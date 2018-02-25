ilk milyonunu al - sayfa 182
Bu arada Danila, ama sivrisinekleri yeniden eğitmişsin)))
kindzadza'dan "bunu sana biri mi söyledi yoksa sen mi uydurdun"
Milyonlarca konuda folklor konularına YouTube videoları yükleyen karakterden daha tuhaf değilim.
nedense size garip gelmiyor..ama konunun herhangi bir kriterine girmiyor
Bu konu kişisel değilse herkes yazabilir.
yasaklanan bile...
dahası ... sizin için, kâhya garip değil - sürekli birleşen, ancak doğrudan milyonları hayal eden.
ama kişi tuhaf - %100 başarılı ticaretin hikayesini yayınlayan ... ki buna dikkat etmiyorsun - stratejiyi öğrenmemek - kimse sormadı bile - "ahbap, bunu nasıl yapıyorsun"
bundan konunun bir milyonun üretimi ile ilgili olmadığı ... ama bunun hakkında konuşmak olduğu sonucuna varıyorum - sermayeyi postalarla doldurmak için ... aynı milyon, muhtemelen ...
Forex'te kaybedenler %95. ve kural olarak, herkesten daha fazla yazarlar ..., yaralı egolarını öne çıkarmaya ve hafifçe düzeltmeye çalışırlar.
buraya yazmamı istemiyorsan sorun değil... ama o zaman bir milyon almanın tarifini asla öğrenemeyeceksin...
ve buradaki yazarların çoğu bunun için kendi akıllarına sahip değiller ... yeterli olsaydı, o zaman sonuçlarla ilgili güçlü ve ana övüneceklerdi.
sonuç tek başına gösterilirken - kahya ayda 3 dolar kazandı ...
ancak bu şekilde çalışabilirsiniz - dikkat etmeniz gereken şey siyah daire içine alınmış
bu sinir ağının nasıl çalıştığını öğreniyor...
Ve neden -99% artış?
ve puanlardaki istatistikler de buz değildir - 86347
ekran görüntüsünü daha sonra paylaşacağım
Komik - komisyoncunun sunucusu bir gün boyunca çalışmadı, bugün çalıştı.
Rapor:
Depo 5000
Bakiye 8358
Özkaynak 8328
Daha dün bir hedge fon konseyi, sinir ağıma ne kadar yatırım yapacağımı tartışmak için toplandı. Eh, sivrisinek uzun süre tereddüt etmedi ve 50 limon attı. Strateji artık kazan-kazan. Burada, örneğin, ne düşünüyorsunuz - dün poundu kim hareket ettirdi?
Ah evet, neredeyse unutuyordum:
Bunun gerçek bir hesap olduğunu... ve 1000USC'den çok uzak olduğunu söylememe gerek var mı?
arkadaşıma zaten tamamen yalan söyledin ... başkalarını aptal olarak görme - hepiniz göz önündesiniz ...
işte sinyaliniz kırmızı daire içine alınmış - ne kadar gerçek ...
buradaki tüm faaliyetleriniz yalanlardan oluşuyor... kelimelerle yalanlar...
Bilmiyor musun - sinyaller neden devre dışı kalıyor .. - 18 tanesine sahipsin ...
stat orada kalırsa, sinyal sahibinin isteği üzerine kapatılır. diğer durumlarda - istatistikler görünmediğinde - sinyallerinizde olduğu gibi - bir marj ve tam bir tahliye var ...
Bu arada Danila, ama sivrisinekleri yeniden eğitmişsin)))
Ama bazen sana (... sanki daha yumuşakmış gibi ...) ve sessizce bakmakla ilgilendiğim aklıma gelmedi.
Bilgili (ve yetenekli) bir kişi geldi, okul çocuğunuz Danila'yı bir gözleme haline getirdi ve hatta üstüne biber koydu - güzellik!
... sivrisinek uzun süre tereddüt etmedi ve içine 50 limon attı ...
