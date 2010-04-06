Prof Engine

https://www.mql5.com/ru/signals/2068887

Торговая стратегия представляет собой "сеточную" технологию с элементами мартингейла.

Робот рассчитан на просадки в 700-800 пунктов без отката.

Для торговли подойдут основные валютные пары, такие как EURUSD, GBPUSD, USDJPY, USDCHF, AUDUSD, USDCAD.

Общие настройки

Разрешение торговли на продажу - Разрешить | Запретить открывать Sell ордера и выставлять SellStop отложенные ордера.

Разрешение открывать первый ордер - Разрешить | запретить боту самому открывать первый ордер Sell сетки.

Закрыть все Sell ордера - По близкой к текущей цене будут сколь возможно быстро закрыты все Sell ордера и удалены все SellStop отложенные ордера.

Пауза после TP для Sell - Количество минут запрета открытия первого рыночного ордера Sell сетки после закрытия Sell сетки по ТР.

Разрешение торговли на покупку - Разрешить | запретить открывать Buy ордера и выставлять BuyStop отложенные ордера.

Разрешение открывать первый ордер - Разрешить | запретить боту самому открывать первый ордер Buy сетки

Закрыть все Buy ордера - По близкой к текущей цене будут сколь возможно быстро закрыты все Buy ордера и удалены все BuyStop отложенные ордера.

Пауза после TP для Buy - Количество минут запрета открытия первого рыночного ордера Buy сетки после закрытия Buy сетки по ТР.

Magic номер - Одинаковый № (идентификатор) всех ордеров Buy и Sell сеток данной копии бота. Любое целое число.

Комментарий - Ваш текстовый комментарий к ордерам. Размещается слева от комментария к ордерам бота.

Применить настройки Sell к Buy - Применять или нет настройки Sell сеток в Buy сетках – будут симметричные или нет настройки в обеих сетках бота.

и еще огромное количество настроек