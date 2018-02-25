ilk milyonunu al - sayfa 172

Daniil Stolnikov :
aferin!!! ay bitiyor ve sadece% 400 olmasına rağmen - programa uymayacaksınız !!! ))
17 iş gününde sadece +% 62 var. (400 bir kayın hatasıdır)
 
Alexandr Murzin :
oh ep! bir favorimiz olduğunu sanıyordum

hesaplanan dosyaya göre zaten %1700 olmalı Her ne kadar yalan söylemiyor olsam da - işlem günlerini sayıyoruz - bu %800 demek
 
Alexander Laur :

Doll benimle alay ediyor. Almak için iki çağrı ve sonuç yok. Bakalım üçüncü sefer olacak mı? :(


pomatrosit ve atmak - Kukla vahşidir
 
Zogman :

ama nasıl ki bakiye 2956 olsun?

karlı işlemler kapanmadı mı?

Benim durumumda gerçek bakiye = 5000+2956=7956. Ve 2956 para biriminde bir artıştır. Öz sermaye 7664. Stat eğrisi.
 
Alexandr Murzin :
senin durumunda ne anlama geliyor? Bazı promosyonlarda benzer bir şey gördüm - ve bir hediye depozitosu ...

Gizli değilse de gerçek bir hesabın var mı?

 
Zogman :

Hesap gerçek, depozito bir hediye, bu yüzden görüntüleniyor gibi görünüyor.
 
Alexandr Murzin :
tamam teşekkür ederim allah razı olsun
 
Daniil Stolnikov :
pomatrosit ve atmak - Kukla vahşidir
Peki Danik, düşecek gibi oldu mu? Timsahın nasıl?
 
George Merts :
Peki, yukarıdaki ekran görüntüsüne bakın. ;)
 
Alexander Laur :

Sadece pipet!!!

Euro pozitif istatistiklerinde - büyümüyor. :(

Dolarda, olumsuz istatistikler - acele ediyor. :(

Ancak Strange çok memnun değil - tahminleri gerçek oluyor)) Doğru, hepsi değil
