbo ile AI Destekli Teknoloji Infinity EA, GBPUSD ve XAUUSD için tasarlanmış gelişmiş bir ticaret Uzman Danışmanıdır. Güvenliğe, tutarlı getirilere ve sonsuz karlılığa odaklanır. Martingale veya grid ticareti gibi yüksek riskli stratejilere dayanan diğer birçok EA'nın aksine. Infinity EA, genel ticaret deneyiminizi olağanüstü kılmak için en son ChatGPT sürümü tarafından sağlanan makine öğrenimi, veri analitiği AI tabanlı teknoloji üzerine yerleştirilmiş sinir ağına dayalı disiplinli,
Aurum Trader
Vasiliy Strukov
5 (3)
Uzman Danışmanlar
EA Aurum Trader mt5, bir koparma ve trend takip stratejisini günde en fazla iki işlemle birleştirir. Kişisel bonus almak için satın aldıktan hemen sonra benimle iletişime geçin! Aurum Trader mt5, bir koparma ve trend takip stratejisini günde en fazla iki işlemle birleştirir. A Aurum Trader mt5, bir koparma ve trend takip stratejisini günde en fazla iki işlemle birleştirir. Kişisel bonus almak için satın aldıktan hemen sonra benimle iletişime geçin!  Güçlü Destek ve Trend Tarayıcı göstergemiz
Cherma Mt4
Hicham Chergui
2.62 (13)
Uzman Danışmanlar
CHERMA MT4 – Yapay Zeka ile Altın Ticareti için Profesyonel Uzman Danışman Cherma MT4, 5 dakikalık zaman diliminde (M5) altın (XAUUSD) ticareti için özel olarak tasarlanmış gelişmiş bir otomatik ticaret sistemidir. Piyasa analizini yapmak ve doğru giriş/çıkış noktalarını belirlemek için tamamen yapay zeka kullanır. Bu uzman danışman, hızlı ve etkili bir scalping stratejisi arayan yatırımcılar için tasarlanmıştır. Yapay zeka tarafından gerçek zamanlı üretilen sinyaller ve akıllı fiyat davranışı
Fundamental hunter
Sara Sabaghi
Uzman Danışmanlar
Fundamental Hunter – The Smart Money Tracking Expert Advisor You don't just buy an EA; you buy a unique opportunity. Early buyers get the power first... at a price they'll never get back. Next price will be: $1600 | 6/10 spot remains Next price will be: $2000  | 10/10 Final price: $2400 Live result If you are looking for an Expert Advisor that goes beyond indicators and actually understands the market through real economic data , Fundamental Hunter is the solution. This EA combines artificial
Recovery Manager Pro MT4
Ianina Nadirova
5 (1)
Uzman Danışmanlar
Recovery Manager Pro, diğer danışmanlardan veya manuel olarak açılan siparişlerden kaynaklanan kesintileri kurtarmaya yönelik bir sistemdir. RM Pro, otomatik olarak dinamik olarak ayarlama yeteneğine sahiptir. Yatırımcının risk seviyesini seçmesi gerekir ve danışman tam otomatik modda çalışacaktır. Düşüş kurtarma modunda ve bekleme modunda çalışabilir! Başka bir danışman bir dezavantaj oluşturursa, RM Pro bunu devre dışı bırakacak, pozisyonu kilitleyecek ve kısmi kapatmalar kullanarak mevduatın
Advanced Scalper
Profalgo Limited
3.96 (114)
Uzman Danışmanlar
4 YILDAN FAZLA ZATEN CANLI TİCARET SONUÇLARI     ->    https://www.mql5.com/en/signals/413850 YENİ TANITIM: Sadece birkaç kopya 349$'dan alınabilir Sonraki fiyat: 449$ Ücretsiz 1 EA alın! Promosyon blogumuzdaki   "   Ultimate EA kombo paketimize "   göz atmayı unutmayın   !!   EA'YI ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE KURULUM KILAVUZUNU OKUYUN !!    ->    https://www.mql5.com/en/blogs/post/705899 Diğer Canlı sonuçlar   :    https://www.mql5.com/en/signals/1931084 Advanced Scalper, uzun yıllardır geliştirilm
HFT Prop Firm EA
Dilwyn Tng
4.97 (627)
Uzman Danışmanlar
HFT Prop Firm EA, kendine özgü logosu nedeniyle Green Man olarak da bilinir ve yüksek frekanslı ticaret (HFT) stratejilerini izin veren ticaret firmalarının (prop firms) zorluklarını veya değerlendirmelerini aşmak için özel olarak tasarlanmış bir Uzman Danışmandır (EA). Sınırlı süre için: HFT Prop Firm EA satın aldığınızda $198 değerinde ücretsiz yardımcı programlar MT5 versiyonu: https://www.mql5.com/en/market/product/117386 HFT Challenge Performans Monitörü ($200'dan başlayarak): Broker: IC Ma
EA Gold NRJ
Fanur Galamov
4.55 (11)
Uzman Danışmanlar
1 copy left for $175. Next price --> $249 EA Gold NRJ is 100% automated trading system with long term stable growth strategy. The EA works on popular instrument XAUUSD (GOLD).  The Ea does not use averaging, martingale, grid. Safe trading with low drawdown.  Only one trade per time. Each trade includes take profit and stop loss. FIFO compartible.  The Ea can work with any small or large deposits. Easy to use, just set risk or own fixed lot. Download settings Key features: smart entry point f
HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
Martin Alejandro Bamonte
3.67 (3)
Uzman Danışmanlar
ULTRA-OPTİMİZE EDİLMİŞ SÜRÜM – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 , MT4 versiyonunda şimdiye kadarki en güçlü, en kararlı ve en rafine sürümdür. HFT, yalnızca Altın (XAUUSD) üzerinde M1 zaman diliminde işlem yapan yüksek frekanslı bir scalping uzman danışmandır. Günlük olarak çok sayıda işlem gerçekleştirir. Gerçek bir scalping stratejisi için çok makul lot büyüklükleriyle çalışır ve bu nedenle özel scalping hesapları (RAW veya ECN) gerektirir. ICMarkets , özellikle düşük spread ve daha az slippa
Open lock
Sergey Likho
4.07 (43)
Uzman Danışmanlar
The Expert Advisor helps reduce the account drawdown. To do this, the losing deal is split into multiple small parts, each of these parts is closed separately. The EA can interact with other experts. For example, when a certain drawdown is reached, Open Lock can disable the other expert and start working with its orders. Open lock for MetaTrader 5 is available here Methods used by the EA Locking to prevent a drawdown increase Averaging orders used to cover the loss Partial closure to reduce the
Javier Gold Scalper V2
Felipe Jose Costa Pereira
5 (2)
Uzman Danışmanlar
Javier Gold Scalper: Teknolojimiz Yanınızda! Kullanım Kılavuzu ve yapılandırma dosyaları: Kılavuz ve yapılandırma dosyalarını almak için satın aldıktan sonra benimle iletişime geçin. Fiyat: Fiyat, satılan lisans sayısına bağlı olarak artar. Mevcut kopyalar: 5 Finans piyasalarının en volatil varlıklarından biri olan altın üzerinde işlem yapmak yüksek hassasiyet, detaylı analiz ve çok etkili bir risk yönetimi gerektirir. Javier Gold Scalper , bu temel unsurları sağlam ve gelişmiş bir sistemde bir
Anibus
Murodillo Eshkuvvatov
Uzman Danışmanlar
Only 5 copies at 350$- then  price to 600$ Introducing elite Anibus Expert Advisor for Meta Trader 4/5 Why this ea number one in market ? it can work in any pair / metal/ crypto specially design to work crypto currency BTCUSD Why Bitcoin trading 1.   Elite Precision Precision – Redefining Trading Cutting-edge algorithms fine-tuned for pinpoint execution with powerful hedging strategy. Smart setups crafted to navigate risks and seize opportunities. 2. Adaptive Market Strategies with Real-Time Pr
Algo Gold EA
Stuart James Winter
5 (1)
Uzman Danışmanlar
Güçlü bir ölçeklendirme stratejisi arayan yatırımcılar için titizlikle hazırlanmış, gelişmiş ve düşük riskli bir uzman danışman olan Algo Gold EA ile tanışın. Düşüşü en aza indirmeye ve güçlü risk yönetimini uygulamaya odaklanan bu otomatik ticaret sistemi, hem canlı hem de demo hesaplarda tutarlı sonuçlar verecek şekilde tasarlanmıştır. Algo Gold EA'nın öne çıkan özelliklerinden biri, kar hedeflerine ulaşıldığında ticaret faaliyetini durdurma yeteneğidir. Bu, karların canlı hesaplardan çek
GOLD EAgle mt4
Evgenii Aksenov
4.67 (118)
Uzman Danışmanlar
Big sale 50% OFF! Price $299. Regular price $599 All our signals are now available on myfxbook:   click here   Unique set files and all recommendations are provided free of charge. All future updates of the adviser are included in the price. After the purchase, contact me and I will help you install and configure the robot correctly. I will also share with you information on how to get a free VPS from a reliable broker. GOLD EAGLE is a swing strategy that is for the market in flat, which is 80-
Diamond PRO
Fanur Galamov
4.79 (61)
Uzman Danışmanlar
3 copies left for $299 Next price  --->  $349 Diamond PRO is enhanced powerful version of Diamond for advanced traders. Pro version includes optimized cores, new impoved entry points filters, new multistage profit closure algorithm and сontains number of external control parameter that allows build and fine tune own tradind decisions and algorithms. The system provides more accurate market entries, analyzes and filters upcoming economic news, contains spread protection and an advanced position
Dark Gold
Marco Solito
4.73 (90)
Uzman Danışmanlar
Dark Gold  is a fully automatic Expert Advisor for  Scalping   Trading on Gold , Bitcoin , Eurusd and Gbpusd. This Expert Advisor needs attention, in fact presents highly customizable. Dark Gold is based on   Dark Support Resistance indicator   (owning it is not necessary) , these Trades can be manage with some strategies. If you   Buy this Expert   Advisor you can   write a feedback   at market and   get Dark Support Resistance indicator for Free , for More info contact me The basic strategy st
Yazarın diğer ürünleri
Mr Beast Indicator
Luis Mariano Vazquez Marcos
Göstergeler
Indicador Gratuito desarrollado por Mr Beast Inversiones Mr Beast : Gestión de riesgo profesional. Brindo a la comunidad la entrada a productos de M Beast. Echar un vistazo a mis señales y expert advisors. Descuentos de hasta 70% Diclaimer: La negociación en Forex, CFD y Opciones conlleva un riesgo de pérdida sustancial y no es adecuada para todos los inversores. El alto grado de apalancamiento puede actuar en su contra y también en su favor, Antes de decidirse a operar en productos tan apalanca
FREE
Mrindicator
Luis Mariano Vazquez Marcos
Göstergeler
Looking to take your forex trading to the next level? Look no further than my revolutionary forex indicator. Here are j many reasons why you should start using my indicator today: Easy to Use: With an intuitive interface and simple setup process, my forex indicator is easy for traders of all levels to use. Comprehensive Data Analysis: My forex indicator is backed by rigorous data analysis and machine learning algorithms, giving you a comprehensive view of the market. Real-Time Updates: Stay up-t
Mr Robot v2
Luis Mariano Vazquez Marcos
Uzman Danışmanlar
MR BEAST ROBOT MR I USE IT DAILY IN MY ACCOUNTS This Forex trading robot has been developed by MRBEAST as a tool to facilitate day trading. Please note that using this robot involves certain risks and does not guarantee consistent profits in the forex market. The trading robot is based on algorithms and strategies that I have designed, which have been created using my knowledge and experience in the field of trading. However, past performance does not guarantee future results, and the Forex mar
Mr Robot and source code
Luis Mariano Vazquez Marcos
Uzman Danışmanlar
I use this robot every day on my real accounts. This Forex trading robot has been developed by MRBEAST as a tool to facilitate day trading. Please note that using this robot involves certain risks and does not guarantee consistent profits in the forex market. The trading robot is based on algorithms and strategies that I have designed, which have been created using my knowledge and experience in the field of trading. However, past performance does not guarantee future results, and the Forex mark
Dragon Master v1
Luis Mariano Vazquez Marcos
Uzman Danışmanlar
Mi favourite robot I used every day in my accounts Designed for forex trading This Forex trading robot has been developed by MRBEAST as a tool to facilitate day trading. Please note that using this robot involves certain risks and does not guarantee consistent profits in the forex market. The trading robot is based on algorithms and strategies that I have designed, which have been created using my knowledge and experience in the field of trading. However, past performance does not guarantee fut
FTMO Pass Challenge v1
Luis Mariano Vazquez Marcos
Uzman Danışmanlar
FTMO EXPERT The expert advisor created BASED ON THE RULES OF FUNDED tests, using artificial intelligence and multiple strategies in a single robot, combines advanced technology with innovative approaches in the field of artificial intelligence applied to finance. This advisor has been designed to take advantage of artificial intelligence and automation in the field of investments and financial operations. Through the use of sophisticated algorithms and data analysis techniques, the advisor is ab
Darwinex Obtain Funding
Luis Mariano Vazquez Marcos
Uzman Danışmanlar
Obtain Funding Darwinex Un asesor experto diseñado para cuentas de Darwinex teniendo en cuenta sus reglas de drop y apalancamiento 1:10 .Diseñado especielmente para  la gestión de activos de divisas. Especializado para divisas en el eur usd por el bajo spread recomendación de métrica H1 Darwinex es una excelente plataforma y hemos creado este robot para trabajar expresamente con ella. Este robot de trading de Forex ha sido desarrollado por MRBEAST como una herramienta para facilitar el trading
All Challenges
Luis Mariano Vazquez Marcos
Uzman Danışmanlar
Pass All Challenge prop firms. Un robot experto diseñado para enfrentar las evaluaciones y  operar de manera automatizada en el mercado financiero, específicamente en el par de divisas EUR/USD en el marco de tiempo H1. Este robot ha sido entrenado en las siguientes firmas:  FTMO, MYFOREXFUNDS, FUNDEDNEXT, NEXSTEPFUNDING, E8 y muchas otras. Este robot de trading de Forex ha sido desarrollado por MRBEAST como una herramienta para facilitar el trading intradía. Tenga en cuenta que el uso de este r
Best Edge EA
Luis Mariano Vazquez Marcos
Uzman Danışmanlar
Best Ea Edge strategy Low risk. Oferta de lanzamiento para este estupendo asesor experto ideal para cuentas pequeñas y grandes. Utiliza un sistema de coberturas muy avanzado . Especialmente diseñado para divisas como el Eur Usd Métrica utilizada H1 Lotaje recomendado para empezar 0.01. Este robot de trading de Forex ha sido desarrollado por MRBEAST como una herramienta para facilitar el trading intradía. Tenga en cuenta que el uso de este robot implica ciertos riesgos y no garantiza ganancias co
Hedging Lots Repeat
Luis Mariano Vazquez Marcos
Uzman Danışmanlar
ADX Forex Trading Strategy (Hedging Lots Repeat) I use this robot every day on my real accounts. This Forex trading robot has been developed by MRBEAST as a tool to facilitate day trading. Please note that using this robot involves certain risks and does not guarantee consistent profits in the forex market. The trading robot is based on algorithms and strategies that I have designed, which have been created using my knowledge and experience in the field of trading. However, past performance d
Best Grid Hedge
Luis Mariano Vazquez Marcos
Uzman Danışmanlar
MR BEAST GRID EDGE RECOMMENDED H1 EUR USD 0.01 LOTS SET: euro usd Metric H1 distance pips 20 The expert advisor that I have created focuses on providing highly professional risk management through the use of a hedging strategy. This Forex trading robot has been developed by MRBEAST as a tool to facilitate day trading. Please note that using this robot involves certain risks and does not guarantee consistent profits in the forex market. The trading robot is based on algorithms and strategies
Grid and Break
Luis Mariano Vazquez Marcos
Uzman Danışmanlar
This Forex trading robot has been developed by MRBEAST as a tool to facilitate day trading. Please note that using this robot involves certain risks and does not guarantee consistent profits in the forex market. The trading robot is based on algorithms and strategies that I have designed, which have been created using my knowledge and experience in the field of trading. However, past performance does not guarantee future results, and the Forex market is highly volatile and can be unpredictable.
Best Smart Strategy
Luis Mariano Vazquez Marcos
Uzman Danışmanlar
Best Smart Money Strategy Low risk We recommend H1 metric The support and resistance strategy is one of the most popular techniques in the world of trading due to its reliability and proven effectiveness. Our expert advisor uses advanced algorithms to analyze historical market data and detect key support and resistance levels, which are areas where the price tends to stop or reverse. By identifying these areas of interest, the Expert Advisor generates timely buy or sell signals, providing user
Snow Ball Power
Luis Mariano Vazquez Marcos
Uzman Danışmanlar
Snow Ball best expert advisor low risk Recomendación Eur usd H1 Este robot de trading de Forex ha sido desarrollado por MRBEAST como una herramienta para facilitar el trading intradía. Tenga en cuenta que el uso de este robot implica ciertos riesgos y no garantiza ganancias consistentes en el mercado de divisas. El robot de trading se basa en algoritmos y estrategias que he diseñado, los cuales se han creado utilizando mi conocimiento y experiencia en el campo del trading. Sin embargo, el rendim
Best rsi and grid strategy
Luis Mariano Vazquez Marcos
Uzman Danışmanlar
Best Rsi + Grid Strategy Trabaja en todas las divisas. Parámetros recomendados : Eur Usd Métrica h1 Este robot de trading de Forex ha sido desarrollado por MRBEAST como una herramienta para facilitar el trading intradía. Tenga en cuenta que el uso de este robot implica ciertos riesgos y no garantiza ganancias consistentes en el mercado de divisas. El robot de trading se basa en algoritmos y estrategias que he diseñado, los cuales se han creado utilizando mi conocimiento y experiencia en el campo
Best Candle Scalping
Luis Mariano Vazquez Marcos
Uzman Danışmanlar
Best Scalping Strategy 3 Cndle Parámetros recomentados H1 lotaje 0.01. Gestión del riesgo profesional Descubre el Robot de Scalping basado en la Estrategia de las 3 Velas. Este robot de trading de Forex ha sido desarrollado por MRBEAST como una herramienta para facilitar el trading intradía. Tenga en cuenta que el uso de este robot implica ciertos riesgos y no garantiza ganancias consistentes en el mercado de divisas. El robot de trading se basa en algoritmos y estrategias que he diseñado, los c
Trend Scalping V2
Luis Mariano Vazquez Marcos
Uzman Danışmanlar
TREND SCALPING Estrategia sencilla Métrica recomendad H1 para Eur Usd Este robot de trading de Forex ha sido desarrollado por MRBEAST como una herramienta para facilitar el trading intradía. Tenga en cuenta que el uso de este robot implica ciertos riesgos y no garantiza ganancias consistentes en el mercado de divisas. El robot de trading se basa en algoritmos y estrategias que he diseñado, los cuales se han creado utilizando mi conocimiento y experiencia en el campo del trading. Sin embargo, el
Simple Adn Economic
Luis Mariano Vazquez Marcos
Uzman Danışmanlar
Simple and economic RECOMENDACION EUR USD H1 LOTAJE 0.01 PARA EMPEZAR El asesor experto que he desarrollado se basa en el análisis de velas y el análisis fundamental para tomar decisiones de trading. Combina el estudio de patrones de velas con el monitoreo de eventos económicos relevantes para identificar posibles oportunidades comerciales. Este robot de trading de Forex ha sido desarrollado por MRBEAST como una herramienta para facilitar el trading intradía. Tenga en cuenta que el uso de este r
Mr Beast Hedge
Luis Mariano Vazquez Marcos
Uzman Danışmanlar
MR BEAST HEDGE RECOMMENDED H1 EUR USD 0.01 LOTS The expert advisor that I have created focuses on providing highly professional risk management through the use of a hedging strategy. This Forex trading robot has been developed by MRBEAST as a tool to facilitate day trading. Please note that using this robot involves certain risks and does not guarantee consistent profits in the forex market. The trading robot is based on algorithms and strategies that I have designed, which have been created usi
Mr Beast Grid
Luis Mariano Vazquez Marcos
Uzman Danışmanlar
MR BEAST GRID AND PIPS RECOMENDED EUR USD METRICA H1 Este robot de trading de Forex ha sido desarrollado por MRBEAST como una herramienta para facilitar el trading intradía. Tenga en cuenta que el uso de este robot implica ciertos riesgos y no garantiza ganancias consistentes en el mercado de divisas. El robot de trading se basa en algoritmos y estrategias que he diseñado, los cuales se han creado utilizando mi conocimiento y experiencia en el campo del trading. Sin embargo, el rendimiento pasad
Mr Beast Heiken Ashi
Luis Mariano Vazquez Marcos
Uzman Danışmanlar
MR BEAST HEIHIN ASHI RECOMMENDED H1 EUR USD The Heikin Ashi Strategy is a candlestick analysis technique used by the Expert Advisor to identify trends and make informed decisions in the financial markets. This strategy is based on the interpretation of modified Heikin Ashi candlestick patterns instead of traditional candlesticks. I use this robot every day on my real accounts. This Forex trading robot has been developed by MRBEAST as a tool to facilitate day trading. Please note that using
Mr Beast 3 EMA
Luis Mariano Vazquez Marcos
Uzman Danışmanlar
MR BEAST 3 EMA DISTANCE RECOMENTED EUR USD TIMEFRAME H1 Este robot de trading de Forex ha sido desarrollado por MRBEAST como una herramienta para facilitar el trading intradía. Tenga en cuenta que el uso de este robot implica ciertos riesgos y no garantiza ganancias consistentes en el mercado de divisas. El robot de trading se basa en algoritmos y estrategias que he diseñado, los cuales se han creado utilizando mi conocimiento y experiencia en el campo del trading. Sin embargo, el rendimiento pa
Mr Beast Cross Distance
Luis Mariano Vazquez Marcos
Uzman Danışmanlar
MR BEAST 3 MA CROSS DISTANCE RECOMENDED EUR USD TIMEFRAME H1 Este robot de trading de Forex ha sido desarrollado por MRBEAST como una herramienta para facilitar el trading intradía. Tenga en cuenta que el uso de este robot implica ciertos riesgos y no garantiza ganancias consistentes en el mercado de divisas. El robot de trading se basa en algoritmos y estrategias que he diseñado, los cuales se han creado utilizando mi conocimiento y experiencia en el campo del trading. Sin embargo, el rendimien
Mr Beast Trailing Stop
Luis Mariano Vazquez Marcos
Uzman Danışmanlar
MR BEAST Traling Stop Recomended Eur Usd H1 Este robot de trading de Forex ha sido desarrollado por MRBEAST como una herramienta para facilitar el trading intradía. Tenga en cuenta que el uso de este robot implica ciertos riesgos y no garantiza ganancias consistentes en el mercado de divisas. El robot de trading se basa en algoritmos y estrategias que he diseñado, los cuales se han creado utilizando mi conocimiento y experiencia en el campo del trading. Sin embargo, el rendimiento pasado no gara
Mr Beast Cobra
Luis Mariano Vazquez Marcos
Uzman Danışmanlar
Mr Beast Cobra Reomended Eur Usd multiple set  Este robot de trading de Forex ha sido desarrollado por MRBEAST como una herramienta para facilitar el trading intradía. Tenga en cuenta que el uso de este robot implica ciertos riesgos y no garantiza ganancias consistentes en el mercado de divisas. El robot de trading se basa en algoritmos y estrategias que he diseñado, los cuales se han creado utilizando mi conocimiento y experiencia en el campo del trading. Sin embargo, el rendimiento pasado no g
Mr Beast Trend Reverse
Luis Mariano Vazquez Marcos
Uzman Danışmanlar
MR BEAST TREND REVERSE RECOMENDED H1 EUR USD La estrategia "Trend Reverse" en el mercado de divisas (Forex) es un enfoque utilizado para identificar puntos de reversión de tendencias y capturar cambios de dirección en los precios de los pares de divisas. Esta estrategia se basa en la premisa de que las tendencias del mercado no duran para siempre y que se producirán puntos de inflexión. Este robot de trading de Forex ha sido desarrollado por MRBEAST como una herramienta para facilitar el trading
Mr Beast Cobertura
Luis Mariano Vazquez Marcos
Uzman Danışmanlar
Mr Beast Super Hedge Asesor experto diseñado para trabajar encerrando el precio entre 2 valores hasta que rompa en una dirección tanto de compra como de venta. Este robot de trading de Forex ha sido desarrollado por MRBEAST como una herramienta para facilitar el trading intradía. Tenga en cuenta que el uso de este robot implica ciertos riesgos y no garantiza ganancias consistentes en el mercado de divisas. El robot de trading se basa en algoritmos y estrategias que he diseñado, los cuales se han
MrBeast 20 SMA
Luis Mariano Vazquez Marcos
Uzman Danışmanlar
Mr Beast 20 SMA Asesor experto diseñado para trabajar especializado en medias móviles Este robot de trading de Forex ha sido desarrollado por MRBEAST como una herramienta para facilitar. el trading intradía. Tenga en cuenta que el uso de este robot implica ciertos riesgos y no garantiza ganancias consistentes en el mercado de divisas. El robot de trading se basa en algoritmos y estrategias que he diseñado, los cuales se han creado utilizando mi conocimiento y experiencia en el campo del trading.
RSI 2 Period Trading Strategy
Luis Mariano Vazquez Marcos
Uzman Danışmanlar
Este robot de trading de Forex ha sido desarrollado por MRBEAST como una herramienta para facilitar el trading intradía. Tenga en cuenta que el uso de este robot implica ciertos riesgos y no garantiza ganancias consistentes en el mercado de divisas. El robot de trading se basa en algoritmos y estrategias que he diseñado, los cuales se han creado utilizando mi conocimiento y experiencia en el campo del trading. Sin embargo, el rendimiento pasado no garantiza resultados futuros, y el mercado de Fo
Best Day Trade
Luis Mariano Vazquez Marcos
Uzman Danışmanlar
El Asesor Experto "Precision Day Trader" es una herramienta avanzada diseñada para analizar meticulosamente las condiciones del mercado y ejecutar operaciones con precisión durante el día. Utiliza algoritmos inteligentes y estrategias cuidadosamente diseñadas para identificar oportunidades de trading óptimas, centrándose en la precisión y el rendimiento consistente. Características Principales: Análisis Preciso del Mercado: El EA realiza un análisis detallado de las condiciones del mercado, util
Filtrele:
İnceleme yok
İncelemeye yanıt