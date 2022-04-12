Birikme bölgesi ve trendi - sayfa 6

Aleksandr Yakovlev # :

Evet, bunun üzerine robot yazamazsınız.

ve Birikim nedir - tanımı nedir?

İkincisi Trend nedir, tanımı..

 
Sergey Lazarenko # :

kurtarmaya Wikipedia

Burada başka bir şeyle meşgulüm - ticaret yapmak ve kelimeleri açıklamamak.
 
Aleksandr Yakovlev # :

kurtarmaya Wikipedia

Burada başka bir şeyle meşgulüm - ticaret yapmak ve kelimeleri açıklamamak.

Yani Wikipedia'da - farklı ifadeler. Birikim ve trendi belirleyemiyorsanız, bundan sonra ne yapmalı?

 
Hey hey, dikkatli ol kardeşim. Bu konuşma değil. Yapabilirim veya yapamam.

Burada biraz meşgulüm. Basit kelimeleri bilmiyorsanız

bu senin sorunun. Artık bu tür soru ve saldırılara cevap vermeyeceğim.

Konuyla ilgili bir şey varsa yazın.

 

Test için biraz ekledim. Ama doğru tekrar testi görmek istiyorum.


 

Küçük bir tekrar testi var. Son anlaşmayı kaybetti.

Ama planlandığı gibi, tekrar testten bir anlaşma yaptım.

Bundan sonra ne olacağını zaman gösterecek.


 

Prensip olarak, fiyat iyi çalıştı.

Fiyat 20 puanı geçti ve anlaşmanın yarısını kapattım ve BU'ya devrettim.

Devamını bekliyorum.)))


 

Her durumda gelişme 50/50'dir.

Geriye sadece duraktan en az 2 kat daha fazla alımla anlaşma yapabileceğiniz yerleri bulmak kalıyor.

Burada ayrıca durdurmanın makul sınırlar içinde olması ve alımın gerçekten erişilebilir olması için ATP'yi hesaplamak gerekir.

Birikimler ve kutularla çalışmak en iyi yöntemlerden biridir. Çünkü birikimden ayrıldıktan sonra fiyatın APR için bir rezervi vardır. Ancak öngörülebilirlik hala 50/50. Her şey RR ile ilgili.

 
Vitaliy Kuznetsov # :

Her durumda gelişme 50/50'dir.

Geriye sadece duraktan en az 2 kat daha fazla alımla anlaşma yapabileceğiniz yerleri bulmak kalıyor.

Burada ayrıca durdurmanın makul sınırlar içinde olması için ATP'yi hesaplamak gerekir, alım ulaşılabilir durumda.

Birikimler ve kutularla çalışmak en iyi yöntemlerden biridir. Çünkü birikimden ayrıldıktan sonra fiyatın APR için bir rezervi vardır. Ancak öngörülebilirlik hala 50/50. Her şey RR ile ilgili.

Fikriniz duyuldu

Aleksandr Yakovlev # :

Fikriniz duyuldu

Birikme bölgeleri değil, sıkıştırma arardım. Nerede daha iyi. Fraktallar bulmak için uygundur, iki üst ve iki alt.
İki trend çizgisi çiziyoruz ve giriş noktası olan daralan bir üçgen elde ediyoruz.
