Birikme bölgesi ve trendi - sayfa 9
Konu: trendlerle ilgili bir şey. Yani, pound için trend sadece satın alıyor. Kim satar - kendi tehlikesi ve riski altında ve kim kazanır - satın alır.
Bu yüzden mi sent ticareti yapıyorsun?
Belki. İngilizler bahsi biraz yükseltti.
Bana öyle geliyor ki fiyat her zaman aynı şekilde hareket ediyor. Örneğin.
İşte saatlik grafik. Küçük bir konsolidasyon ve bunun bir çıkış yolu var. Yeniden testten sonra alım satım yaptım.
Aynı çift, ancak yalnızca 5m grafiklerle. Bu bölgede küçük bir konsolidasyon ve yeniden test var. İdeal fiyat hareketi bu değil mi?)))
Tam olarak aynı değil, grafiğin sol tarafında mum yayılımı "düşük" ve ardından geniş hareketler gitti, yani. Hangi varsayım yapılabilir - piyasa hedef seviyeye ulaştı ve birikiyor (seçeneklerden biri olarak), COT raporlarına göre, aynı zamanda büyük oyuncuların her iki yönde de pozisyonları olduğu ve "yeniden konumlandırmanın nasıl gerçekleştiği" gözlemlenebilir. faz" (trend değişimi) yapısal olarak bir daire şeklinde oluşturulmuştur.
Brexit'teki yükselişin ardından düzeltme seviyeleri alanında EUR-GBP ve euro'yu da izleyebilirsiniz.
Mutlu Noeller sana. Aynı ya da değil hesabındaki düşüncenizi anlıyorum. Anlıyorum,
TS'min çalıştığını ve buna bağlı kalmaya çalıştığımı. Ama hala her şeye sahip değilim.
test edildi ve çalıştı. Ticaret sesleri var ve müdahale ediyorlar.
Onlardan uzaklaşmak yok. Bu yüzden hala test ediyorum ve çalışıyorum.
Piyasa asla bitmez.
Ne paylaşabilirsin? Yoksa övünmek mi?
Merhaba dürüst şirket... bir muz çıkardılar, devam edebilirsiniz... ph enflasyonu artıyor, Merkez Bankası oranı yükseltiyor - bu, para biriminin ucuzlaması gerektiği anlamına geliyor, o zaman sterlin neden büyüyor ...) ) da düştü ... ve neredeyse herkesi unuttum Yeni sinsi 22'sinde ve bu Noel'de ... ah ne olacak, ne olacak - tüm dünya düzeninde tam bir devrim, belki de kötü niyetli spekülatörler olarak yasa dışı olacağız ...)))
Ve düşüş için ön koşullar nelerdi?
Diyorum ki: enflasyon, teoride, veren devletin para biriminin maliyetini düşürür ...
ama tüm tekniğin alt üst olduğu ortaya çıktı ...)))
Kesinlikle bu şekilde değil.
Her şeyden önce, TA'nın fiyat bileşeni işlenir. Ve geri kalanı likidite birikimi ile.
Kar elde etmek için standart yöntem.))