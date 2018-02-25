ilk milyonunu al - sayfa 178
Evet, Danik bir düşünceyi ifade ediyor - sistematik olarak ticaret yapmanız gerekiyor. "Göz-elmas" veya "duyu" veya başka bir şey gibi diğer tüm ticaret stilleri - her zaman kayıplara giden bir yol.
Daniel Stolnikov :
bir fikir denemeye karar verdi. Su basmış değil. Ama doğru yönde gideceğinden eminim! ;)
Grafiklerinize bakarsanız fikir genellikle basittir
Bilmiyorum doğru mu, anlayabiliyor musunuz yoksa çok mu karmaşık...
daha iyi açıklamaya çalışacağım
sen bir demshchiksin ... bir demoda, sen bir enayisin, gerçek bir tanesinde, bir süzücü ...
kendinden şüphe duyan bir kişi - henüz kendini aşmamış korku ve açgözlülük ...
(ve bu öğrenilmesi gereken ilk şey)
ve bu nedenle başkalarını umutsuzca kıskanıyor, hatta mütevazı başarılar ...
o kadar kıskanç ki gerçek isimlerini izleme sırasında saklıyor ....
Peki ya - "büyük kahya ...", demoda yüzde 14.000 ... ama talihsiz 10-30 doları ne kadar gerçek birleştirir ...
o halde, boynuna kadar taşınmış olan bardağını sonuna kadar iç...
ps- Ben de senin yönüne gideceğinden eminim ... ama sadece Kolya Amca seni ziyaret ettiğinde ... bu genellikle olur
Benim için bir ticaret sinyalinin ana göstergelerinden biri yaşıdır. Bakın ve yılda %1000 verimle 2 yıldan daha eski sinyaller görmeyeceksiniz, istikrarlı çalışanlar için normal seviye yılda %300'dür (bu çok iyi), ancak çok az kişi %10,000 atlamak ister ve sonra birleştir.
Yaşa ve dezavantaja baktım -
bir yıllık periyot ve 10-20 düşüş ile sadece 6 normal sinyal vardı
en iyilerinden biri artık sınırların dışında (ve bir yılı aşkın süredir istikrarlı...
ps
ama Danila her şeyi aynı anda istiyor - Tanrı ona iyi şanslar versin ...
Sayın,
Artık sağlam kötü şeyler yazan ilk konuda değilsiniz, bu iyi değil ...
Sayın,
Artık katı kötü şeyler yazan ilk konuda değilsiniz, bu iyi değil ...
dostum bu kötü değil hayatın acı gerçeği
bu yoldaşın böyle söylemesi senin için açıkçası normal
Daniel Stolnikov :
geçiş, ept
uzman, evet!!!
hadi vedalaşalım...
Daniel Stolnikov :
Belki senin için zor? Peki, sayıların üzerine yazmak zor değil mi? )) Neden bir kukla yayıp sonra ne kadar havalı olduğunu söylüyorsun? Neden suya osuruk?
ZY Bir avuç su birikintisi--------------------
ama benim açıklamalarım soru işaretleri yaratıyor çünkü o bir arkadaşım ve ben yürüyüşe çıktım.
ps - eğlenmek istiyorsanız, milyonları hayal edin - evet, bu bir soru değil, eğlenin ... sadece akıllı ve önemli bir bakışla yapmayın ...
Pekala, yarı yarıya düşünüyorsunuz, her biri on depo sızdırdılar ... ne kadar önemsiz ... herkes boşaltıldı ...
bir milyon sızdırdığımı söylüyorlar ... ve hiçbir şey - canlı ve iyi ...
Düşüncelerinizin mantığını takip edemiyorum ve burada kalma amacınızla ilgili soruya (yukarıda verilen) cevabınız aslında yazdıklarınızla çelişiyor.
Düşüncelerinizin mantığını takip edemiyorum ve burada kalma amacınızla ilgili soruya (yukarıda verilen) cevabınız aslında yazdıklarınızla çelişiyor.
mantık piyasanınki gibi, orada gibi görünüyor, ama anlamaktan kaçıyor ...
ve bu sorguyu ayarlayacak savcılar değil, değil mi?
istedi - cevapladı, istemedi - kulaklarından geçmesine izin ver ...
ve bir karşı soru - neden kahyayı bu kadar savunuyorsun?
tıpkı bir anaokulunun kum havuzunda olduğu gibi ... bir şahin geldi - paskalya pastalarını çiğnedi, milyonlarca rüyayı saydı, bazılarında damgaları dürttü ...
Eh, insanlar nasıl ticaret yapacaklarını bilmiyorlar, peki, bırakın söylesin... o zaman neden kabarsın, Rio de Janeiro'dan bir milyoner kurun ... akıllı kelimeler dökün ... projeler inşa edin
Akıllı bir tüccar her şeyi görebilir - sadece çalışmanın sonuçlarına bakın.
porsto'nun ucuz gösterişlere ihtiyacı yoktur, özellikle daha akıllı ve daha deneyimli olanlar, olması gerektiği gibi, dikkat çekmeden ipucu verdiğinde.
Yakışıklı!!!
Bu, anladığım kadarıyla, ayın başından beri depoyu 130 kat artırdınız mı? Eğer öyleyse, o zaman sadece SÜPER!!!
Meslektaşlarıma destek olacağım, gizli ayrıntılara girmeden daha fazla ayrıntıya girmek istiyorum. :)
bir gram büyük değil. doları 130'a dağıtmak sorun değil, çünkü sadece 1 Bakü riskiniz var.
Daha büyük miktarlarla zorluklar ortaya çıkar.. Yumurtalar çelik değildir (yaşlanır).
sana daha fazlasını nasıl gösterebilirim?