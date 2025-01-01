UnionWith

Geçerli koleksiyonun ve geçmiş bir koleksiyonun (dizi) birleşimini üretir. Belirtilen koleksiyon (dizi) öğelerinden eksik olanı geçerli koleksiyona (dizi) ekler.

ICollection<T> arabirimini uygulayan koleksiyonla çalışmak için bir versiyon.

void UnionWith(

ICollection<T>* collection

);

Bir dizi ile çalışmak için bir versiyon.

void UnionWith(

T& array[]

);

Parametreler

*collection

[in] Mevcut kümenin birleşeceği bir koleksiyon.

&collection[]

[in] Geçerli kümenin birleşeceği bir dizi.

Not

Sonuç, geçerli koleksiyona (dizi) yazdırılır.