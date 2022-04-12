Birikme bölgesi ve trendi - sayfa 14
Numara. rahatsız değildi.
Ve "düzen" hakkında, ben de kendi bakış açımı söyledim.
Ve sizinkiyle eşleşmeyebilir.
Ama aracımın inceliklerini anlatmayacağım.
işte bir tane daha!!! bu bir dikdörtgen figür! trendin devamı
Böyle hediyelere ihtiyacım yok!!! Duraktaki ilk işlemleriniz zaten uçup gitti!!!! ve gün içinde kısacık hareketler, bu saçmalık!!! Rakam bitecek!!! asıl şey sabır !!! ve bu çifti satın alanlar kaybedecek! !!
Boş sözler.
Ve favori sözler "Sana söylemiştim"
Ve favori sözler "Sana söylemiştim"
SINIF !
Herkese merhabalar ve mutlu yıllar arkadaşlar.
Bu başlıkta, birikim bölgesi veya konsolidasyon bölgesi (herhangi biri için ne derse uygunsa) konusunu gündeme getirmek istiyorum.
Genel olarak herhangi bir örüntü varsa, bu birikim bölgesinden çıktıktan sonra fiyat hareket etmeye devam ediyorsa?
Bu genellikle tartışmak istediğim birçok ticaret sisteminden biridir. Dikkatinize, anlaşma yaptığım bir ekran görüntüsünü sunmak istiyorum.
Euro dolar, pound dolar, Kanada doları çiftleri için tahmini tartışma.. Seçeneklerinizi sunabilirsiniz.
Gördüğünüz gibi belirli bölgeler (küçük olanlar) var ve bunlara tepki var.
Yardımlarınızla istatistik toplamak istiyorum. Umarım bana yardım edebilirsin)))
AUD_USD , paritenin aralıkta (geçen hafta) işlem gördüğü M-15 alanları vurgulandığında, bunların hacimleri kapatmak için rahat bölgeler olduğunu varsayabiliriz (belirli seviyelerde bay-sell karşısında) ve hacimleri bilmediğimiz için , sadece bunları varsayabiliriz. bankada, siparişler bir kutuda bay için, diğerinde - satış için birikir ve bazı yığınlar daha kalındır ve bu hareketin nedeni olacaktır. Ayrıca emirlerin niteliğini de bilmiyoruz - alım satım işlemleri, döviz işlemleri, Merkez Bankası altın rezervleri oluşturuyor vb. onlar. zamanla, uygulamaların yürütme süresi farklıdır.
AUD_USD M-15, 4 alan seçili, kanal 3 nokta üzerine kurulu yani. Tech.Anal olasılığı zaten var. (düz bölgelerin uç noktalarına göre), haftayı bir bütün olarak ele alırsak, kapanışın açıktan çok fazla "ayrılmadığı" açıktır, yani. tüm hafta çoğunlukla yataydı, ancak satın almalarda (7274), TA öğesi, pivot seviyeleri, standart sapmalar ve bunlara ek olarak hareketlilik vardı. anlar, olayın bir tür yorumunu yapmaya çalışmanız gerekir - neler oluyor al - al - sat - sat, cari (günlük hacimler) veya büyük bir şey, çünkü satıştaki hareket bir emirlerin uygulanması olabilir Sonraki satın alma siparişleri için teklifleri karlı seviyelere kaydırmak için "kutu" (şu anda).
Kanadalı hakkında ne düşünüyorsunuz?
O gün kanal sınırından sıçradık ve 2700 seviyesinden 2800 tekrar tekrar test edildi ve soru 27. seviyede, H-3'te, 15 saatlik bölgede 2605 ve S\R seviyelerini düşünüyorum, ve Fed'den gelecek haber beklentisiyle bugün volatilitede bir artış bekleyebiliriz ama genel olarak kotasyonlar 27. seviye ile kanal arasında "kenetlenmiş", D - 1 - 1.5 yakın seviyelere tepki gözlemleyeceğim , rakamın üçe "düşme" potansiyeli var ve bu senaryo gerçekleşirse, o zaman belki euro ile korelasyon içinde veya alternatif olarak yukarıdan aşağıya doğru.
Kanadalı hakkında ne düşünüyorsunuz?