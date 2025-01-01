DokümantasyonBölümler
MQL5 ReferansıStandard KütüphaneJenerik Data KoleksiyonlarıCHashSet<T>CopyTo 

CopyTo

Bir kümedeki tüm öğeleri, belirtilen dizinden başlayarak belirtilen diziye kopyalar.

int CopyTo(
   T&         dst_array[],     // yazmak için bir dizi
   const int  dst_start=0      // yazmak için başlangıç indeksi
   );

Parametreler

&dst_array[]

[out] Kümenin elemanlarının yazılacağı bir dizi.

dst_start=0

[in] Kopyalamanın başladığı dizideki bir indeks.

Dönen Değer

Kopyalanan öğelerin sayısını döndürür.