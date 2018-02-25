ilk milyonunu al - sayfa 201

Şampiyonlar Ligi yakında - gerçekleştirmeniz gerekiyor ...

MT5'te - belki bir fırsat sağlayacaklar ...

QUIKOM - ve onun QPILE ile - pek tanıdık gelmiyor.

MT 5'te, LCHI 2015'teki yarışmaya kaydolmak için broker aramanız gerekir.

Ticaret yaptığım - BCS var, ancak MT5 ile rekabete erişim sağlayıp sağlayamayacağını bilmiyorum.

Keşif de var - orada da ilgilenmeniz gerekiyor ...

 
Pekala, bulursan - yaz - ben de borsaya bakıyorum. Ama her şeye karar veremiyorum)) MT5 varsa o zaman tereddüt etmeden geçiş yapmayı düşünüyorum. Bu arada, bir yerde, handikap üzerinden işlem yapmaya karar veren bir hisse senedi tüccarının incelemesini okudum, bu yüzden ona göre, komisyonlar ve spreadler nedeniyle handikaptan kazanmak gerçekçi değil. Borsada her şey gerçekten bu kadar tatlı mı? Takas ve handikap için karşılaştırmalı bir örnek verebilir misiniz? Peki, diyelim ki aynı euro için?
 
Daniil Stolnikov :
Pekala, bulursan - yaz - ben de borsaya bakıyorum. Ama her şeye karar veremiyorum)) MT5 varsa o zaman tereddüt etmeden geçiş yapmayı düşünüyorum. Bu arada, bir yerde, handikap üzerinden işlem yapmaya karar veren bir hisse senedi tüccarının incelemesini okudum, bu yüzden ona göre, komisyonlar ve spreadler nedeniyle handikaptan kazanmak gerçekçi değil. Borsada her şey gerçekten bu kadar tatlı mı? Takas ve handikap için karşılaştırmalı bir örnek verebilir misiniz? Peki, diyelim ki aynı euro için?
TAMAM.
 

Zaten bir robot var ..... :-)

https://www.mql5.com/ru/code/13233

izlemek lazım...

Roman Shiredchenko :
TAMAM.
bir karşılaştırma yapabilir misin? borsada ve handikapta euro ile karşılaştırıldığında spread, komisyon, diğer maliyetler - aynı hacimler ve kaldıraçla?
 
ve Kase (kendiniz) yazmak için gerekli değildir
 
Daniil Stolnikov :
ve Kase (kendiniz) yazmak için gerekli değildir

Evet. Her şey zaten orada. Orada, prensip olarak, burada (2012'de sona erdi) ve diğer yarışmalarda - martinler, ortalamalar hüküm sürmez ...

Tamamen 50.000 r'den hız aşırtma - bu, kafa derisinde maksimum yukarı veya aşağı ses seviyelerinde geçen yıl için geri sayımdı (derecelendirmede göründüğünüz başlangıç miktarı).

YAKLAŞIM!

Şu anda bu araç için kafa derisi yazıyorum

http://fintraders.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=88&Itemid=95

- belki bir şey işe yarar ... Bilmiyorum, kalem ticareti yapmadım. MT4'te BCS'den NDD'ye bakacağım. Şu ana kadar soru yok. Burada... acemi iş parçacığındaydık - dizilerde. Yazı...

Fikri test etmek ilginç.

Daniil Stolnikov :
ve Kase (kendiniz) yazmak için gerekli değildir
Her şey bizden önce çalındı ve yazıldı! :-)
 
Daniil Stolnikov :
bir karşılaştırma yapabilir misin? borsada ve handikapta euro ile karşılaştırıldığında spread, komisyon, diğer maliyetler - aynı hacimler ve kaldıraçla?
hayır.
 
Daniil Stolnikov :
bir karşılaştırma yapabilir misin? borsada ve handikapta euro ile karşılaştırıldığında spread, komisyon, diğer maliyetler - aynı hacimler ve kaldıraçla?

Kendinizi karşılaştırın.

Platformu kullanmak ve borsalardan gelen tarih için komisyonlar var ve genel olarak ... zor ve pahalı bir konu ...

CME ile ilgili aylık raporumu size kişisel olarak gönderebilirim - güzel komisyonlar var.

