aferin!!! ay bitiyor ve sadece% 400 olmasına rağmen - programa uymayacaksınız !!! ))
17 iş gününde sadece +% 62 var. (400 bir kayın hatasıdır)
hesaplanan dosyaya göre zaten %1700 olmalı Her ne kadar yalan söylemiyor olsam da - işlem günlerini sayıyoruz - bu %800 demek
Doll benimle alay ediyor. Almak için iki çağrı ve sonuç yok. Bakalım üçüncü sefer olacak mı? :(
ama nasıl ki bakiye 2956 olsun?
karlı işlemler kapanmadı mı?
Benim durumumda gerçek bakiye = 5000+2956=7956. Ve 2956 para biriminde bir artıştır. Öz sermaye 7664. Stat eğrisi.
senin durumunda ne anlama geliyor? Bazı promosyonlarda benzer bir şey gördüm - ve bir hediye depozitosu ...
Gizli değilse de gerçek bir hesabın var mı?
Hesap gerçek, depozito bir hediye, bu yüzden görüntüleniyor gibi görünüyor.
pomatrosit ve atmak - Kukla vahşidir
Peki Danik, düşecek gibi oldu mu? Timsahın nasıl?
Sadece pipet!!!
Euro pozitif istatistiklerinde - büyümüyor. :(
Dolarda, olumsuz istatistikler - acele ediyor. :(