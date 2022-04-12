Birikme bölgesi ve trendi - sayfa 12

Veniamin Skrepkov # :

Finansal analistler her zaman hesaplanmış verilerle uğraşmazlar, farklı seviyelerde bilgi toplayarak bir piyasa değerlendirmesi oluştururlar. Ve durumu basitleştirerek on binlerce kişiden ayrılmak kolaydır.

Finansal analistler... Yatırım yapmak gibi mi? Eğlenceli
 
Vladimir Baskakov # :
Finansal analistler... Yatırım yapmak gibi bir şey mi? Eğlenceli

Sürekli olarak üçüncü taraf tahminlerini dinlemekle fazla uğraşmıyorum, ancak bir fikir var, bazıları materyali sunarken mantıklı bir şekilde tartışıyor, diğerleri sadece “gerçeği kesiyor” ve ne zaman

"analitik makyaj" - tıraşlı bir kafa - bir ceket markası karışımıyla bile, ama sonra komik.

 

Bölgenin alt sınırından satın alma anlaşması. Yarısı çoktan kapandı.

Fiyat ekranda olduğu gibi hareket ederse, bir fırsat ekleyeceğim.

 

CME'li tüm sayılar eşit derecede yararlı değildir

özellikle marj bölgeleri arayanlar için

;)

Aleksandr Yakovlev # :

Bölgenin alt sınırından satın alma anlaşması. Yarısı çoktan kapandı.

Fiyat ekrandaki gibi hareket ederse fırsat ekleyeceğim.


usdcad erken satın al!! Petrol fiyatları yükselirken Kanada fiyatları yükselecek!! 15 dakika değil haftalık tabloya bakın)

 
dryun777 # :

Bilgi için teşekkürler.

tavsiye dinlemem

Aleksandr Yakovlev # :

Bilgi için teşekkürler.

tavsiye dinlemem

hmm, peki, eksilere otur !!!)))
dryun777 # :
hmm, peki, eksilere otur !!!)))
Kardeşim, sonunda geri döndü! Buradaki tek mantıklı kişi!
Vladimir Baskakov # :
Kardeşim, sonunda geri döndü! Buradaki tek düzgün insan
yeni yılda bazı şeyler, öyle değil)) garip, değişti .. bazı kötülükler, insanlara ne oldu?
dryun777 # :
Hala ticaret yapmayı öğrenmediler, bu yüzden kabarık
