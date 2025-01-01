ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотекаШаблонные коллекции данныхCArrayList<T>LastIndexOf 

LastIndexOf

Ищет последнее вхождение значения в списке.

Версия для поиска по всему списку.

int LastIndexOf(
    item                     // искомое значение
   );

Версия для поиска с указанной позиции и до конца списка.

int LastIndexOf(
   T          item,            // искомое значение
   const int  start_index      // начальный индекс
   );

Версия для поиска с указанной позиции в заданном диапазоне.

int LastIndexOf(
   T          item,            // искомое значение
   const int  start_index,     // начальный индекс
   const int  count            // диапазон поиска
   );

Параметры

item

[in]  Искомое значение.

start_index

[in]  Начальный индекс, с которого начинается поиск.

count

[in]  Длина диапазона поиска.

Возвращаемое значение

Возвращает индекс последнего найденного элемента. Если значение не найдено, возвращает -1.