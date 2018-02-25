ilk milyonunu al - sayfa 179
bir gram büyük değil. doları 130'a dağıtmak sorun değil, çünkü sadece 1 Bakü riskiniz var.
Daha büyük miktarlarla zorluklar ortaya çıkar.. Yumurtalar çelik değildir (yaşlanır).
sana daha fazlasını nasıl gösterebilirim?
13 000% (şimdiye kadar, kelimelere bakılırsa ve) - sizce bu saçmalık mı? Evet ve bir ay içinde? Pekala, sen kesinlikle bir şakacısın!!!
sen bir şakacısın - yalan söylüyorum !!! Daha ne kadar takılacaksın? )) Size normal bir program göstermenizi söylüyorlar - yine bir çeşit filkin mektubu gösteriyorsunuz
Dolardan %13000 sorun değil. ama 1.000$'dan 130.000$'a kadar bu bir problem
bir kenara sigara içen noobs ...
Prensip olarak, şu anda 1 dolar ile 1 hesap daha yapacağım ve bundan nasıl %100 +++ kazanılacağını göstereceğim ve bundan sonra forumun son pisliği olacaksınız. şaplak attı.
o zaman havalı burada gösteriş yapıyorsun ... nasıl olduğunu bilmiyorsun, çalış. Ders çalışmayı bilmiyorsan köşeye çekil...
bir kenara sigara içen noobs ...
Ya ondan önce yalan söyledi ya da ... Bilmiyorum - aklıma hiçbir şey gelmiyor ... Ne kadar havalı olduğunu kanıtlamak için neden yeni bir hesap açman gerekiyor? O oldu? Ve hikaye şuydu... Peki, verileri göndermenin sorunu nedir? Neden yenilerini yaratalım?
Diyelim ki. Hadi yoldaşı bekleyelim - belki Sensei'nin zaferini hâlâ görebiliriz. Tabii ki banyodan çıkarsa ...
Ya ondan önce yalan söyledi ya da ... Bilmiyorum - aklıma hiçbir şey gelmiyor ... Ne kadar havalı olduğunu kanıtlamak için neden yeni bir hesap açman gerekiyor? O oldu? Ve hikaye şuydu... Peki, verileri göndermenin sorunu nedir? Neden yenilerini yaratalım?
20 kapalı sızdırılmış sinyaliniz ve hesabınız hakkında daha iyi bilgi verin.
neden yeni hesaplar açmanız, yeni sinyaller almaya çalışmanız ve bunları tekrar birleştirmeniz gerekti?
belki de doktora gitmenin zamanı gelmiştir - kibirinizi azaltmak için o zaman ...
tek başarınız, yayınladığınız ekran - forumda sel gibi birikmiş 30 dolarla başladığınız ve bundan kâr etmekten gurur duyduğunuz ekran.
oradaki kâr 21 dolar... ve net kâr, eğer her şeyi düzeltirseniz, toplamda 5 dolar.
bizce - 1 şişe bira ... ve bir ayda bir şişe bira için pazarlık yapan sendin ...
sana yüklü bir miktar...
imrenilen milyona hiçbir şey kalmadı...
oradaki herkes için açık olmasına rağmen - dengeden eşitlik gecikmesi nedir, çapraz siparişlerde tıkandığınızı söylüyor. ve herhangi bir ani hareketle birleşin
Görünüşe göre bu gerçekten kötü bir şey. Küçük adam aşırı ısındı ... Bir antidepresan, kediotu, peki şüpheden, BOS'un aşırı ısınmasından, dengesizlikten ve diğer rahatsızlıklardan ne içiyorlar ...? Ve dava devam ediyor gibi görünüyor!!! Vakit kaybetmeden bir uzmana görünmelisiniz!!!
ayrıca küçük bir kirli numara - nasıl vurulacağını ve rakibi nasıl savuşturacağını bilememek - moderatörlere iftira attı ... ayyyyy
bunun için anaokulunda karanlık bir tane ayarladılar ...
ve okulda sırtına tükürme ile boykot ...
görünüşe göre sana tanıdık geldi...
şimdi hayali üstünlük duygunu geri kazanma fırsatını kullanıyorsun... evet, bebeğim?
5 dolar ile - ve bedava ... ve rakip kapandı ... senin için ne büyük bir sevinç ... uh ...
tabureler vardı...
tuşlara basmaktan yorulmadın mı? "Köpek havlar - rüzgar taşır" - Rus halkı...
çok kötü bir kanalsın, hilekar ve tehlikelisin.
"gözleri nahoş olanlardan - ve hepsi Tanrı'nın çiyinden"
seninle konuştuktan sonra ellerimi yıkamak istiyorum
Artık düşüncelerimi size nasıl ileteceğimi bilmiyorum çocuklar. Tek yapmanız gereken, bakiye eğrileri, eşitlik, karlı işlemlerin yüzdesi, puan sayısı vb. gibi hesabınızın tüm parametrelerini gösteren normal bir insan ekran görüntüsü göndermektir. Photoshop'ta ve diğer düzenleyicilerde düzenleme yapmadan - olduğu gibi bu. Bütün bunlar FX kitabını mükemmel bir şekilde görüntüler. Beğenmediyseniz - başka bir yol kullanın - aynı MQL "sinyaller" hizmeti. Bunun yerine çamur döküyor ve insanlara küfür ediyorsunuz. Her şey basit olmasına rağmen - bir rapor var - ortaya koyun. Hayır - peki, hayır, hayır, hayır ... Geçin ve dalı gereksiz sel ile tıkamayın! Herşey! Tüm iletmek istedim! Geri kalan her şey, vahşi hayal gücünüzün, CSF'nin ve diğer şeylerin meyvesidir ...
İyi şanlar!