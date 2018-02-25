ilk milyonunu al - sayfa 177

Zogman :

hangi şube? bu mu yoksa tahminler mi?

bir sinyal aldın, değil mi? ondan mı bahsediyorsun erişimden kaldırdı, değil mi? niye ya? sızdırılmış?

neden her şeyi normal yazmıyorsun, ucuz bir gösteri olmadan o kadar zekisin ki her birinizi düşünmek zorundayız, büyük Romalı nerede hangi şubede, bir yere bir şeyler yazdı ...

kötü yazmak doğru mu?

görmüyorsunuz - küçük adam yıkılmayı sever - böylece onu ikna ederler, etrafından atlarlar ... belki de bundan dolayı BOS'u şişer ...))
 
Daniil Stolnikov :
Zogman :

düşünme,

önlerine atlamayın - kışın kar vermezler,

sadece tenezzül ettiği şey - böylece herkes hayran kaldı



ZY Kahretsin, tüm "Öğretmenleri" överken - alnını kırabilirsin
 
Roman Busarov :

Konuyu geri kaydırın bilge adam. her şey orada ve tüm bağlantılar orada. ucubeler. Tahminler kesinlikle size göre değil.

İYİLİK YAPMADAN KÖTÜLÜĞÜ ALMAZSIN diye bir söz vardır.

Bazen sıkılıyorum

Roman Busarov :

Kendinizi nasıl takas edeceğinizi bilmiyorsanız, en azından eskisinin size tavsiye ettiklerini okuyun ve inceleyin.

Strand'in nesi var? Ticarette beceri nerede? Sizden sadece bir insan raporu göndermeniz istendi. Belki senin için zor? Peki, sayıların üzerine yazmak zor değil mi? )) Neden bir kukla yayıp sonra ne kadar havalı olduğunu söylüyorsun? Neden suya osurulur?
 
Roman Busarov :
şimdi bir kez daha eylemlerinizi yeniden düşündünüz - mantıksızlığınız bir anda devrildi!!!

Bir sinyal gönderirsiniz, sonra bir nedenden dolayı silersiniz ve zaten ikincisini başlattığınızı yazarsınız. Ne için? Yine 1 dolarla mı başladın? Belli değil ... Aniden, bir süre sonra tekrar duyuruyorsunuz - işte merhaba! ve yıpranmış sayılarla bir resim ile koz. Ne için? Muhtemelen mega kazancını saklamaya karar verdi. Ama sonra aniden kartları göstermeye karar veriyorsunuz ve 1 dolardan 130 dolara çıktıklarını söylediklerini söylüyorsunuz. Bu şu soruyu akla getiriyor - neden daha önce sayıların üzerine yazdınız? Birinin 130 dolarınızı çalmasından mı korkuyorsunuz?

Pekala, şimdi en önemli soru - neden kartları sonuna kadar göstermiyorsunuz? Neden gerçek sayılarla gerçek bir rapor göndermiyorsunuz? Pekala, burada sadece bir cevap kendini gösteriyor - buna sahip değildin ve sahip değilsin ve o zamanlar eski olanda birleştin 155 !!! son la komedi
 
Daniil Stolnikov :
Önce sana bir bakalım...

onlar burada muffbuk'a bakacaklar - dün çok övdüğünüz için ... çekilişten çıkmış gibisiniz ... ve bugün ne görüyoruz?

ayy... sıfırlarla... tekrar birleşiyor...

özellikle omuzları memnun ediyor - 1 \ 1000

ve profil

İsim:
Vasili Kabak

Ticaret Tarzı:
Taretsiz (kafasız)

burada konuşacak bir şey yok - ve bu yüzden her şey açık ...

sağlık görevlileri nerede?

 
valeriy odintsov :

Ve ne? hangi fikri ifade etmek istedin? daha derine inmek ister misin? )) BU, bahsettiğimiz şeyle nasıl ilişkilidir? İpliği hiç yakaladın mı? Belki siz kendiniz uzman gibi görünüyorsunuz?

ZY Bir avuç su birikintisi
 
Peki, konuşmacılar - nereye kayboldular? sıkıldım

yani gönderileri doldurmaya devam mı edeceksiniz yoksa zaten alıp olması gerektiği gibi gösterecek misiniz - falan filan ve düzenlenmiş resimler olmadan?
 
Daniil Stolnikov :
Ve ne? hangi fikri ifade etmek istedin? daha derine inmek ister misin? )) BU, bahsettiğimiz şeyle nasıl ilişkilidir? İpliği hiç yakaladın mı? Belki siz kendiniz uzman gibi görünüyorsunuz?

ZY Bir avuç su birikintisi
Evet, Danik bir düşünceyi ifade ediyor - sistematik olarak ticaret yapmanız gerekiyor. "Göz-elmas" veya "duyu" veya başka bir şey gibi diğer tüm ticaret stilleri - her zaman kayıplara giden bir yol.
