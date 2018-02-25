ilk milyonunu al - sayfa 180

Yeni yorum
 

arkadaşım bilmiyorsun, anlamıyorsun ve düşüncelerini açıkça ifade edemiyorsun.

Başkalarına söylemedikleri kelimeleri atfederek alıntıların içeriğini değiştirirsiniz.

yaramaz bir anaokulu öğrencisi gibi davranıyorsun - pantolonuna işeyip suçu başkalarına atmaya çalışıyorsun.

Size sorulan soruların hiçbirine cevap vermediniz. trol taktiklerine başvurmak - rakibinizi boğmak ve konuyu sizin için rahatsız edici sorulardan uzaklaştırmak ...

Ayda 5 dolarlık harika bir maaşınla övünüyorsun ve 1 dolardan 130 kazanan bir şelayı küçük düşürmeye ve kızdırmaya çalışıyorsun.

Peki, bu konuda nasıl hissediyorsun?

senden başka kimse bizden bir şey talep etmez. çünkü forum sıradan kullanıcıları "gerektirmek" için herhangi bir yetki vermemektedir.

sadece kendini sert bir adam olarak hayal ediyorsun ve orada bir şey talep ediyorsun ...

sel hakkında... gönderilerinizi YouTube videosuyla karşılaştıralım.. Rakibi aşağılama ve aşağılama arzusu dışında ne gibi yararlı işlevler taşıyorlar?

siz - 4300 gönderiyi su bastı ... şahsen ben - 800

Peki, o zaman fluder kim?

senin tek başarın, her şeyi yalamaya hazır olduğun "arkadaşlar", senin için srach'ta ayağa kalkacaklarını umarak.

böyle bir karakter vardı - tanaki ... bir peri masalından yalayan bir sherkhan - muhtemelen okumadınız

. yani burada tek tek..

akıllı görünmeye çalışmanıza gerek yok - aslında gösterin - ne kadar akıllı olduğunuzu ... şimdilik - birleştirilmiş 20 hesap dışında, hiçbir şeyiniz yok ...

Evet, bunlar kazanılmaz, ancak forumda sel ikramiyeleri için alınır ...

 
valeriy odintsov :

Size sorulan soruların hiçbirine cevap vermediniz. trol taktiklerine başvurmak - rakibinizi boğmak ve konuyu sizin için rahatsız edici sorulardan uzaklaştırmak ...

Yoldaş - herhangi bir şeyi açıklamanız gereken kişi siz değilsiniz.

 
Daniil Stolnikov :

Yoldaş - herhangi bir şeyi açıklamanız gereken kişi siz değilsiniz.

Daniel Stolnikov | 2015.04.07
Bir tema eklendi Derecelendirmeyi aşağı değiştirme
Sayın moderatörler lütfen bu soruyu cevaplayınız. Bu öğleden sonra reytingim 2311 idi, şimdi 2288. Düşüşün sebebi nedir?

Bu cevaptan şüphem bile yoktu.

bu, sözlerinizden ve eylemlerinizden sorumlu olmak istemediğiniz anlamına gelir, ancak başkalarını trolleyebilirsiniz.

zavallı adam reytingden kesildi... Ne için ne düşünüyorsun? grip için...

ve girer girmez, ilk kontrol ettiği şey, forumda sel için kaç kuruş eklediğidir ... ve sonra böyle bir serseri ...

mmmoguschiy: - eskiden sana böyle denirdi... tarih her şeyi hatırlar...

Sadece gösterecek ve öğretecek bir şeyim var

Umarım hesapta 10 dolar olmadığını ve bunun demo değil gerçek olduğunu açıklamaya gerek yoktur...?

 
Alexander Laur :

Rabbinden sıkıldın mı? Kişisel olarak ilişkiyi öğrenin.

Ve moderatörler nerede bulunur ve ne yaparlar?

Not: İkisini de yasaklayın. Trol olmak için bir tane. Bir trolle takıldığının farkına varmadığı için bir başkası.

Süleyman'ın çözümü, ama içinde bir şey var)
 
Alexander Laur :

Rabbinden sıkıldın mı? Kişisel olarak ilişkiyi öğrenin.

Ve moderatörler nerede bulunur ve ne yaparlar?

Not: İkisini de yasaklayın. Trol olmak için bir tane. Bir trolle takıldığını fark etmemesi için bir başkası.

Merak ediyorum sence kim trol?

Kişisel olarak yazıyorum...

İşte gümüş tepside gıpta ile bakılan milyon - müşterilerden alınan komisyonlarla kazanılan ... 14 lama doları yatırımla

 
valeriy odintsov :

Merak ediyorum sence kim trol?

Kişisel olarak yazıyorum...

İşte gümüş tepside gıpta ile bakılan milyon - müşterilerden alınan komisyonlarla kazanılan ... 14 lama doları yatırımla

bu milyonerler adına sevindim, umarım siz de mutlusunuzdur.

peki, sırada ne var?

 

o zaman konu amacına ve başlığına göre kapatılabilir

İlk milyonunuzu alın - sayfa 193

Tamamlandı.

"Milyon-2'nizi Alın" konusunu açabilirsiniz

veya "1 dolardan bir milyon kazanın"

 
valeriy odintsov :

Sadece gösterecek ve öğretecek bir şeyim var

Kıyafetle değil, akılla tanışırım. Şu anda, ne yazık ki, ne sözlerinde ne eylemleri ne de eylemleriyle mantıklı bir şey fark etmedim.

Yine anlaşılmaz bir resim gösteriliyor mu? Evet ve geçmişten? Diyelim ki. 35 hafta için %600 iyi bir sonuç, tebrikler!!! Ancak halk bilgeliğinin dediği gibi forex - geçmişteki başarı gelecekte başarıyı garanti etmez. O yüzden burnunu fazla yukarı kaldırma ;) Bugün böyle bir şeyle övünebilir misin?

Hesapta çok para var mıydı? Eh, sen bir risk alıcısın! Ne de olsa, yukarıda açıklanan bilgeliği biliyordu ve yine de bir şans aldı ... Bunu nasıl karakterize edeceğimi bile bilmiyorum ... Görünüşe göre kendine fazla güveniyorsun ...
 
valeriy odintsov :

o zaman konu amacına ve başlığına göre kapatılabilir

İlk milyonunuzu alın - sayfa 193

Tamamlandı.

"Milyon-2'nizi Alın" konusunu açabilirsiniz

veya "1 dolardan bir milyon kazanın"

yap

Bu konu henüz madencilik yapmamış ve yapmaya çalışanlar içindir, başarıları ve başarısızlıkları tartışır, sonuçlarını gösterir, istediğiniz konuyu açabilirsiniz, bu konuyu beğenmiyorsanız buraya bakmayın,

Seni gücendirmek istemem ama en hafifinden tuhaf davranıyorsun.

 
Alexander Laur :

Rabbinden sıkıldın mı? Kişisel olarak ilişkiyi öğrenin.

Ve moderatörler nerede bulunur ve ne yaparlar?

Not: İkisini de yasaklayın. Trol olmak için bir tane. Bir trolle takıldığını fark etmemesi için bir başkası.

evet, gerçekten - daldığım bir şey. işe başlama zamanı))

Troller - atılgan bir şekilde hatırlamayın. Daha fazla - Tek kelime etmeyeceğim))
1...173174175176177178179180181182183184185186187...217
Yeni yorum