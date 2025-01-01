IsSupersetOf

Geçerli kümenin belirtilen koleksiyon veya dizinin üst kümesi olup olmadığını belirler.

ICollection<T> arabirimini uygulayan koleksiyonla çalışmak için bir versiyon.

bool IsSupersetOf(

ICollection<T>* collection

);

Bir dizi ile çalışmak için bir versiyon.

bool IsSupersetOf(

T& array[]

);

Parametreler

*collection

[in] İlişkiyi belirlemek için bir koleksiyon.

&collection[]

[in] İlişkiyi belirlemek için bir dizi.

Dönen Değer

Eğer geçerli küme bir üst küme ise true, aksi halde false döndürür.