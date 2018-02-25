ilk milyonunu al - sayfa 170

Oleg Tsarkov :
Eşitliği göremiyorum, aynı grafiği ilkel ızgaralarda yapacağım))
Öyleyse yap, seni kim durduruyor?
 
Daniil Stolnikov :
Öyleyse yap, seni kim durduruyor?
yani birleşecek ama denge son ana kadar mükemmel olacak))
 
Oleg Tsarkov :
yani birleşecek ama denge son ana kadar mükemmel olacak))
peki, sızmaması için yapın))
 
Daniil Stolnikov :
peki, sızmayacak şekilde yapın))
Umutsuz
 
Alexander Laur :
Bu konudaki gönderilerinizin amacı nedir?

iyi, örneğin, buraya yazanlar arasında gerçekten en azından bir şeyler kazanabilecek beyinleri olan en az birkaç kişi olup olmadığını görmek için.

Ek olarak, kelebekte hariç tutuyoruz, demoda işlem görüyor. yani tüm hayatı boyunca demoda, gerçek birleşmede oturacak.

birkaç yazarın şansı var. küçük, ama orada.

geri kalanlar sadece birkaç sent için direkleri dolduruyor. hem gerçek hayatta hem de handikapta kazanılabilir.

Muhtemelen altı aydır bu foruma gelmedim, gerek yoktu.

Tekrar kaybolacağım - çalış ...

daha fazlası, hayalperestler...

 
Oleg Tsarkov :
Umutsuz
peki, bir umut bul))
 
valeriy odintsov :

iyi, örneğin, buraya yazanlar arasında gerçekten en azından bir şeyler kazanabilecek beyinleri olan en az birkaç kişi olup olmadığını görmek için.

anlam?

valeriy odintsov :

Ayrıca, kelebekte hariç tutuyoruz, demoda işlem görüyor. yani tüm hayatı boyunca demoda, gerçek birleşmede oturacak.

geçiş, ept

valeriy odintsov :

birkaç yazarın şansı var. küçük, ama orada.


uzman, evet!!!

valeriy odintsov :

geri kalanlar sadece birkaç sent için direkleri dolduruyor. hem gerçek hayatta hem de handikapta kazanılabilir.


gerçek hayatta kazanabilirsiniz. Ve kazanabilirsin ve zengin olabilirsin. Buradaki amaç, döviz piyasasında alım satım yaparak zengin olmaktır. Reklamın vaat ettiği gibi 10 s ... dolardan geliyor))

valeriy odintsov :

Muhtemelen altı aydır bu foruma gelmedim, gerek yoktu.

Tekrar kaybolacağım - çalış ...

daha da fanatikler, hayalperestler...


hadi vedalaşalım...

 
Daniil Stolnikov :
peki, bir umut bul))

evet buldum, ama işte böyle, alışkanlıktan çöp yapıyorum))

Bir sonraki adıma katılacak mısınız?

Tur bitmeden tüm pozisyonları kapattım, bir sonrakinde yeni fikirleri kontrol etmek istiyorum))

 
Oleg Tsarkov :

evet buldum, ama işte böyle, alışkanlıktan çöp yapıyorum))

Bir sonraki adıma katılacak mısınız?

eğer yarışma hakkındaysa - her zaman katılırım - alışkanlıktan dolayı))

eğer bir maratonla ilgiliyse - peki, çöplerle uğraşma - katıl?!!!

 

yani kimse, sen bir kaybeden olduğun için, öyle kalacaksın.

tedavi edilemez.

Senin için tek teselli, bir milyonun hayalinde yerel foruma yazarak, incinmiş haysiyet duygusunu arttırmak...

bir milyonun olmayacak. asla.

farkındasın ama henüz inanmıyorsun bu yüzden kızgınsın...

ikramiye biriktir oğlum ... daha fazla yaz ... mizaha gir gel - daha fazla şaka kopyala-yapıştır. belki başka bir tahliye için yılda 10 dolar biriktirirsin...

ve senin için ateş kutusuna odun atacağım - dudaklarını yala ..

http://monitoring.traders-union.ru/strategies/trora-gold-133

orada stratejiyi bile analiz edebilirsin, ama korkarım sonuçları anlamayacaksın...

