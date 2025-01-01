MQL5 ReferansıStandart KütüphaneJenerik Data KoleksiyonlarıCHashMap<TKey,TValue>TrySetValue AddCountComparerContainsContainsKeyContainsValueCopyToClearRemoveTryGetValueTrySetValue TrySetValue Belirtilen anahtarda hash tablosundan bir anahtar/değer çiftinin değerini değiştirir. bool TrySetValue( TKey key, // anahtar TValue value // yeni değer ); Parametreler key [in] Anahtar. value [in] Belirtilen anahtar/değer çiftine atanacak yeni değer. Dönen Değer Başarılı olduğunda true, aksi halde false döndürür. TryGetValue CHashSet<T>