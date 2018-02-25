ilk milyonunu al - sayfa 171

Yeni yorum
 
Daniil Stolnikov :

eğer yarışma hakkındaysa - her zaman katılırım - bu yüzden alışkanlıktan))

bir maratonla ilgiliyse - peki, çöplerle uğraşma - katıl?!!!

maraton nedir? eksik
 

Gelir beyanı.


 
Oleg Tsarkov :
maraton nedir? eksik
97 günde milyon - chtol'ü unuttun mu?

üçümüz müyüz? yoksa dört mü? )))
 
valeriy odintsov :

yani kimse, sen bir kaybeden olduğun için, öyle kalacaksın.

tedavi edilemez.

Senin için tek teselli, milyonlarca hayalinde bu foruma yazarak incinmiş haysiyet duygunu arttırman...

bir milyonun olmayacak. asla.

farkındasın ama henüz inanmıyorsun bu yüzden kızgınsın...

ikramiye biriktir oğlum ... daha fazla yaz ... mizaha gir gel - daha fazla şaka kopyala-yapıştır. belki başka bir tahliye için yılda 10 dolar biriktirirsin...

ve senin için ateş kutusuna odun atacağım - dudaklarını yala ..

http://monitoring.traders-union.ru/strategies/trora-gold-133

burada kim kim ve orayı o kadar çok kaşındırdığın o kadar belli ki, buna engel olamıyorsun?
 
Alexandr Murzin :

Gelir beyanı.


hisse grafiği nerede? gizlemek için çok büyük bir dezavantaj değil))
 
Daniil Stolnikov :
hisse grafiği nerede? gizlemek için çok büyük bir dezavantaj değil))
Solda eşitlik var. 7664.39
 
Alexandr Murzin :
Solda eşitlik var. 7664.39
normal bir programınız var mı? Büyüme sekmesi. Sola hiçbir yere gitmemek için)) grafiğe baktım ve her şey netleşti. genel olarak nasıl hissediyorum
 
Daniil Stolnikov :
normal bir programınız var mı? Büyüme sekmesi. Sola hiçbir yere gitmemek için)) grafiğe baktım ve her şey netleşti

Tutmak


 
Alexandr Murzin :
Solda eşitlik var. 7664.39

ama nasıl ki bakiye 2956 olsun?

karlı işlemler kapanmadı mı?

 
Alexandr Murzin :

Tutmak


aferin!!! ay bitiyor ve sadece% 400 olmasına rağmen - programa uymayacaksınız !!! ))
1...164165166167168169170171172173174175176177178...217
Yeni yorum