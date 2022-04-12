Birikme bölgesi ve trendi - sayfa 15

Akula7777 # :
Daha fazla tavsiye vermeyeceğim, burada ilgilenmiyorum

15 dakika önce siteye sadece ilgilenmediğinizi yazmak için mi kayıt oldunuz?

 
Dmytryi Nazarchuk # :

biraz garip)))

 
Anladım. Bu Dryn ya da Drun, kısacası o. Kaldırıldı. Görünüşe göre yeni bir hesabım var.
 

Pound 1.33700'e doğru ilerliyor. Orada dönüşte dönüm noktaları aramanız gerekiyor.


 

Kanada'da zaten bu hafta için bir ekran yaptım. Her şey ekrandaki gibi oldu.


 

Yen için küçük bir satış sinyali oluştu. Anlaşmaları bir gecede bırakmak zorunda kalacak.


 

Kanada doları için bir satış sinyali oluştu. Büyük bir fiyat düşüşü olmayacak.


 

Küçük bir birikim bölgesinden fiyat için bir giriş noktası var.

Bu küçük alan daha büyük bir alanın içindedir.

Serbest bırakıldıktan sonra, dolduracağım.


 

1 sinyal daha oluştu


 

Eva boyunca kuzeye bir sinyal oluştu.


