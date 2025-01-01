DokümantasyonBölümler
Bir kümede belirtilen değere sahip bir öğe olup olmadığını belirler.

bool Contains(
    item     // arama değeri
   );

Parametreler

item

[in]  Aranan değer.

Dönen Değer

Belirtilen değere sahip bir öğe kümede bulunursa true, aksi halde false döndürür.