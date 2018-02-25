ilk milyonunu al - sayfa 180
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
arkadaşım bilmiyorsun, anlamıyorsun ve düşüncelerini açıkça ifade edemiyorsun.
Başkalarına söylemedikleri kelimeleri atfederek alıntıların içeriğini değiştirirsiniz.
yaramaz bir anaokulu öğrencisi gibi davranıyorsun - pantolonuna işeyip suçu başkalarına atmaya çalışıyorsun.
Size sorulan soruların hiçbirine cevap vermediniz. trol taktiklerine başvurmak - rakibinizi boğmak ve konuyu sizin için rahatsız edici sorulardan uzaklaştırmak ...
Ayda 5 dolarlık harika bir maaşınla övünüyorsun ve 1 dolardan 130 kazanan bir şelayı küçük düşürmeye ve kızdırmaya çalışıyorsun.
Peki, bu konuda nasıl hissediyorsun?
senden başka kimse bizden bir şey talep etmez. çünkü forum sıradan kullanıcıları "gerektirmek" için herhangi bir yetki vermemektedir.
sadece kendini sert bir adam olarak hayal ediyorsun ve orada bir şey talep ediyorsun ...
sel hakkında... gönderilerinizi YouTube videosuyla karşılaştıralım.. Rakibi aşağılama ve aşağılama arzusu dışında ne gibi yararlı işlevler taşıyorlar?
siz - 4300 gönderiyi su bastı ... şahsen ben - 800
Peki, o zaman fluder kim?
senin tek başarın, her şeyi yalamaya hazır olduğun "arkadaşlar", senin için srach'ta ayağa kalkacaklarını umarak.
böyle bir karakter vardı - tanaki ... bir peri masalından yalayan bir sherkhan - muhtemelen okumadınız
. yani burada tek tek..
akıllı görünmeye çalışmanıza gerek yok - aslında gösterin - ne kadar akıllı olduğunuzu ... şimdilik - birleştirilmiş 20 hesap dışında, hiçbir şeyiniz yok ...
Evet, bunlar kazanılmaz, ancak forumda sel ikramiyeleri için alınır ...
Size sorulan soruların hiçbirine cevap vermediniz. trol taktiklerine başvurmak - rakibinizi boğmak ve konuyu sizin için rahatsız edici sorulardan uzaklaştırmak ...
Yoldaş - herhangi bir şeyi açıklamanız gereken kişi siz değilsiniz.
Yoldaş - herhangi bir şeyi açıklamanız gereken kişi siz değilsiniz.
Daniel Stolnikov | 2015.04.07
Bir tema eklendi Derecelendirmeyi aşağı değiştirme
Sayın moderatörler lütfen bu soruyu cevaplayınız. Bu öğleden sonra reytingim 2311 idi, şimdi 2288. Düşüşün sebebi nedir?
Bu cevaptan şüphem bile yoktu.
bu, sözlerinizden ve eylemlerinizden sorumlu olmak istemediğiniz anlamına gelir, ancak başkalarını trolleyebilirsiniz.
zavallı adam reytingden kesildi... Ne için ne düşünüyorsun? grip için...
ve girer girmez, ilk kontrol ettiği şey, forumda sel için kaç kuruş eklediğidir ... ve sonra böyle bir serseri ...
mmmoguschiy: - eskiden sana böyle denirdi... tarih her şeyi hatırlar...
Sadece gösterecek ve öğretecek bir şeyim var
Umarım hesapta 10 dolar olmadığını ve bunun demo değil gerçek olduğunu açıklamaya gerek yoktur...?
Rabbinden sıkıldın mı? Kişisel olarak ilişkiyi öğrenin.
Ve moderatörler nerede bulunur ve ne yaparlar?
Not: İkisini de yasaklayın. Trol olmak için bir tane. Bir trolle takıldığının farkına varmadığı için bir başkası.
Rabbinden sıkıldın mı? Kişisel olarak ilişkiyi öğrenin.
Ve moderatörler nerede bulunur ve ne yaparlar?
Not: İkisini de yasaklayın. Trol olmak için bir tane. Bir trolle takıldığını fark etmemesi için bir başkası.
Merak ediyorum sence kim trol?
Kişisel olarak yazıyorum...
İşte gümüş tepside gıpta ile bakılan milyon - müşterilerden alınan komisyonlarla kazanılan ... 14 lama doları yatırımla
Merak ediyorum sence kim trol?
Kişisel olarak yazıyorum...
İşte gümüş tepside gıpta ile bakılan milyon - müşterilerden alınan komisyonlarla kazanılan ... 14 lama doları yatırımla
bu milyonerler adına sevindim, umarım siz de mutlusunuzdur.
peki, sırada ne var?
o zaman konu amacına ve başlığına göre kapatılabilir
İlk milyonunuzu alın - sayfa 193
Tamamlandı.
"Milyon-2'nizi Alın" konusunu açabilirsiniz
veya "1 dolardan bir milyon kazanın"
Sadece gösterecek ve öğretecek bir şeyim var
Yine anlaşılmaz bir resim gösteriliyor mu? Evet ve geçmişten? Diyelim ki. 35 hafta için %600 iyi bir sonuç, tebrikler!!! Ancak halk bilgeliğinin dediği gibi forex - geçmişteki başarı gelecekte başarıyı garanti etmez. O yüzden burnunu fazla yukarı kaldırma ;) Bugün böyle bir şeyle övünebilir misin?
Hesapta çok para var mıydı? Eh, sen bir risk alıcısın! Ne de olsa, yukarıda açıklanan bilgeliği biliyordu ve yine de bir şans aldı ... Bunu nasıl karakterize edeceğimi bile bilmiyorum ... Görünüşe göre kendine fazla güveniyorsun ...
o zaman konu amacına ve başlığına göre kapatılabilir
İlk milyonunuzu alın - sayfa 193
Tamamlandı.
"Milyon-2'nizi Alın" konusunu açabilirsiniz
veya "1 dolardan bir milyon kazanın"
yap
Bu konu henüz madencilik yapmamış ve yapmaya çalışanlar içindir, başarıları ve başarısızlıkları tartışır, sonuçlarını gösterir, istediğiniz konuyu açabilirsiniz, bu konuyu beğenmiyorsanız buraya bakmayın,
Seni gücendirmek istemem ama en hafifinden tuhaf davranıyorsun.
Rabbinden sıkıldın mı? Kişisel olarak ilişkiyi öğrenin.
Ve moderatörler nerede bulunur ve ne yaparlar?
Not: İkisini de yasaklayın. Trol olmak için bir tane. Bir trolle takıldığını fark etmemesi için bir başkası.
Troller - atılgan bir şekilde hatırlamayın. Daha fazla - Tek kelime etmeyeceğim))