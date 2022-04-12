Birikme bölgesi ve trendi - sayfa 2
Lilita
litita. Doğru şekilde?
Ya da İngilizce yaz? Nasılsınız?
Yanlış telaffuz için şimdiden özür dilerim.
Hiçbir gösterge size trendin değiştiğini söyleyemez.
Daha fazla tartışmaya gerek yok çünkü göstergenin gelecekte ne göstereceğini söylemedim. Gösterge okumalarına fiyat hareketinin yön değiştirdiği fiyat seviyeleri olarak baktığımı söyledim.
RSI'dan asla günlük veya 4 saatlik bir trend değişikliği söylemeyeceksiniz. çizelge.
Gösterge okumalarına fiyat hareketinin yön değiştirdiği fiyat seviyeleri olarak baktığımı söyledim.
Yukarıda yazılanlardan, açık artırmaya katılmadığınızı anlıyorum.
Ama bu tamamen benim tahminim.
Bana öyle geliyor ki fiyat her zaman aynı şekilde hareket ediyor. Örneğin.
İşte saatlik grafik. Küçük bir konsolidasyon ve bunun bir çıkış yolu var. Yeniden testten sonra alım satım yaptım.
Aynı çift, ancak yalnızca 5m grafiklerle. Bu bölgede küçük bir konsolidasyon ve yeniden test var. İdeal fiyat hareketi bu değil mi?)))
Biri diğerine müdahale ediyor mu?
Çoğu insan aynı anda birkaç şey yapabilir. Hala konuşurken ve ellerinizle bir şeyler yaparken bile izleyebilirsiniz ve bu zaten 3 eylemdir :)
Her şey açık. Belki şubenin konusu hakkında bir görüş vardır?
Bakış açınızı anlamıyorum.!?
Forex ticaretinden bahsediyorsanız, "MQL Market" ticaret yaptığım ürünü gösterir. Zaten 6 yıl önce, çeşitli finansal araçlarla ilgili evrensel seviyeler fikrinin temelleri atıldı.
Her şey açık. Belki şubenin konusu hakkında bir görüş vardır?
evet çizdim
---
Sıklıkla olduğu gibi, fiyat kanaldan ayrıldıysa ve 3 kanal mesafesini aşamadıysa, keskin bir geri dönüş şansı büyük.
Ekranda 2 bölge ile işaretledim.
1.1385'i geçmezse büyük bir kısa var ama gidip konsolide olursa yine uzun düşünebiliriz.
Ve hepsi bla bla bla.
İzninizle, SİZE başvuracağım.
Ve bana da aynı şekilde hitap et.
Eski Rusya'da olduğu gibi "SİZ" üzerine.
"SİZ" çağrısı Rusları, Rus halkını bir araya getirdiğinden beri.
Ve Roma ideolojisine göre "SEN" Rus halkını bölmeli (parçalamalısın).
Dinle Lilita, bundan para kazandın mı?
Sana ne cevap verebilirim? Evet dersem, sözlerimi doğrulayan sinyal nerede diye soracaksınız. Bu web sitesinin halka açık bir alan olduğu yanıtını verebilirim ve kamusal alanda gereğinden fazla bilgi yayınlamayacağım. Diğer herhangi bir sitede olduğu gibi, kendiniz hakkında bilgi yayınlamanız gerekmez.