Birikme bölgesi ve trendi - sayfa 10
Kesinlikle bu şekilde değil.
Her şeyden önce, TA'nın fiyat bileşeni işlenir. Ve geri kalanı likidite birikimi ile.
Kar elde etmek için standart yöntem.))
peki, evet, peki, evet ... her şey likidite birikimi ile olur, ancak önce fiyat bileşeni işlenir, yani, fiyat kendi başına, seviyelere göre amaçlanana kadar, her şey aynı olacak .. .
Hâlâ hiçbir şey anlamadım ... enflasyon var - var ... durmadan aşağı uçmak için başka ne gerekiyor, peki, anlıyorum ki hala keskin bir inişi yumuşatan bir miktar likidite rezervi var ... ve oran , bizim standartlarımıza göre o kadar büyümedi...
Haklısınız, oran büyük değil, ancak büyük para için küçük bir karlı yatırım akışı olan oranlarda zaten bir avantaj var. Bu ilk adım.
Yani, güvenli liman para birimlerine yavaş bir büyük para / sermaye akışı başladı - sermayenin yurt dışına, yen'e ve hatta daha uzağa çekilmesi ... - para denizi, ancak ulusal bir kurtarma fonu gibi tamamen değer kaybedene kadar ölü ağırlık yatıyor ... her itfaiyeci için bir zula ...)))İşte bu, ticaretin sonu - ben de dinlenmeye gittim ...))
Emisyon - aslında, boş parayı dönüştürmeye çalışıyorlar. Dünyadaki herkes birbirini tokatlamak istiyor.
Bence para birimleri savaşı enflasyon açısından görülebilir. Dolar her zaman güçlüydü. Ama zayıflayacağını söylüyorlar.
ABD'ye bakalım:
Ayrıca Merkez Bankası oranlarını da karşılaştırabilirsiniz.
Enflasyonun düştüğü ülkelerde, ulusal para biriminin güçlenmesi anlamına gelir. Ancak bu, "adil bir yol" açısından böyledir.
Ancak hazineyi daha hızlı doldurmak için müzayededeki para birimi güçlenmiyor gibi görünüyor. Yapay bir müdahale olduğunu düşünüyorum.
Benzin fiyatı yükselir çünkü petrol fiyatı yükselir (mantıksal olarak)
Benzin daha pahalı hale geliyor çünkü petrol ucuzluyor ve çıkarılması karlı değil (mantıksal olarak)
Kanada'da da benzer bir hareket bekliyorum.
Terminalin yakınında yaşamak zorundasınız. Bu oluşturmayı otomatikleştirmenin bir yolu var mı?
Merhaba Vov. Ben bir programcı değilim. Bu nedenle, ne cevap vereceğimi bilmiyorum.
Serbest çalışma var, kriterler resmileşirse her şey yapılacak
Ne satın alacağınızı koda nasıl açıklayabileceğinizi söyleyin (anlaşma satın alın)
Bölgeden ayrıldıktan sonra (birikme, konsolidasyon, vb.) tekrar test edilir.
Ancak hemen değil, şekildeki gibi hafif bir "yuvarlamadan" sonra.
Ve "yuvarlamadan" sonraki ilk dokunuşta değil mi?)))