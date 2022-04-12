Birikme bölgesi ve trendi - sayfa 4
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Burada mesela arifesinde bir durum var.
Küçük birikme alanı. çıkmak için bekliyorum
ve satın alma noktasında.
Bakalım olaylar nasıl gelişecek.
RSI göstergesinin 72'den büyük veya 28'den küçük, M15 ve D1 arasındaki tüm okumalarını yazarsanız ve en az bir kez hangi fiyata denk geldiklerine bakın.
Ardından aşağıdaki resmi göreceksiniz. Gördüğünüz gibi, RSI tarihsel olarak neredeyse her fiyata bir sinyal verdi.
Ancak en az 400 kez tekrar eden fiyatları kontrol ederseniz, tarihsel olarak RSI'nin aynı yerde sinyal verdiği fiyatların olduğunu göreceksiniz.
Öyleyse soru şu şekilde görülmeli: Birikme Bölgesi / Dağıtım Bölgesi?
RSI göstergesinin 72'den büyük veya 28'den küçük, M15 ve D1 arasındaki tüm okumalarını yazarsanız ve en az bir kez hangi fiyata denk geldiklerine bakın.
Ardından aşağıdaki resmi göreceksiniz. Gördüğünüz gibi, RSI tarihsel olarak neredeyse her fiyata bir sinyal verdi.
Ancak en az 400 kez tekrar eden fiyatları kontrol ederseniz, tarihsel olarak RSI'nin aynı yerde sinyal verdiği fiyatların olduğunu göreceksiniz.
Öyleyse soru şu şekilde görülmeli: Birikme Bölgesi / Dağıtım Bölgesi?
RSI göstergesine güvenmiyorum. Ve ben onun sinyallerini dikkate almıyorum.
RSI göstergesine güvenmiyorum. Ve ben onun sinyallerini dikkate almıyorum.
MA100 ve MA50'nin kesiştiği noktada bile hangi göstergenin kullanıldığı önemli değildir. Bu tür kavşakların belirli fiyatlarda oluşup oluşmadığı önemlidir.
Artık bilişsel sürecinize müdahale etmeyeceğim.
RSI göstergesinin 72'den büyük veya 28'den küçük, M15 ve D1 arasındaki tüm okumalarını yazarsanız ve en az bir kez hangi fiyata denk geldiklerine bakın.
Ardından aşağıdaki resmi göreceksiniz. Gördüğünüz gibi, RSI tarihsel olarak neredeyse her fiyata bir sinyal verdi.
Ancak en az 400 kez tekrar eden fiyatları kontrol ederseniz, tarihsel olarak RSI'nin aynı yerde sinyal verdiği fiyatların olduğunu göreceksiniz.
O halde soru şu şekilde mi görülmeli: Birikme Bölgesi / Dağıtım Bölgesi?
MatLab'ı alın, rastgele bir yürüyüş oluşturun, mevsimleri ekleyin ve yönteminizi uygulayın. Sonucu karşılaştırın. Bölgeleri gördün mü? ama değiller
MatLab'ı alın, rastgele bir yürüyüş oluşturun, mevsimleri ekleyin ve yönteminizi uygulayın. Sonucu karşılaştırın. Bölgeleri gördün mü? ama değiller
Maxim Kuznetsov beni bir şeye ikna etmeye mi çalışıyorsun?
Ticarette en önemli şey kâr değildir.
Ve hangi yöntemlerle çıkarıldığı tamamen bireysel bir yaklaşımdır.
Benimkini seçtim ve kullanmaya ve test etmeye çalıştım.
Pound üzerinde, genel olarak, her şey harika çıktı. Küçük bir birikim bölgesinden bir reaksiyon meydana geldi.
Anlaşmada 17 s.'yi kapattım ve bakiyeyi BU'ya aktardım.
Bir desen var. Ama hangi yönde çalışacak, bir kalıbı yok. Ortalama 50/50. Orayı kazma.
Hangi şekilde çalıştığı ne fark eder? Emirleri durdur - nerede arıza, orada ve açılış. Vakaların büyük çoğunluğunda. Sadece, bir geri dönüş sırasında neredeyse her zaman bir düşüş olduğunu anlamanız gerekir. Açma sinyalini kırarsa, kapatılmalıdır.
MatLab'ı alın, rastgele bir yürüyüş oluşturun, mevsimleri ekleyin ve yönteminizi uygulayın. Sonucu karşılaştırın. Bölgeleri gördün mü? ama değiller
Şaşırmış. At, hocalarımdan birinin dediği gibi anlar. Rastgele değiş tokuşlar için MathLab'da mevcut değiller. Üzgünüz, sadece gerçek piyasada mevcut. Ve çok iyi çalışıyorlar.
İşte Kanada'da benzer bir durum. Birikim bölgesi - ondan çıkış - tekrar test edin ve kar edin.
Anlaşmanın bir kısmı zaten kapandı. Ticaret yapmak sıkıcı. Her şey tahmin edilebilir
İşte Kanada'da benzer bir durum. Birikim bölgesi - ondan çıkış - tekrar test edin ve kar edin.
Anlaşmanın bir kısmı zaten kapandı. Ticaret yapmak sıkıcı. Her şey tahmin edilebilir
İşlem hacmini artırmak sıkıcı olmayacak)). Bir pozisyondan çıkmak için hangi kurallarınız var?