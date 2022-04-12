Birikme bölgesi ve trendi - sayfa 8
Teşekkür ederim.
Lafı olmaz.
Ayrıca yuvarlak seviyelere dikkat edin. Tekniğinizle takip etmenin önemli olduğunu görüyorum.
Evet, sadece dikkat etmiyorum.
Birikme bölgeleri değil, sıkıştırma arardım. Nerede daha iyi. Fraktallar bulmak için uygundur, iki üst ve iki alt.
Sıkıştırmadan sonra, kural olarak, dürtüsel bir harekete katılıyorum.
Bütün bunlar programlanmış ve test edilmiştir.
Tüccar testleri önerilen "resme" göre değerlendirebilseydi, o zaman önemli bir konuşma olurdu ... Bu arada - bir zilch ... ve çok, çok fazla gereksiz kelime ...
Tüccar testleri önerilen "resme" göre değerlendirebilseydi, o zaman önemli bir konuşma olurdu ... Bu arada - bir zilch ... ve çok, çok fazla gereksiz kelime ...
İyi testler nelerdir? Gerçek hayatta, bir zilleri var.) Yeni başlayanlar bile anlıyor.
Her şey test edilmez. Resimde bir test değil, bir ticaret sistemi olmalı.
Ancak ticaret sistemi ile daha zordur. Birçok durum dikkate alınmalıdır. Belli bir zihniyet ve beceri gerektirir.
İyi evet! Testler her şey için suçlanacak, dizine çarpık bir strateji kuran moron değil ...
Test için biraz ekledim. Ama doğru tekrar testi görmek istiyorum.
Başka bir geyik için tebrikler. Hareket yükselecek. Teşekkür etme.
O haklı, pound sat