Birikme bölgesi ve trendi
Herkese merhabalar ve mutlu yıllar arkadaşlar.
Bu başlıkta, birikim bölgesi veya konsolidasyon bölgesi (herhangi biri için ne derse uygunsa) konusunu gündeme getirmek istiyorum.
Genel olarak herhangi bir örüntü varsa, bu birikim bölgesinden çıktıktan sonra fiyat hareket etmeye devam ediyorsa?
Bu genellikle tartışmak istediğim birçok ticaret sisteminden biridir. Dikkatinize, anlaşma yaptığım bir ekran görüntüsünü sunmak istiyorum.
Euro dolar, pound dolar, Kanada doları çiftleri için tahmini tartışma.. Seçeneklerinizi sunabilirsiniz.
Gördüğünüz gibi belirli bölgeler (küçük olanlar) var ve bunlara tepki var.
Yardımlarınızla istatistik toplamak istiyorum. Umarım bana yardım edebilirsin)))
Tamam, onlara seviyeler veya bölgeler diyelim. Anlam aynı, bu yerlerde fiyat yön değiştirmeden önce durdu veya bir sonraki seviyeye devam ediyor.
Örneğin, 01/01/1990 H2 zaman çizelgesindeki RSI göstergesinin aşırı alım ve aşırı satım seviyelerinin analizi.
D1 zaman çizelgesinde seviyelerin görüntülenmesi
Seviyeleri zaman çizelgesinde görüntüleme W1
Evrensel düzeyler konusuna devam etmeden önce, bu alanı nasıl tanımladığınızı ( birikim bölgesi veya konsolidasyon bölgesi ) anlamak istedim.
Tamam, onlara seviyeler veya bölgeler diyelim. Anlam aynı, bu yerlerde fiyat yön değiştirmeden önce durdu veya bir sonraki seviyeye devam ediyor.
Örneğin, 01/01/1990 H2 zaman çizelgesindeki RSI göstergesinin aşırı alım ve aşırı satım seviyelerinin analizi.
D1 zaman çizelgesinde seviyelerin görüntülenmesi
Seviyeleri zaman çizelgesinde görüntüleme W1
Evrensel düzeyler konusuna devam etmeden önce, bu alanı nasıl tanımladığınızı ( birikim bölgesi veya konsolidasyon bölgesi ) anlamak istedim.
İlk olarak, fiyatın olduğu 4 saatlik veya günlük grafiğe bakıyorum ve ancak ondan sonra 30m'de. il 15 m Bir giriş noktası arıyorum ve bunu istatistik yaptığım çiftler için yapıyorum.
Aksine, son birkaç yıldaki birçok kişiden biri.
Fikrinizi duymak isterim.
Doğru anlarsam, böyle bir bölgenin tarihsel olarak var olup olmadığına bakma (belirtilen fiyat aralığında).
Her şey zaten tarihsel olarak işlendi.
Tabii bir kavşak olmadığı sürece.
Yani, tarihten bir, iki veya daha fazla aşılmış bir seviye atarsanız,,,,
artık o kadar önemli değil. Sonraki seviyeleri izlemelisiniz.
Fikrinizi duymak isterim.
Kendime, RSI göstergesinin okumalarının, göstergenin trendde bir değişiklik gösterdiği fiyat seviyeleri olarak gözlemlenebilecek herhangi bir model oluşturup oluşturmadığını sordum. Sanırım böyle bir model var, yukarıdaki ekli resimlerde açıkça görülüyor.
Kendime, RSI göstergesinin okumalarının, göstergenin trendde bir değişiklik gösterdiği fiyat seviyeleri olarak gözlemlenebilecek herhangi bir kalıp oluşturup oluşturmadığını sordum. Sanırım böyle bir model var, yukarıdaki ekli resimlerde açıkça görülüyor.
Hayır Lolita, yanılıyorsun. Hiçbir gösterge size trendin değiştiğini söyleyemez.
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Herkese merhabalar ve mutlu yıllar arkadaşlar.
Bu başlıkta, birikim bölgesi veya konsolidasyon bölgesi (herhangi biri için ne derse uygunsa) konusunu gündeme getirmek istiyorum.
Genel olarak herhangi bir örüntü varsa, bu birikim bölgesinden çıktıktan sonra fiyat hareket etmeye devam ediyorsa?
Bu genellikle tartışmak istediğim birçok ticaret sisteminden biridir. Dikkatinize, anlaşma yaptığım bir ekran görüntüsünü sunmak istiyorum.
Euro dolar, pound dolar, Kanada doları çiftleri için tahmini tartışma.. Seçeneklerinizi sunabilirsiniz.
Gördüğünüz gibi belirli bölgeler (küçük olanlar) var ve bunlara tepki var.
Yardımlarınızla istatistik toplamak istiyorum. Umarım bana yardım edebilirsin)))