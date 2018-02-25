ilk milyonunu al - sayfa 177
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
hangi şube? bu mu yoksa tahminler mi?
bir sinyal aldın, değil mi? ondan mı bahsediyorsun erişimden kaldırdı, değil mi? niye ya? sızdırılmış?
neden her şeyi normal yazmıyorsun, ucuz bir gösteri olmadan o kadar zekisin ki her birinizi düşünmek zorundayız, büyük Romalı nerede hangi şubede, bir yere bir şeyler yazdı ...
kötü yazmak doğru mu?
görmüyorsun - küçük adam yıkılmayı seviyor - onu ikna etsinler, etrafından atlasınlar
düşünme,
önlerine atlamayın - kışın kar vermezler,
sadece tenezzül ettiği şey - böylece herkes hayran kaldı
düşünme,
önlerine atlamayın - kışın kar vermezler,
sadece tenezzül ettiği şey - böylece herkes hayran kaldı
ZY Kahretsin, tüm "Öğretmenleri" överken - alnını kırabilirsin
Konuyu geri kaydırın bilge adam. her şey orada ve tüm bağlantılar orada. ucubeler. Tahminler kesinlikle size göre değil.
İYİLİK YAPMADAN KÖTÜLÜĞÜ ALMAZSIN diye bir söz vardır.
1 .
2 .
3 .
4 .
Kendinizi nasıl takas edeceğinizi bilmiyorsanız, en azından eskisinin size tavsiye ettiklerini okuyun ve inceleyin.
Bir sinyal gönderirsiniz, sonra bir nedenden dolayı silersiniz ve zaten ikincisini başlattığınızı yazarsınız. Ne için? Yine 1 dolarla mı başladın? Belli değil ... Aniden, bir süre sonra tekrar duyuruyorsunuz - işte merhaba! ve yıpranmış sayılarla bir resim ile koz. Ne için? Muhtemelen mega kazancını saklamaya karar verdi. Ama sonra aniden kartları göstermeye karar veriyorsunuz ve 1 dolardan 130 dolara çıktıklarını söylediklerini söylüyorsunuz. Bu şu soruyu akla getiriyor - neden daha önce sayıların üzerine yazdınız? Birinin 130 dolarınızı çalmasından mı korkuyorsunuz?
Pekala, şimdi en önemli soru - neden kartları sonuna kadar göstermiyorsunuz? Neden gerçek sayılarla gerçek bir rapor göndermiyorsunuz? Pekala, burada sadece bir cevap kendini gösteriyor - buna sahip değildin ve sahip değilsin ve o zamanlar eski olanda birleştin 155 !!! son la komedi
şimdi bir kez daha eylemlerinizi yeniden düşündünüz - mantıksızlığınız devriliyor!!!
Pekala, şimdi en önemli soru - neden kartları sonuna kadar göstermiyorsunuz? Neden gerçek sayılarla gerçek bir rapor göndermiyorsunuz? Pekala, burada sadece bir cevap kendini gösteriyor - buna sahip değildiniz ve sahip değilsiniz ve o zamanlar eski olanda birleştiniz 155 !!! son la komedi
Önce sana bir bakalım...
onlar burada muffbuk'a bakacaklar - dün çok övdüğünüz için ... çekilişten çıkmış gibisiniz ... ve bugün ne görüyoruz?
ayy... sıfırlarla... tekrar birleşiyor...
özellikle omuzları memnun ediyor - 1 \ 1000
ve profil
İsim:
Vasili Kabak
Ticaret Tarzı:
Taretsiz (kafasız)
burada konuşacak bir şey yok - ve bu yüzden her şey açık ...
sağlık görevlileri nerede?
Önce sana bir bakalım...
onlar burada muffbuk'a bakacaklar - dün çok övdüğünüz için ... çekilişten çıkmış gibisiniz ... ve bugün ne görüyoruz?
ayy... sıfırlarla... tekrar birleşiyor...
özellikle omuzları memnun ediyor - 1 \ 1000
ve profil
İsim:
Vasili Kabak
Ticaret Tarzı:
Taretsiz (kafasız)
burada konuşacak bir şey yok - ve bu yüzden her şey açık ...
sağlık görevlileri nerede?
ZY Bir avuç su birikintisi
yani gönderileri doldurmaya devam mı edeceksiniz yoksa zaten alıp olması gerektiği gibi gösterecek misiniz - falan filan ve düzenlenmiş resimler olmadan?
Ve ne? hangi fikri ifade etmek istedin? daha derine inmek ister misin? )) BU, bahsettiğimiz şeyle nasıl ilişkilidir? İpliği hiç yakaladın mı? Belki siz kendiniz uzman gibi görünüyorsunuz?
ZY Bir avuç su birikintisi