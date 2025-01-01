DokümantasyonBölümler
Belirtilen anahtarda hash tablosundan bir anahtar/değer çiftinin değerini değiştirir.

bool TrySetValue(
   TKey    key,      // anahtar
   TValue  value     // yeni değer
   );

Parametreler

key

[in]  Anahtar.

value

[in] Belirtilen anahtar/değer çiftine atanacak yeni değer.

Dönen Değer

Başarılı olduğunda true, aksi halde false döndürür.