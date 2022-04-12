Birikme bölgesi ve trendi - sayfa 5
İşlem hacmini artırmak sıkıcı olmayacaktır)) . Bir pozisyondan çıkmak için hangi kurallarınız var?
Bu gereksiz. Sıkılmadım.
Birkaç seçenek. Ancak asıl şey, sinyalin tersine çevrilmesidir.
Bu gereksiz. Sıkılmadım.
çıkış - yeni bir birikim bölgesinin ortaya çıkışı. Bu yüzden anlıyorum?
Hemen hemen. Ama sadece buna güvenmiyorum. Birkaç yöntem.
Okun üzerinde durduğu TP seviyesi gösterilir.
Tabii ki, bir eğilim mümkündür ve ardından karlı bir pozisyonun erken kapanmasıyla ilgili acı bir pişmanlık olacaktır. Ama burada da seçenekler var. Büyük olasılıkla, seviyeden bir toparlanma olacaktır. Seviyeyi kırarak onaylanan aşağı doğru hareketin yeniden başlamasında, örneğin hiçbir şey pozisyonun devam etmesini engellemez.
Anlaşma direnç bölgesinden yapıldı.
Oluşan kanaldan ayrıldıktan sonra ana ticareti alt hedefe yapacağım.
Tüm bu kareler ve dikdörtgenler ÇOK özneldir, nasıl hissettiğinize ve daha önce içtiğiniz alkol miktarına bağlı olarak bu yerde "çizmek" veya belki biraz DAHA GENİŞ ...
Yine, bu "kaya resmi" nasıl test edilir?...
Bunu yapmak için, çok fazla ticaret deneyimine ve çizelgelerden parlak gözlere ihtiyacınız var.
Bence sen onlardan birisin. Ve test etmek için anlamalısın
sadece kareler olmadığını. Üzerine inşa etmeniz gereken birçok farklı parametre var.
bu karelerin nereye ve nasıl çizileceğine karar vermek.
Anlaşılır şekilde! Test etmek imkansız...
Yazık... Ancak...
Evet, bunun üzerine bir robot yazamazsınız.
