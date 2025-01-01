문서화섹션
목록에서 값이 마지막으로 표시되는 항목을 검색.

전체 목록에서 검색하는 버전.

int LastIndexOf(
    item                     // 검색 값
   );

지정한 포지션에서 목록 끝까지 검색하는 버전.

int LastIndexOf(
   T          item,            // 검색 값
   const int  start_index      // 시작 인덱스
   );

지정된 범위의 지정된 포지션에서 검색하는 버전.

int LastIndexOf(
   T          item,            // 검색 값
   const int  start_index,     // 시작 인덱스
   const int  count            // 검색 범위
   );

매개변수

항목

[in]  검색된 값.

start_index

[in] 검색이 시작되는 시작 인덱스.

카운트

[in]  검색 범위의 길이.

값 반환

마지막으로 찾은 요소의 인덱스를 반환. 값을 찾을 수 없으면 -1을 반환.