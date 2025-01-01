LastIndexOf

Ищет последнее вхождение значения в списке.

Версия для поиска по всему списку.

int LastIndexOf(

T item

);

Версия для поиска с указанной позиции и до конца списка.

int LastIndexOf(

T item,

const int start_index

);

Версия для поиска с указанной позиции в заданном диапазоне.

int LastIndexOf(

T item,

const int start_index,

const int count

);

Параметры

item

[in] Искомое значение.

start_index

[in] Начальный индекс, с которого начинается поиск.

count

[in] Длина диапазона поиска.

Возвращаемое значение

Возвращает индекс последнего найденного элемента. Если значение не найдено, возвращает -1.