ilk milyonunu al - sayfa 170
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Eşitliği göremiyorum, aynı grafiği ilkel ızgaralarda yapacağım))
Öyleyse yap, seni kim durduruyor?
yani birleşecek ama denge son ana kadar mükemmel olacak))
peki, sızmayacak şekilde yapın))
Bu konudaki gönderilerinizin amacı nedir?
iyi, örneğin, buraya yazanlar arasında gerçekten en azından bir şeyler kazanabilecek beyinleri olan en az birkaç kişi olup olmadığını görmek için.
Ek olarak, kelebekte hariç tutuyoruz, demoda işlem görüyor. yani tüm hayatı boyunca demoda, gerçek birleşmede oturacak.
birkaç yazarın şansı var. küçük, ama orada.
geri kalanlar sadece birkaç sent için direkleri dolduruyor. hem gerçek hayatta hem de handikapta kazanılabilir.
Muhtemelen altı aydır bu foruma gelmedim, gerek yoktu.
Tekrar kaybolacağım - çalış ...
daha fazlası, hayalperestler...
Umutsuz
iyi, örneğin, buraya yazanlar arasında gerçekten en azından bir şeyler kazanabilecek beyinleri olan en az birkaç kişi olup olmadığını görmek için.
anlam?
Ayrıca, kelebekte hariç tutuyoruz, demoda işlem görüyor. yani tüm hayatı boyunca demoda, gerçek birleşmede oturacak.
geçiş, ept
birkaç yazarın şansı var. küçük, ama orada.
uzman, evet!!!
geri kalanlar sadece birkaç sent için direkleri dolduruyor. hem gerçek hayatta hem de handikapta kazanılabilir.
gerçek hayatta kazanabilirsiniz. Ve kazanabilirsin ve zengin olabilirsin. Buradaki amaç, döviz piyasasında alım satım yaparak zengin olmaktır. Reklamın vaat ettiği gibi 10 s ... dolardan geliyor))
Muhtemelen altı aydır bu foruma gelmedim, gerek yoktu.
Tekrar kaybolacağım - çalış ...
daha da fanatikler, hayalperestler...
hadi vedalaşalım...
peki, bir umut bul))
evet buldum, ama işte böyle, alışkanlıktan çöp yapıyorum))
Bir sonraki adıma katılacak mısınız?
Tur bitmeden tüm pozisyonları kapattım, bir sonrakinde yeni fikirleri kontrol etmek istiyorum))
evet buldum, ama işte böyle, alışkanlıktan çöp yapıyorum))
Bir sonraki adıma katılacak mısınız?
eğer yarışma hakkındaysa - her zaman katılırım - alışkanlıktan dolayı))
eğer bir maratonla ilgiliyse - peki, çöplerle uğraşma - katıl?!!!
yani kimse, sen bir kaybeden olduğun için, öyle kalacaksın.
tedavi edilemez.
Senin için tek teselli, bir milyonun hayalinde yerel foruma yazarak, incinmiş haysiyet duygusunu arttırmak...
bir milyonun olmayacak. asla.
farkındasın ama henüz inanmıyorsun bu yüzden kızgınsın...
ikramiye biriktir oğlum ... daha fazla yaz ... mizaha gir gel - daha fazla şaka kopyala-yapıştır. belki başka bir tahliye için yılda 10 dolar biriktirirsin...
ve senin için ateş kutusuna odun atacağım - dudaklarını yala ..
http://monitoring.traders-union.ru/strategies/trora-gold-133
orada stratejiyi bile analiz edebilirsin, ama korkarım sonuçları anlamayacaksın...