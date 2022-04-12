Birikme bölgesi ve trendi - sayfa 8

Aleksandr Yakovlev # :

Teşekkür ederim.

Lafı olmaz.

Ayrıca yuvarlak seviyelere dikkat edin. Tekniğinizle takip etmenin önemli olduğunu görüyorum.

 
Uladzimir Izerski # :

Evet, sadece dikkat etmiyorum.

 
Vladimir Baskakov # :
Birikme bölgeleri değil, sıkıştırma arardım. Nerede daha iyi. Fraktallar bulmak için uygundur, iki üst ve iki alt.

Sıkıştırmadan sonra, kural olarak, dürtüsel bir harekete katılıyorum.


 
Uladzimir Izerski # :

Bütün bunlar programlanmış ve test edilmiştir.


Tüccar testleri önerilen "resme" göre değerlendirebilseydi, o zaman önemli bir konuşma olurdu ... Bu arada - bir zilch ... ve çok, çok fazla gereksiz kelime ...

 
Serqey Nikitin # :

İyi testler nelerdir? Gerçek hayatta, bir zilleri var.) Yeni başlayanlar bile anlıyor.

Her şey test edilmez. Resimde bir test değil, bir ticaret sistemi olmalı.

Ancak ticaret sistemi ile daha zordur. Birçok durum dikkate alınmalıdır. Belli bir zihniyet ve beceri gerektirir.

 
Uladzimir Izerski # :

İyi testler nelerdir? Gerçekte, bir zilleri var.


İyi evet! Testler her şey için suçlanacak, dizine çarpık bir strateji kuran moron değil ...

 
Aleksandr Yakovlev # :

Test için biraz ekledim. Ama doğru tekrar testi görmek istiyorum.

Başka bir geyik için tebrikler. Hareket yükselecek. Teşekkür etme.
Sergey Pavlov # :
Başka bir geyik için tebrikler. Hareket yükselecek. Teşekkür etme.
O haklı, pound sat
 
Vladimir Baskakov # :
O haklı, pound sat
kimin haklı olduğunu zaman gösterecek...
 
Konu: trendlerle ilgili bir şey. Yani, pound için trend sadece satın alıyor. Kim satar - kendi tehlikesi ve riski altında ve kim kazanır - satın alır.
