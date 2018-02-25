ilk milyonunu al - sayfa 176

Roman Busarov :

başlangıç 1 dolardı, şu anda zaten 130.

denge kadar eşitlik.

150'ye ulaştığımda, her biri 50'lik 3 hesaba böleceğim ve ticarete devam edeceğim, ancak zaten 3 hesapta.

grafik, grafik gösterisi. Kurgu ve ben çok
 
Takımdan ayrılmış.

8.000 ile başlasaydım, çoktan 1M olurdum.

Daniil Stolnikov :
grafik, grafik gösterisi. Kurgu ve ben çok

gerçekten zorsun.. 1'den 20'ye hızlanırken açık izleme vardı. 20'den 50'ye hızlanırken de yaklaşık olarak açık izleme vardı.. Sağa sola kzdete değil bakmak lazım.

Grafiği ve işlemleri yayınladım...

Alexandr Murzin :

Takımdan ayrılmış.

8.000 ile başlasaydım, çoktan 1M olurdum.

Eh, riske atmazdım. Mümkünse 7-10 bin tanka kadar düşünüyorum ve sonra bir sersemlik olacak.
 
Daniil Stolnikov :


izle, paylaşma...
 
gösterdiğin tek şey, silinmiş rakamların olduğu bir denge tablosuydu ve falan filan.... gösterilecek bir şey yoksa, söylemen yeterli... Ama 13.000 değil!!!
 
ve sen, Roman, gerçekçi olmayan bir şekilde zorsun) bir yere bir şey gönderdi ... bir yerde bir şekilde izlendi ... geriye dönük tahminler ... aptalca tavsiyeler ...

Zogman :

ve sen, Roman, gerçekçi olmayan bir şekilde zorsun) bir yere bir şey gönderdi ... bir yerde bir şekilde izlendi ... geriye dönük tahminler ... aptalca tavsiyeler ...

Konuyu geri kaydırın bilge adam. her şey orada ve tüm bağlantılar orada. ucubeler. Tahminler kesinlikle size göre değil.

İYİLİK YAPMADAN KÖTÜLÜĞÜ ALMAZSIN diye bir söz vardır.

 
Roman Busarov :
Konuyu geri kaydırın bilge adam. her şey orada ve tüm bağlantılar orada. ucubeler

hangi şube? bu mu yoksa tahminler mi?

bir sinyal aldın, değil mi? ondan mı bahsediyorsun erişimden kaldırdı, değil mi? niye ya? sızdırılmış?

neden her şeyi normal yazmıyorsun, ucuz bir gösteri olmadan o kadar zekisin ki her birinizi düşünmek zorundayız, büyük Romalı nerede hangi şubede, bir yere bir şeyler yazdı ...

kötü yazmak doğru mu?

ps

başkası için çukur kazma - kendin düşeceksin - böyle bir söz var - nereye yazdığını hatırlamıyorsun

