DokümantasyonBölümler
MQL5 ReferansıStandart KütüphaneAlım-satım sınıflarıCDealInfoInfoString 

InfoString

Belirtilen string tipli özelliğin değerini alır.

bool  InfoString(
   ENUM_DEAL_PROPERTY_STRING  prop_id,     // özellik tanımlayıcı
   string&                    var          // değişken referansı
   ) const

Parametreler

prop_id

[in]  Dizgi biçimli özelliğin tanımlayıcısı (ENUM_DEAL_PROPERTY_STRING sayımının değerlerinden biri).

var

[out]  Sonucu yerleştirmek için kullanılacak string tipli değişkenin referansı.

Dönüş değeri

Başarılı ise 'true', özellik değeri alınamazsa 'false'.

Not

İşlem, Ticket (fiş kullanarak) veya SelectByIndex (indis kullanarak) yöntemiyle seçilmelidir.