Ne satın alacağınızı koda nasıl açıklayabileceğinizi söyleyin (anlaşma satın alın)
Bölgeden ayrıldıktan sonra (birikme, konsolidasyon, vb.) tekrar test edilir.
Ancak hemen değil, şekildeki gibi hafif bir "yuvarlamadan" sonra.
Ve "yuvarlamadan" sonraki ilk dokunuşta değil mi?)))
Kodu açıklayamıyorsanız, fikir saçmadır, kabaca ama doğrudur. Onlar. fantezilerin
Ve bu sadece 1 puan. Aynı şekilde ben de eğimli kanallar kullanıyorum ve onlardan çıkıyorum.
+ küçük TF'lerde (1 m hariç) dürtü hareketleri ve bunların daha güçlü darbelerle kesintiye uğraması. dv. ciltler üzerinde. (Standart Hacim)
Ve çok daha fazlası ..... Bana öyle geliyor ki bu reçete edilemez.
Genellikle rastgele
Hayır, her şey bağlantılı.
Ne satın alacağınızı koda nasıl açıklayabileceğinizi söyleyin (anlaşma satın alın)
Muhtemelen en kolay yol bir zikzaktan geçiyor.
Gerchik bu konuyu çok detaylı bir şekilde kullanıyor
Mutlu Noeller sana. Aynılık ya da değil hakkındaki düşüncenizi anlıyorum. Anlıyorum,
TS'min çalıştığını ve buna bağlı kalmaya çalıştığımı. Ama hala her şeye sahip değilim.
test edildi ve çalıştı. Ticaret sesleri var ve müdahale ediyorlar.
Onlardan uzaklaşmak yok. Bu yüzden hala test ediyorum ve çalışıyorum.
Piyasa asla bitmez.
Ne paylaşabilirsin? Yoksa övünmek mi?
Geçmiş tatillerde, bunlara ağırlık vererek TS ve optimizasyon üzerinde de çalışıyorum. analiz, ayrıca bilgilendirici bir arka plan (bazen ekonomik takvimde neler olduğunu haftalarca izleyemiyorum), yani. piyasadaki hareketler modelle (ne olup bittiğinin temsili) örtüşüyor, Warren Buffett, Ray Dalio'nun uzman değerlendirmeleri sermayesi olan insanlar ve özellikle birden fazla hesap makinesini karşılayabiliyor, Buffett birkaç yıl önce önermişti ki, metodoloji (muhasebe göstergeleri) seçim hisse senetlerinin piyasada potansiyeli yoktur ve sadece sahip oldukları ve para ile oturuyorlar, buna rağmen S/P büyüyor. Ray Dalio çeşitlendirmeyi kullanır. Muhtemelen ekonominin sektörlerine ilişkin uzman (departmanlar) değerlendirmeleri olduğu gerçeğini göz önünde bulundurarak, durumla ilgili değerlendirmelerini dinlemek ilginçtir. Ve bu sadece bir parça (bulmaca) ve piyasaların hepsi birbirine bağlı olduğundan, genel resim için "çalışma asla bitmeyecek" katılıyorum.
Durumla ilgili değerlendirmelerini dinlemek için hesabınızda yüz değil milyonlarca dolar olması gerekir.
Finansal analistler her zaman hesaplanmış verilerle uğraşmazlar, farklı seviyelerde bilgi toplayarak bir piyasa değerlendirmesi oluştururlar. Ve durumu basitleştirerek on binlerce kişiden ayrılmak kolaydır.