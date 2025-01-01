- Add
- Count
- Contains
- Comparer
- TrimExcess
- CopyTo
- Clear
- Remove
- ExceptWith
- IntersectWith
- SymmetricExceptWith
- UnionWith
- IsProperSubsetOf
- IsProperSupersetOf
- IsSubsetOf
- IsSupersetOf
- Overlaps
- SetEquals
IntersectWith
Geçerli koleksiyonun kesişme işlemini ve geçmiş koleksiyonu (dizi) üretir. Geçerli koleksiyonu yalnızca belirtilen koleksiyonda (dizi) bulunan öğeleri içerecek şekilde değiştirir.
ICollection<T> arabirimini uygulayan koleksiyonla çalışmak için bir versiyon.
|
void IntersectWith(
Bir dizi ile çalışmak için bir versiyon.
|
void IntersectWith(
Parametreler
*collection
[in] Geçerli küme ile kesişecek bir koleksiyon.
&collection[]
[in] Geçerli küme ile kesişecek bir dizi.
Not
Sonuç, geçerli koleksiyona (dizi) yazdırılır.