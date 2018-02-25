ilk milyonunu al - sayfa 173

Yeni yorum
 
Daniil Stolnikov :
Ancak Strange çok memnun değil - tahminleri gerçek oluyor)) Doğru, hepsi değil

Nostradamus'un yazdığı gibi, iplik hala karardı

ama pound düşüyor

Danila, sizce ne düşmeye devam edecek yoksa şimdiden boo'ya mı çevrilecek? ondan önce erken tercüme ettim, yoksa şimdi daha çok olurdu - bu her zamanki gibi

 
Alexander Laur :
Garip kim?
deneyimli dede
 
Alexander Laur :
Garip kim?

https://www.mql5.com/ru/users/stranger

https://www.mql5.com/ru/forum/38821/page1895 adresine yazar

forumda uzun süredir belki 11'den

özel tahminler gerçek oluyor, Chicago'daki seçenek seviyelerini ve diğer çeşitli bilgileri kullandığını söylüyor

detaylı anlatma ama genellikle ipucu verir

Danila ve ben onu zorlamaya çalışıyoruz - ama henüz ayrılmadık

katılmak

ps

Fiyatlar üzerinde yalnızca kendiniz mi işlem yapıyorsunuz - yoksa başka bir şey mi kullanıyorsunuz - haberler, seçenekler, ciltler?

 
Zogman :

Danila ve ben onu zorlamaya çalışıyoruz - ama henüz ayrılmadık

katılmak

tüm ofisi yaktı
 
güzellik, evet! aptal!!!

 
Daniil Stolnikov :
tüm ofisi yaktı
onun için bir kalabalığa ihtiyacın var))))))))))))
 
Daniil Stolnikov :
güzellik, evet! aptal!!!

Eh, yine eksilerden kurtuldun! Harika.

Eh, bende her şey sakin... Ama endişelenmem gerekiyordu, sadece 4 talihsiz puan SL'ye ulaşmadı ...

Eh, şimdi bir hafta içinde, belki de artı kuyuya gireceğiz ...

 
George Merts :

Eh, şimdi bir hafta içinde, belki de artı kuyuya gireceğiz ...

kendimden eminim ;)
 
Daniil Stolnikov :
kendimden eminim ;)

Aferin sana...

Ama emin değilim... Ama görebileceğiniz gibi, girişim hala geçerli ve SL nakavt edilmedi... Ama küçük zaman dilimlerinde işlem yapıyor gibisiniz...

 
George Merts :

Aferin sana...

Ama emin değilim... Ama görebileceğiniz gibi, girişim hala geçerli ve SL nakavt edilmedi... Ama küçük zaman dilimlerinde işlem yapıyor gibisiniz...

anlaşmanız hakkında iyi değil ve emin değilim)) nereye düşeceğinize bağlı olarak. 1.105 - belki. 1.08 - belki, ama daha az olası)) Her ne kadar 1.06 ve 1.04 olasılığı olsa da. Pahalı para birimine ihtiyaç duymazlar. Ama orada ne var ve kimin ihtiyacı var - piyasa umursamıyor. farklı ticaret yapıyorum
1...166167168169170171172173174175176177178179180...217
Yeni yorum