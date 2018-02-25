ilk milyonunu al - sayfa 182

Eh, neredeyse unutuyordum - söyle bana, sinyal "Bağlantı Kesildi" ye hangi değerler için giriyor? Bir şey unuttum...
 

Bu arada Danila, ama sivrisinekleri yeniden eğitmişsin)))

 
valeriy odintsov :

kindzadza'dan "bunu sana biri mi söyledi yoksa sen mi uydurdun"

Milyonlarca konuda folklor konularına YouTube videoları yükleyen karakterden daha tuhaf değilim.

nedense size garip gelmiyor..ama konunun herhangi bir kriterine girmiyor

Bu konu kişisel değilse herkes yazabilir.

yasaklanan bile...

dahası ... sizin için, kâhya garip değil - sürekli birleşen, ancak doğrudan milyonları hayal eden.

ama kişi tuhaf - %100 başarılı ticaretin hikayesini yayınlayan ... ki buna dikkat etmiyorsun - stratejiyi öğrenmemek - kimse sormadı bile - "ahbap, bunu nasıl yapıyorsun"

bundan konunun bir milyonun üretimi ile ilgili olmadığı ... ama bunun hakkında konuşmak olduğu sonucuna varıyorum - sermayeyi postalarla doldurmak için ... aynı milyon, muhtemelen ...

Forex'te kaybedenler %95. ve kural olarak, herkesten daha fazla yazarlar ..., yaralı egolarını öne çıkarmaya ve hafifçe düzeltmeye çalışırlar.

buraya yazmamı istemiyorsan sorun değil... ama o zaman bir milyon almanın tarifini asla öğrenemeyeceksin...

ve buradaki yazarların çoğu bunun için kendi akıllarına sahip değiller ... yeterli olsaydı, o zaman sonuçlarla ilgili güçlü ve ana övüneceklerdi.

sonuç tek başına gösterilirken - kahya ayda 3 dolar kazandı ...

ancak bu şekilde çalışabilirsiniz - dikkat etmeniz gereken şey siyah daire içine alınmış

bu sinir ağının nasıl çalıştığını öğreniyor...

Ve neden -99% artış?

ve puanlardaki istatistikler de buz değildir - 86347

 
Zogman :

Daha dün bir hedge fon konseyi, sinir ağıma ne kadar yatırım yapacağımı tartışmak için toplandı. Eh, sivrisinek uzun süre tereddüt etmedi ve 50 limon attı. Strateji artık kazan-kazan. Burada, örneğin, ne düşünüyorsunuz - dün poundu kim hareket ettirdi?

ekran görüntüsünü daha sonra paylaşacağım
 

Komik - komisyoncunun sunucusu bir gün boyunca çalışmadı, bugün çalıştı.

Rapor:

Depo 5000

Bakiye 8358

Özkaynak 8328


 
Danila, senin sistemin bir sinir ağı değil, bir sinir ağı.
 
Bunun gerçek bir hesap olduğunu... ve 1000USC'den çok uzak olduğunu söylememe gerek var mı?

arkadaşıma zaten tamamen yalan söyledin ... başkalarını aptal olarak görme - hepiniz göz önündesiniz ...

işte sinyaliniz kırmızı daire içine alınmış - ne kadar gerçek ...

buradaki tüm faaliyetleriniz yalanlardan oluşuyor... kelimelerle yalanlar...

Bilmiyor musun - sinyaller neden devre dışı kalıyor .. - 18 tanesine sahipsin ...

stat orada kalırsa, sinyal sahibinin isteği üzerine kapatılır. diğer durumlarda - istatistikler görünmediğinde - sinyallerinizde olduğu gibi - bir marj ve tam bir tahliye var ...

 
Ama bazen sana (... sanki daha yumuşakmış gibi ...) ve sessizce bakmakla ilgilendiğim aklıma gelmedi.

Bilgili (ve yetenekli) bir kişi geldi, okul çocuğunuz Danila'yı bir gözleme haline getirdi ve hatta üstüne biber koydu - güzellik!

 
Kliniğe gidin, ateşinizi ölçün ve resepsiyondan Kashchenko'ya sorun.
 
Yarın Yunanistan'ı boşaltacaklar. Euro ticareti yapmıyoruz - bu tehlikeli.
