- Add
- Count
- Contains
- Comparer
- TrimExcess
- CopyTo
- Clear
- Remove
- ExceptWith
- IntersectWith
- SymmetricExceptWith
- UnionWith
- IsProperSubsetOf
- IsProperSupersetOf
- IsSubsetOf
- IsSupersetOf
- Overlaps
- SetEquals
CopyTo
Bir kümedeki tüm öğeleri, belirtilen dizinden başlayarak belirtilen diziye kopyalar.
|
int CopyTo(
Parametreler
&dst_array[]
[out] Kümenin elemanlarının yazılacağı bir dizi.
dst_start=0
[in] Kopyalamanın başladığı dizideki bir indeks.
Dönen Değer
Kopyalanan öğelerin sayısını döndürür.