- Add
- Count
- Contains
- Comparer
- TrimExcess
- CopyTo
- Clear
- Remove
- ExceptWith
- IntersectWith
- SymmetricExceptWith
- UnionWith
- IsProperSubsetOf
- IsProperSupersetOf
- IsSubsetOf
- IsSupersetOf
- Overlaps
- SetEquals
UnionWith
Geçerli koleksiyonun ve geçmiş bir koleksiyonun (dizi) birleşimini üretir. Belirtilen koleksiyon (dizi) öğelerinden eksik olanı geçerli koleksiyona (dizi) ekler.
ICollection<T> arabirimini uygulayan koleksiyonla çalışmak için bir versiyon.
|
void UnionWith(
Bir dizi ile çalışmak için bir versiyon.
|
void UnionWith(
Parametreler
*collection
[in] Mevcut kümenin birleşeceği bir koleksiyon.
&collection[]
[in] Geçerli kümenin birleşeceği bir dizi.
Not
Sonuç, geçerli koleksiyona (dizi) yazdırılır.