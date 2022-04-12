Birikme bölgesi ve trendi - sayfa 17
ve işte böyle, Seviyenin üzerinde Birikim, dünkü çubuk yönü gösteriyor.. Hepsi bu, seviye artık fiyatı tutmuyor..
Burada fiyat Birikim'i bir kopuşla bıraktı..
1.2996 seviyesinin üzerinde Kablo üzerinde yeni bir Birikme Bölgesi var.. Oradan ne zaman bir Impulse olacağı henüz belli değil.