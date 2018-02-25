ilk milyonunu al - sayfa 184

Yunanlılar hakkında karara kadar bir sükunet. Ben de bugün her şeyi kapatmaya çalışıyorum.
 
Öğrenme sürecinde sinir ağı:

 
Alexander Laur :

Onbirinci Gün:

Geçen haftaki fırsatlarla ilgilenenler için:

Toplam bakiye: +262.44%

Öz sermaye: +%144,66.

On bir günlük ticaret için günde %10, + %185 olmalıdır.

Deneme devam ediyor..... :)

Uçuş normaldir.
 
valeriy odintsov :

sen bir loshkom'dun, bu yüzden kalacaklar

hepsi aynı değil, ayda yaklaşık 5 dolar övünebilirsin ..

pamm'ımda% ne kadar yapıldığı ana şey bile değil, asıl mesele komisyonun% ne kadarının alındığı ...

https://www.mql5.com/en/signals/23724

Bir şey anlamıyorum, neden 2014'te anlaşmalar yapıldı ve ayrıca 2014'ten beri askıdalar, artık ticaret yapmıyor musunuz?
 

Daniil Stolnikov :

valeriy odintsov :

İkisini de bir gün yasakla
 
Pazartesi, spreadler genişliyor, kim ticaret yapacak ya da yapmayacak?
 
Pazartesi, spreadler genişliyor, kim ticaret yapacak ya da yapmayacak?
Ticaretim askıda, tüm bu spreadler umurumda değil...
 
Neden genişliyorlar? Bilgiler nereden?

alpari mail listesinde şöyleydi

euro hakkında ne düşünüyorsunuz?

 
alpari mail listesinde şöyleydi

euro hakkında ne düşünüyorsunuz?

Bir şekilde garip))), henüz tek bir komisyoncu böyle bir korku hikayesi göndermedi
 
Bir şekilde garip))), henüz tek bir komisyoncu böyle bir korku hikayesi göndermedi
2. EUR yüksek oynaklık uyarısı
Sayın Müşteri,

Yunanistan'ın Euro Bölgesi'ndeki belirsiz geleceği nedeniyle, EUR çiftlerinde işlem yapma riskini azaltmak için elimizden gelenin en iyisini yaptığımızı size bildirmek isteriz.

Açık piyasada yüksek oynaklığa karşı koruma sağlamak için, EUR çiftleri ticareti yaparken marj gereksinimleri artırılabilir.

Cumartesi-Pazar gecesi piyasa koşullarının ciddiyetine bağlı olarak, mevcut pozisyonlar kapanana kadar EUR ticaretini sınırlama hakkımızı saklı tuttuğumuzu lütfen unutmayın.

Ve elbette, piyasa açılmadan önce EUR çiftleri için geçerli olacak işlem koşullarını açıklayacağız.
Herhangi bir sorunuz varsa, tereddüt etmeyin
En iyi dileklerimle,
Müşteri desteği....



Ve böylece beni üç kez korkuttular ....
