Birikme bölgesi ve trendi - sayfa 16
Forum ve bu konu canlıysa buraya yazın.
Ve kim tahminlerimi izlemekle ilgileniyor?
Değilse, şube arşivlenebilir ................
Herhangi bir strateji, bir TEORİYE veya güçlü bir kalıba dayanıyorsa, meslektaşların ilgisini çekebilir.
Yatay çizgiler veya dikdörtgenler ÇİZİM teori veya desenler için geçerli değildir - bu, bireysel bir Tüccar'ın ÖZEL görüşüdür , yalnızca kendisi için ilginçtir...
Finans piyasası insanlar tarafından oluşturulur. İşte bu kadar, piyasada yapılan HER ŞEYİ tekrarlayacağım,
fiyatın çizdiği her şey kendisini analize, kalıplara borçludur.
Ve bu kalıbı nasıl hesapladığınız ve nerede gördüğünüz her tüccarın işidir.
Ve bunun teori veya düzenlilik için geçerli olmadığını söylemek en azından aptalca.
Benim piyasa vizyonum veya daha doğrusu fiyatın çizdiği resim, olumlu işlemlerin en az %80'ini veriyorsa,
en azından isteklilerin faizini vermelidir.
Olmazsa, ısrar etmeyeceğim ..........
Merhaba,
Konunuz için çalışan bir gösterge var.
Ayrıca birikimden çıkış yolunu sınırlayan sınırlayıcı engeller de vardır .
Bir birim profilinin nasıl yerleştirileceğine diğer terminallerde biraz bakın / piyasa profili...
Menziller sadece hayal gücümüzde güzel görünür...
Piyasalarda neredeyse ideal tasarruf yok !!!
Reklam için hamama gideceksiniz.
Üzerinde yapıldıkları modelin açıklaması olmayan çıplak tahminler ilginç değildir. Eh, çünkü bu durumda "gerçek oldu - gerçekleşmedi" gerçeği dışında tartışılacak bir şey yok.
Modeller size diğer branşlarda anlatılacaktır.
Aleksandr Yakovlev # :
Fiyatı çeken şey, kendisini analize, kalıplara borçludur.
Ve bu kalıbı nasıl hesapladığınız ve nerede gördüğünüz her tüccarın işidir .
Yanlış olan bu! Bu yüzden tüm tüccarların %95'i mevduatlarını boşaltıyor...
" Bu her tüccarın işidir " diye inanan herkes, kendilerine SÖZEL bir strateji modeli yaratmaya çalışıyor - NE GÖRDÜM, SONRA ŞÖYLEYİYORUM!
Sonuç doğal - MEVDUAT DRAIN!
Ama eziyetinize devam edersiniz - kesinlikle size zarar vermez ... Büyük olasılıkla başkalarına zarar verir ...
Görüyorum ki kimse ilgilenmiyor. O zaman hoşçakalın.
Moderatörler konuyu silin.
Birikim basitçe bir trendde bir geri çekilmedir. Burada belirtmiştim, bir Dürtü olduktan sonra.. Birikim bölgesinden çıkış, Darbenin değeri bilinmiyor, ancak çoğu zaman bir sonraki anahtar seviyede bir durak var.
İşte seviyenin altındaki Birikim.. Bu Birikim Bölgesinden ne zaman çıkış yapılacağı anını takip etmeye devam ediyor.