- Capacity
- Count
- Contains
- TrimExcess
- TryGetValue
- TrySetValue
- Add
- AddRange
- Insert
- InsertRange
- CopyTo
- BinarySearch
- IndexOf
- LastIndexOf
- Clear
- Remove
- RemoveAt
- RemoveRange
- Reverse
- Sort
LastIndexOf
Ищет последнее вхождение значения в списке.
Версия для поиска по всему списку.
|
int LastIndexOf(
Версия для поиска с указанной позиции и до конца списка.
|
int LastIndexOf(
Версия для поиска с указанной позиции в заданном диапазоне.
|
int LastIndexOf(
Параметры
item
[in] Искомое значение.
start_index
[in] Начальный индекс, с которого начинается поиск.
count
[in] Длина диапазона поиска.
Возвращаемое значение
Возвращает индекс последнего найденного элемента. Если значение не найдено, возвращает -1.