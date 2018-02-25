ilk milyonunu al - sayfa 85
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Şey... deney bitti. Olumsuz bir sonuç da bir sonuçtur.
Toplam: Günlük kârın %10'unun kolay olduğunu iddia eden ve iddia eden herkes - rüzgar torbaları.
Hiçbir şey, herkes şanssız MMMguchey'imizi uzun süre hatırlayacak.
Nasıl güldü, nasıl güldü... Zaten ifadelerle yerde yuvarlanıyordu... Ve ne kadar anlamlı bir avatarı var... Günde %10'u tohum olan süper bir tüccar... Oyuncak bebek hatırladı geceleyin...
Evet, bence hiçbir şeye dayanamayacak ve DC'ye biraz daha para vermek için geri dönecek ve şimdiden dördüncü milyonu boşaltacak.
Evet, burada başka bir kanun var. Burada bir sistem yok. Kukla sadece siyahlarla alay ediyor - ayıları çıkarıyorlar. Ve sert. Her gün bakıyorlar - henüz herkes atıldı, değil mi? Değilse daha yükseğe çıkın. Uzun zaman önce bir geri dönüş olabilirdi ama hayır... Tarihe bakın - en son ne zaman 8 haneli bir yukarı hareket oldu? Sistem nedir Allah aşkına?
3 kısım. 1.gün.
Filmin sonu. Kötü trollerin avuçlarına vur
Şimdi sıkıcı olacak.
Yeni bir film planlanmadı mı? Ve sonra herkes zaten diziye bağımlı hale geldi.
Son olaylardan sonra her şeyin sindirilmesi, yeniden düşünülmesi, resmileştirilmesi, otomatikleştirilmesi gerekiyor ve ancak bundan sonra devam etmek mümkün olacak. Yine de, riskleri aştım - bu yüzden ilk gün %17 ve üç gün boyunca boşaldım.
Ellerinizle ticaret yapmak zor - bir çok şey karışıyor, çok fazla dikkat dağıtıcı, genel olarak birçok farklı durum ... Örneğin, bir çiftte oluşan% 20 artıyı kapatmak için zamanınız yok ikinci gün Audi faiz oranını düşürme ve birkaç saniye içinde eksiye uçma ... hangi korkudan belli değil ... Gerçekten neyden anlamadım - eğer biri cevabı biliyorsa, paylaş O? Şahsen benim için bu bir gizem - nasıl Audi - beklenen 70 puan aşağı uçtu (peki, oran tamam) ve sonra böyle bir ifadenin 140 puanla ne kadar uçtuğu belli değil Eh, evet - çelişkili haberler var ... Ama bu sefer onlar yoktu !!! Böyle çelişkili haberlerde, robotum artı 200'den fazla anlaşma yaptı. Bunu elle yapmak basitçe imkansızdır. Bu nedenle, formalizasyon ve otomasyon
Şey... deney bitti. Olumsuz bir sonuç da bir sonuçtur.
Toplam: Günlük kârın %10'unun kolay olduğunu iddia eden ve iddia eden herkes - rüzgar torbaları.
Bu yüzden ben de sıkıldım ... öyleydi ... ve olacak Bir film olacak ... ama tam olarak ne zaman olduğunu söyleyemem. Bugün düşündüm - bir freebie'yi reddetmek günah (RVD bana 1: 1000 kaldıraçlı 10 tank vermek istedi), ancak fikirlerini değiştirdiler - onaylayan belgelere ihtiyaçları var - öldürülecekler
Son olaylardan sonra her şeyin sindirilmesi, yeniden düşünülmesi, resmileştirilmesi, otomatikleştirilmesi gerekiyor ve ancak bundan sonra devam etmek mümkün olacak. Yine de, riskleri aştım - bu yüzden ilk gün %17 ve üç gün boyunca boşaldım.
Ellerinizle ticaret yapmak zor - bir çok şey karışıyor, çok fazla dikkat dağıtıcı, genel olarak birçok farklı durum ... Örneğin, bir çiftte oluşan% 20 artıyı kapatmak için zamanınız yok ikinci gün Audi faiz oranını düşürme ve birkaç saniye içinde eksiye uçma ... hangi korkudan belli değil ... Gerçekten neyden anlamadım - eğer biri cevabı biliyorsa, paylaş O? Şahsen benim için bu bir gizem - nasıl Audi - beklenen 70 puan aşağı uçtu (peki, oran tamam) ve sonra böyle bir ifadenin 140'a kadar ne kadar uçtuğu belli değil Eh, evet - çelişkili haberler var ... Ama bu sefer onlar yoktu !!! Böyle çelişkili haberlerde, robotum artı 200'den fazla anlaşma yaptı. Bunu elle yapmak kesinlikle imkansızdır, bu nedenle formalizasyon ve otomasyon
Hadi PAMM! Orada daha zor!
Rağmen " resmileştirme", ancak "ve otomasyon" daha havalı olsa da!
Hadi PAMM! Orada daha zor!
Rağmen " resmileştirme", ancak "ve otomasyon" daha havalı olsa da!
PAMM kötüdür!!! Burada bir depozito yüklüyorsun, endişelenme anne ve sonra bam - rollover ve adını hatırla Ya da hangi pervasız kişi daha erken çıkmaya karar verir?