Onbirinci Gün:
Geçen haftaki fırsatlarla ilgilenenler için:
Toplam bakiye: +262.44%
Öz sermaye: +%144,66.
On bir günlük ticaret için günde %10, + %185 olmalıdır.
Deneme devam ediyor..... :)
sen bir loshkom'dun, bu yüzden kalacaklar
hepsi aynı değil, ayda yaklaşık 5 dolar övünebilirsin ..
pamm'ımda% ne kadar yapıldığı ana şey bile değil, asıl mesele komisyonun% ne kadarının alındığı ...
https://www.mql5.com/en/signals/23724
Daniil Stolnikov :
valeriy odintsov :
Pazartesi, spreadler genişliyor, kim ticaret yapacak ya da yapmayacak?
Neden genişliyorlar? Bilgiler nereden?
alpari mail listesinde şöyleydi
euro hakkında ne düşünüyorsunuz?
Bir şekilde garip))), henüz tek bir komisyoncu böyle bir korku hikayesi göndermedi
Yunanistan'ın Euro Bölgesi'ndeki belirsiz geleceği nedeniyle, EUR çiftlerinde işlem yapma riskini azaltmak için elimizden gelenin en iyisini yaptığımızı size bildirmek isteriz.
Açık piyasada yüksek oynaklığa karşı koruma sağlamak için, EUR çiftleri ticareti yaparken marj gereksinimleri artırılabilir.
Cumartesi-Pazar gecesi piyasa koşullarının ciddiyetine bağlı olarak, mevcut pozisyonlar kapanana kadar EUR ticaretini sınırlama hakkımızı saklı tuttuğumuzu lütfen unutmayın.
Ve elbette, piyasa açılmadan önce EUR çiftleri için geçerli olacak işlem koşullarını açıklayacağız.
Müşteri desteği....
Ve böylece beni üç kez korkuttular ....