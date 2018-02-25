ilk milyonunu al - sayfa 183

Yeni yorum
 
İnsanlar, en azından biri bu ikisine açıklıyor... Görünen o ki, ne olduğunu hiç anlamıyorlar.
Kendisi - cevap vermeyeceğine söz verdi. Trollerde tabu))
 
Daniil Stolnikov :
İnsanlar, en azından biri bu ikisine açıklıyor... Görünen o ki, ne olduğunu hiç anlamıyorlar.

Bayan ve bu anlaşılabilir - okul çocuğu yalan söylediği için Danila'yı bir kovaya batırdılar ...

ve tamam, beyni olan bir okul çocuğu... bir stajyer.

hayır - şişirilmiş bir kibirli narsist bir okul çocuğu ... ve bol miktarda ifade ...

onlarsız, fikir ifade edilemez mi, kâhya?

ve yine de, evet, açıklayın ... neden bazıları stolnik'in patolojik yalancısını savunuyor ..

Yorulmadan herkesle arkadaş olmak, pohpohlamak ve beğenmek için kaydolduğu için mi?

tüm toplumlarda belirli bir karakter vardır - maydanoz, neşeli bir eğilim için yakınlarda tutulan bir palyaço, yalan söyleme, kaçma ve liderlerle geçinme yeteneği ... bazen tekmeler, dayak verirler - böylece onun bildiğini bilir yer ... bunun için bazen havlamanıza izin veriyorlar ...

Bu senin kaderin, kâhya. ve senin tavanın...

 
valeriy odintsov :

Bayan ve bu anlaşılabilir - okul çocuğu yalan söylediği için Danila'yı bir kovaya batırdılar ...

ve tamam, beyni olan bir okul çocuğu... bir stajyer.

hayır - şişirilmiş bir kibirli narsist bir okul çocuğu ... ve bol miktarda ifade ...

onlar olmadan, fikir ifade edilemez mi, kâhya?

doğrudan hakaretlerde bulunuyorsunuz ve kayda değer hiçbir şey yazmadınız
 
Zogman :
doğrudan hakaretlerde bulunuyorsunuz ve kayda değer hiçbir şey yazmadınız
Zogman, dünkü ekran görüntülerime ve sonraki yorumlarıma yorum yap - nasıl görüyorsun? YSÖP aramayacağıma söz veriyorum ))
 
Daniil Stolnikov :
Zogman, dünkü ekran görüntülerime ve sonraki yorumlarıma yorum yap - nasıl görüyorsun? YSÖP aramayacağıma söz veriyorum ))

evet siktir et onları

Evra düşmeye başladı ... her zamanki gibi biraz şanssızdım...

kısa ama olabildiğince büyük değil...

 
Zogman :

evet siktir et onları

Evra düşmeye başladı... her zamanki gibi biraz şanssızdım...

ah - bu doğru!!! kendi kendilerine konuşmalarına izin verin - bir oyuncunun tiyatrosu da bir tiyatrodur

Evra genellikle büyümeli, ancak düşüyor. Funtik kazandı, öyle görünüyor ki, çabalarken de büyümeye başlamalı - ama hayır -. Belki de 1.504'e gitmeye karar vermiştir.
 
Daniil Stolnikov :
ah - bu doğru!!! kendi kendilerine konuşmalarına izin verin - bir oyuncunun tiyatrosu da bir tiyatrodur

Evra genellikle büyümeli, ancak düşüyor. Funtik kazandı, öyle görünüyor ki, çabalarken de büyümeye başlamalı - ama hayır -. Belki de 1.504'e gitmeye karar vermiştir.

neden büyümeliyim?

okuduklarım - herhangi bir nedenle düşmeli - Yunanlılarda olduğu gibi, her şeyi kötü çözmeyin

 
Zogman :

neden büyümeliyim?

okuduklarım - herhangi bir nedenle düşmeli - Yunanlılarda olduğu gibi, her şeyi kötü çözmeyin

ayrıca bir aktörün tiyatrosuna benziyor - gözlerine toz atıyorlar ... Bu, haydutların içine girmeye çalışıyorum - nasıl göründüğüm önemli değil - euro büyüyor)) Ve Funtik başlıyor. Yine de en az 1.504 bekliyorum))
 
Zogman :

neden büyümeliyim?

okuduklarım - herhangi bir nedenle düşmeli - Yunanlılarda olduğu gibi, her şeyi kötü çözmeyin

ama bu muhtemelen yerel bir düşüş - yine 1.12 uçacak - tüm gün 1.12 civarında - ikinci gün zaten - görünüşe göre tahıl saklanıyor ve bekliyor ... yani fiyat hareket etmiyor
 
Zogman :
kabuğu çıkarılmış taneler saklanıyor ve bekliyor... bu yüzden fiyat hareket etmiyor
belki bir yere saklandı, ama CME'de alışveriş yapıyorlar))
1...176177178179180181182183184185186187188189190...217
Yeni yorum