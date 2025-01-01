- Capacity
- Count
- Contains
- TrimExcess
- TryGetValue
- TrySetValue
- Add
- AddRange
- Insert
- InsertRange
- CopyTo
- BinarySearch
- IndexOf
- LastIndexOf
- Clear
- Remove
- RemoveAt
- RemoveRange
- Reverse
- Sort
LastIndexOf
목록에서 값이 마지막으로 표시되는 항목을 검색.
전체 목록에서 검색하는 버전.
|
int LastIndexOf(
지정한 포지션에서 목록 끝까지 검색하는 버전.
|
int LastIndexOf(
지정된 범위의 지정된 포지션에서 검색하는 버전.
|
int LastIndexOf(
매개변수
항목
[in] 검색된 값.
start_index
[in] 검색이 시작되는 시작 인덱스.
카운트
[in] 검색 범위의 길이.
값 반환
마지막으로 찾은 요소의 인덱스를 반환. 값을 찾을 수 없으면 -1을 반환.