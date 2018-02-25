ilk milyonunu al - sayfa 173
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Ancak Strange çok memnun değil - tahminleri gerçek oluyor)) Doğru, hepsi değil
Nostradamus'un yazdığı gibi, iplik hala karardı
ama pound düşüyor
Danila, sizce ne düşmeye devam edecek yoksa şimdiden boo'ya mı çevrilecek? ondan önce erken tercüme ettim, yoksa şimdi daha çok olurdu - bu her zamanki gibi
Garip kim?
Garip kim?
https://www.mql5.com/ru/users/stranger
https://www.mql5.com/ru/forum/38821/page1895 adresine yazar
forumda uzun süredir belki 11'den
özel tahminler gerçek oluyor, Chicago'daki seçenek seviyelerini ve diğer çeşitli bilgileri kullandığını söylüyor
detaylı anlatma ama genellikle ipucu verir
Danila ve ben onu zorlamaya çalışıyoruz - ama henüz ayrılmadık
katılmak
ps
Fiyatlar üzerinde yalnızca kendiniz mi işlem yapıyorsunuz - yoksa başka bir şey mi kullanıyorsunuz - haberler, seçenekler, ciltler?
Danila ve ben onu zorlamaya çalışıyoruz - ama henüz ayrılmadık
katılmak
tüm ofisi yaktı
güzellik, evet! aptal!!!
Eh, yine eksilerden kurtuldun! Harika.
Eh, bende her şey sakin... Ama endişelenmem gerekiyordu, sadece 4 talihsiz puan SL'ye ulaşmadı ...
Eh, şimdi bir hafta içinde, belki de artı kuyuya gireceğiz ...
Eh, şimdi bir hafta içinde, belki de artı kuyuya gireceğiz ...
kendimden eminim ;)
Aferin sana...
Ama emin değilim... Ama görebileceğiniz gibi, girişim hala geçerli ve SL nakavt edilmedi... Ama küçük zaman dilimlerinde işlem yapıyor gibisiniz...
Aferin sana...
Ama emin değilim... Ama görebileceğiniz gibi, girişim hala geçerli ve SL nakavt edilmedi... Ama küçük zaman dilimlerinde işlem yapıyor gibisiniz...