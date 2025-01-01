MQL5 ReferansıStandart KütüphaneJenerik Data KoleksiyonlarıCHashSet<T>IsProperSupersetOf
- Add
- Count
- Contains
- Comparer
- TrimExcess
- CopyTo
- Clear
- Remove
- ExceptWith
- IntersectWith
- SymmetricExceptWith
- UnionWith
- IsProperSubsetOf
- IsProperSupersetOf
- IsSubsetOf
- IsSupersetOf
- Overlaps
- SetEquals
IsProperSupersetOf
Geçerli kümenin belirtilen koleksiyon veya dizinin uygun üst kümesi olup olmadığını belirler.
ICollection<T> arabirimini uygulayan koleksiyonla çalışmak için bir versiyon.
|
bool IsProperSupersetOf(
Bir dizi ile çalışmak için bir versiyon.
|
bool IsProperSupersetOf(
Parametreler
*collection
[in] İlişkiyi belirlemek için bir koleksiyon.
&collection[]
[in] İlişkiyi belirlemek için bir dizi.
Dönen Değer
Eğer geçerli küme bir uygun üst küme ise true, değilse false döndürür.