Asıl hatanız burada yatıyor. Sistematik olarak ticaret yapmanız gerekir. Bu aynı. Ve "farklı şekillerde", bugün bazı teknikleri kullandığınızda, yarın - diğerleri, yarından sonraki gün - üçte biri ... Bu konuda sadece şans eseri para kazanabilirsiniz.
stolnik yanlışlıkla kazanır. ancak tahliye - sistematik olarak
ve burada insanlar gerçekten kazanıyor, daha önce yayınlanan önceki ekran görüntüleriyle karşılaştırabilirsiniz
Pekala, şimdiden yetişin ... projeniz için özel bir hesap.
Numara. Ellerimle ticaret yapıyorum.
piyasa değişkendir. sürekli şaşırtıyor - bugün biri çalışıyor, yarın diğeri. Bu yüzden piyasaya ayak uydurmaya çalışıyorum - onu sürekli şaşırtıyorum
Sonuçlara göre - sadece forumun üyelerini şaşırtıyorsunuz. Eh, ve muhtemelen kendin. Bu vesileyle, size zaten uzun zamandır söyledim - ticaret yoluyla para kazanmak istiyorsak, bu bir durumdur. Bir kumarhanede oynamak istiyorsak - bu farklı bir durum. Sonuncusu beni ilgilendirmiyor. Ama tamamen kullanabilirsiniz. Ve seni alkışlayacağız...
Ve "piyasa oynaklığı"... Piyasa oynak olmasına rağmen, değişiklikleri anlık değildir ve birkaç yüz bar için bu değişiklikler, çalışmayı durduran tekniklerin işten çıkarılması ve mevcut tekniklerin açılmasıyla yakalanabilir. Çalışma. Her araç bir "durdurma musluğu", çalışmayı durdurur durmaz kapatan uygulanabilirlik koşulları içermelidir (kural olarak, sürekli hatlardan oluşan bir kontrol kuyruğu veya bir kontrol düşüşü). Buna göre, yalnızca son kontrol düşüşünü elde edebilirsiniz. Kural olarak, TS'nin bir şeyler kazanmayı başardığı göz önüne alındığında, sonunda bir karımız var.
Öz sermaye görünmüyor.
Ses - depo, denge, eşitlik.
Ses - depo, denge, eşitlik.
Ses - depo, denge, eşitlik.
başlangıç 1 dolardı, şu anda zaten 130.
denge kadar eşitlik.
150'ye ulaştığımda, her biri 50'lik 3 hesaba böleceğim ve ticarete devam edeceğim, ancak zaten 3 hesapta.
Yardım etmek için FX kitabı !!! ))