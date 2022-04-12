Birikme bölgesi ve trendi - sayfa 3
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Sana ne cevap verebilirim? Evet dersem, sözlerimi doğrulayan sinyal nerede diye soracaksınız . Bu web sitesinin halka açık bir alan olduğu yanıtını verebilirim ve kamusal alanda gereğinden fazla bilgi yayınlamayacağım. Diğer herhangi bir sitede olduğu gibi, kendiniz hakkında bilgi yayınlamanız gerekmez.
Hayır, sormayacağım. Bunun için sözünü alacağım.
İYİ bir iş çıkardın mı?Ve cevabınız yeterli olacaktır.
Hayır, sormayacağım. Bunun için sözünü alacağım.
İYİ bir iş çıkardın mı?
Bu göreceli bir boyuttur ve neyle karşılaştırıldığına bağlıdır.
konu dışı tartışma
Bu göreceli bir boyuttur ve neyle karşılaştırıldığına bağlıdır.
konu dışı tartışma
Kendi ihtiyaçlarından karşılaştırma.
yakında sileceğim
Samimi.
Burada mesela arifesinde bir durum var.
Küçük birikme alanı. çıkmak için bekliyorum
ve satın alma noktasında.
Bakalım olaylar nasıl gelişecek.
Herkese merhabalar ve mutlu yıllar arkadaşlar.
Bu başlıkta, birikim bölgesi veya konsolidasyon bölgesi (herhangi biri için ne derse uygunsa) konusunu gündeme getirmek istiyorum.
Genel olarak herhangi bir örüntü varsa, bu birikim bölgesinden çıktıktan sonra fiyat hareket etmeye devam ediyorsa?
Bu genellikle tartışmak istediğim birçok ticaret sisteminden biridir. Dikkatinize, anlaşma yaptığım bir ekran görüntüsünü sunmak istiyorum.
Euro dolar, pound dolar, Kanada doları çiftleri için tahmini tartışma. Seçeneklerinizi sunabilirsiniz.
Gördüğünüz gibi belirli bölgeler (küçük olanlar) var ve bunlara tepki var.
Yardımlarınızla istatistik toplamak istiyorum. Umarım bana yardım edebilirsin)))
Bir desen var. Ama hangi yönde çalışacak, bir kalıbı yok. Ortalama 50/50. Orayı kazma.
Bir desen var. Ama hangi yönde çalışacak, bir kalıbı yok. Ortalama 50/50. Orayı kazma.
Keşfetmek istediğim şey bu.
Burada örneğin pound için hemen hemen benzer bir durum söz konusudur.
Belli bir bölge var ve tekrar test ile oradan çıkıyor.
Burada örneğin pound için hemen hemen benzer bir durum söz konusudur.
Belli bir bölge var ve tekrar test ile oradan çıkıyor.
duyulara gel, hangi bölge, ne yeniden test ediyor ... bir gece var (gece ne var - ekranda bir seneler arası) daire ve pazarın açılması. TÜMÜ. Geceleri neredeyse hiç aktivite yok, gündüzleri büyüklük sıralarına göre keskin bir şekilde yükseliyor. Genlikte patlayıcı bir artışla, "testler / tekrar testler" görünümü belirir.
yardımınızla, hemen hemen her gün bölgeler / yeniden testler / aralarla işaretlendi :-)
duyulara gel, hangi bölge, ne yeniden test ediyor ... bir gece var (gece nedir - ekranda bir yıl arası) daire ve pazarın açılması. TÜMÜ. Geceleri neredeyse hiç aktivite yok, gündüzleri büyüklük sıralarına göre keskin bir şekilde yükseliyor. Genlikte patlayıcı bir artışla, "testler / tekrar testler" görünümü belirir.
yardımınızla, hemen hemen her gün bölgeler / yeniden testler / aralarla işaretlendi :-)
Bu senin düşüncen. benimkine yapışırım.
Genel olarak bakalım.