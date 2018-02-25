ilk milyonunu al - sayfa 174
Sadece fiyatlar için.
Ve son 2 gün için günlük aşırılıkları not ediyorum.
Uç noktaları izleyen bir sistem kodladım
ve takip eden bir durdurma ile koparma üzerinde çalışır
ilk sonuçlar fena değil
ama şu ana kadar aklımı uçurmadı
öyle bir şey yapmadı mı?
ps
İşte mevcut duruma bir örnek. Özel bir şey yok gibi görünüyor. Ama Strange bir gün önce Pound'u satacağını söyledi. Mistik? Ben böyle görüyorum – piyasa bazı hareketler ve olaylar bekliyordu. Ama Strange'in tahmininin bununla ne ilgisi var? Ve çanlar ve ıslıklarla ne alakası var? İhracatçıların, ithalatçıların ve diğer taşeronların satış ve alım opsiyonlarını satın alarak bu olayları yansıtmalarına rağmen. Sadece ve her şey. Piyasayı hareketlendirdi. Aslında Strange'in önceden gördüğü şey. Ve efsanevi deyimi "pound'u tuzla, ense" dedi
anlaşmanız hakkında iyi değil ve emin değilim)) nereye düşeceğinize bağlı olarak. 1.105 - belki. 1.08 - belki, ama daha az olası)) Her ne kadar 1.06 ve 1.04 olasılığı olsa da. Pahalı para birimine ihtiyaç duymazlar. Ama orada ne var ve kimin ihtiyacı var - pazar umursamıyor. farklı ticaret yapıyorum
Evet, bir sonraki tersine dönüş modeline düşmek üzereydim. TC bir tersine çevirmedir. Bir kalıp var ve filtreleme koşulları yok - ve geri dönüyoruz. (Eh, doldurma için de desenler var). Ve bir tersine dönüş paterni göründüğünde - nasıl bilebilirim ki...
Burada da hoş olmayan bir durum var - bir pozisyon açıkken fiyat kâr yönünde gidiyor, ama sonra bir tersine dönüş paterni var, pozisyonu çeviriyoruz ve fiyat gittiği yöne doğru gidiyor - ve lütfen... SL... Şey... Tamam... bir dahaki sefere kar olacak...
Veya şimdi bir yeniden doldurma modeli ortaya çıkarsa, biz düşüşten çıkana kadar - ne kadar aşağılayıcı olacak .... TS'me göre, bir düşüşteysek, dolduramazsınız ...
farklı ticaret yapıyorum
Asıl hatanız burada yatıyor. Sistematik olarak ticaret yapmanız gerekir. Bu aynı. Ve "farklı şekillerde", bugün bazı teknikleri kullandığınızda, yarın - diğerleri, yarından sonraki gün - üçte biri ... Bu konuda sadece şans eseri para kazanabilirsiniz.
Pekala, şimdiden yetişin ... projeniz için özel bir hesap.
Vosmoy günü - kalay !!!
Derin düşüş -%62.
Bakiye: 1082.49.
Öz sermaye: 407.56.
İki pozisyon açık:
USDJPY tarafından
EURJPY tarafından
Hem vadeli işlemler hem de seçenekler günlük raporda yer alır. Nasıl etkilerler? Tamamen aynı)) Ve görünüşe göre daha da fazlası. Sonuçta, bir seçenek hem geleceğin kendisinde hem de varlık üzerinde olabilir. Her şeyin bir şekilde ayrı ayrı analiz edilmesi, ardından özetlenmesi gerekiyor ve görünüşe göre ancak bundan sonra Strange'in gördüğüyle aynı şeyi görebiliyorsunuz. Bugün nihayet bu konuyla ilgilenmeye çalışacağım - rapordan veri çıkaracağım.
Dün seçenekler hakkında okumak için oturdum. Bir kelime kendini gösteriyor... müstehcen... bl............. Eh, ülkemizde kurtlar olduğu için kaldılar !!! Eh, nasıl öğreteceklerini veya anlatacaklarını bilmiyorlar ... Rus vasatlığımızın el kitabını moex ile açtım, birkaç bölüm okudum, lanetledim ve kapattım ... İngilizce konuşan bir yazarın kitabını açıyorum ( yanılmıyorsam amer) - insanlar bunu yapabilir !!! Her şey açık, anlaşılır ve raflara yerleştirildi !!! Hatta bazı yerlerde belki çok fazla ama gerekli!!! Zadornov'un neden onlara aptal dediğini bile bilmiyorum - akıllı, okuryazar insanlar !!!