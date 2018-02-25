ilk milyonunu al - sayfa 181

Zogman :

yap

Bu konu henüz madencilik yapmamış ve yapmaya çalışanlar içindir, başarıları ve başarısızlıkları tartışır, sonuçlarını gösterir, istediğiniz konuyu açabilirsiniz, bu konuyu beğenmiyorsanız buraya bakmayın,

Seni gücendirmek istemem ama en hafifinden tuhaf davranıyorsun.

kindzadza'dan "bunu sana biri mi söyledi yoksa sen mi uydurdun"

Milyonlarca konuda folklor konularına YouTube videoları yükleyen karakterden daha tuhaf değilim.

nedense size garip gelmiyor..ama konunun herhangi bir kriterine girmiyor

Bu konu kişisel değilse herkes yazabilir.

yasaklanan bile...

dahası ... sizin için, kâhya garip değil - sürekli birleşen, ancak doğrudan milyonları hayal eden.

ama kişi tuhaf - %100 başarılı ticaretin hikayesini yayınlayan ... ki buna dikkat etmiyorsun - stratejiyi öğrenmemek - kimse sormadı bile - "ahbap, bunu nasıl yapıyorsun"

bundan konunun bir milyonun üretimi ile ilgili olmadığı ... ama bunun hakkında konuşmak olduğu sonucuna varıyorum - sermayeyi postalarla doldurmak için ... aynı milyon, muhtemelen ...

Forex'te kaybedenler %95. ve kural olarak, herkesten daha fazla yazarlar ..., yaralı egolarını öne çıkarmaya ve hafifçe düzeltmeye çalışırlar.

buraya yazmamı istemiyorsan sorun değil... ama o zaman bir milyon almanın tarifini asla öğrenemeyeceksin...

ve buradaki yazarların çoğu bunun için kendi akıllarına sahip değiller ... yeterli olsaydı, o zaman sonuçlarla ilgili güçlü ve ana övüneceklerdi.

sonuç tek başına gösterilirken - kahya ayda 3 dolar kazandı ...

ancak bu şekilde çalışabilirsiniz - dikkat etmeniz gereken şey siyah daire içine alınmış

bu sinir ağının nasıl çalıştığını öğreniyor...

 
valeriy odintsov :

"Dostum, bunu nasıl yaparsın"?
 
Zogman :
"Dostum, bunu nasıl yaparsın"?

bu sinir ağının nasıl çalıştığını öğreniyor...

daha sonra yatırımcılar konseyine sunulacak - bu robota kaç milyon doların emanet edileceğine kim karar verecek ...

çünkü neredeyse yenilmez.

doğal olarak kopyalanıp satılmayacaktır, kendine rakip üretmesin...

ama büyük tüccarlar, piyasa yapıcılar için çalışan tam da bu tür sistemlerdir ... ve tüccarların aynı %95'ini yenenler de onlardır ...

 
valeriy odintsov :

cevabınız için teşekkürler, ticaret stratejisinin sırlarını söylemeniz pek olası değil - bu nedenle bilgilerinizin bizim için ne kadar yararlı olduğu net değil ...

Sanırım herkes sinir ağlarını duydu ve ticarete başvuruları hakkında çok şey yazıldı.

 

Zogman :


Sırları bilmiyorum - sinir ağının karanlık beyinlerinde gizliler ...

faydaya gelince, 192 sayfa sel de bana bir fayda sağlamadı ...

Daha fazlasını sel basarsanız, ne tür bir fayda olacağını düşünüyor musunuz?

peki, bir kez daha birleştir, stolnik iki kez birleşir ...

ilkeye göre, olumsuz bir deneyim aynı zamanda bir deneyim midir?

ne olmuş?

faydaları olmasına rağmen

1 Hedefin ulaşılabilir olduğunu gösterdim

2, hedefe ulaşmak için çalışan araçlar olduğunu gösterdi.

başka ne istiyorsun? robotun ücretsiz bir kopyası mı?

 
valeriy odintsov :

bilgi için teşekkürler belki birileri işine yarar

Umarım insanların konuşma özgürlüğü hakkına sahip olmalarına aldırmazsınız ve özellikle, sizin değil, onların gerekli gördüğü şeyleri bu başlığa yazabilirler ve umarım bunun için onları azarlamazsınız - eğer hayırsa biri şahsen sana koşar

 
Zogman :

şüphesiz.

Bana rastlamayan birine küfür mü ediyorum?

IMHO, sadece bir trol vardı ... ve işe gitmeye söz verdi ...

 
valeriy odintsov :

Sizi gücendirmek istemiyorum, bu benim öznel görüşüm ama bence doğru davranmıyorsunuz.
 
git sinir ağlarına chtol öğret...?
 
Ah evet, neredeyse unutuyordum:



Bunun gerçek bir hesap olduğunu... ve 1000USC'den çok uzak olduğunu söylememe gerek var mı?
