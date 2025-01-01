- Order
- Time
- TimeMsc
- DealType
- TypeDescription
- Entry
- EntryDescription
- Magic
- PositionId
- Volume
- Price
- Commision
- Swap
- Profit
- Symbol
- Comment
- InfoInteger
- InfoDouble
- InfoString
- Ticket
- SelectByIndex
InfoDouble
Belirtilen double tipli özelliğin değerini alır.
|
bool InfoDouble(
Parametreler
prop_id
[in] double tipli özelliğin tanımlayıcısı (ENUM_DEAL_PROPERTY_DOUBLE sayımının değerlerinden biri).
var
[in] Sonucu yerleştirmek için kullanılacak olan double tipli değişkenin referansı.
Dönüş değeri
Başarılı ise 'true', özellik değeri alınamazsa 'false'.
Not
İşlem, Ticket (fiş kullanarak) veya SelectByIndex (indis kullanarak) yöntemiyle seçilmelidir.